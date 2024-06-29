"Мають єдине джерело": науковці з’ясували причину нетипової активності вулканів в Ісландії

Науковці виявили, що джерелом нетипової активності вулканів в Ісландії після 800 років спокою є єдиний резервуар магми. Це може стати причиною майбутніх вивержень приблизно за 56 кілометрів від столиці країни Рейк'явіка.

Джерело вулканічної активності встановили в ході дослідження, в якому поєднали хімічний аналіз лави та сейсмічну томографію, повідомляє CNN. Результати роботи опублікували в науковому журналі Terra Nova.

Комбіноване дослідження, яке підтвердили історією вивержень, показало, що під великою кількістю вулканів Ісландії розташований магматичний резервуар. Джерело активності розташоване на глибині від 9 до 12 кілометрів і здатне спричинити все нові випадки вивержень.

"Воно прямо під вулканом під назвою Фаградальсфьялл, і це, здається, головна магматична камера або макрорезервуар, який також живить інші вулкани", – сказав провідний автор дослідження, професор кафедри наук про Землю Уппсальського університету в Швеції Валентин Тролль.

На думку доцентки кафедри геофізики Університету Східної Англії Джессіки Джонсон, яка не брала участі в дослідженні, спільний резервуар лави впливає на частоту вивержень і на те, як довго вони триватимуть.

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"Це означає, що існує велика кількість магми, яку легко вивергнути. Вона дозволяє виверженням відбуватися в регіоні протягом тривалого часу.

Оскільки область зберігання досить велика, це означає, що важко точно сказати, де буде наступне виверження. Ось чому всі в цьому районі повинні бути готові до триваючих вивержень", – пояснила науковиця.

Хоча ризику глобальної катастрофи немає, дослідники попереджають про те, що виверження з півострова Рейкьянес триватимуть роками чи навіть десятиліттями.

Тривала вулканічна активність може призвести до ще більших руйнувань і довгострокової евакуації з Ґріндавіка – рибальського містечка з понад 3000 жителями.

"Я думаю, що нам потрібно підготуватися до відмови від Ґріндавіка. Він все ще може існувати як рибальський порт, але, враховуючи ймовірність дуже швидкого початку вулканічної активності, постійне перебування там людей не рекомендоване", – пояснив Тролль.

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Новий етап вулканічних вивержень в Ісландії включає понад 30 активних вулканів, які стали визначними туристичними пам’ятками країни.

За словами науковців, наш час співпав із періодом вулканічної активності на півострові, який виникає кожні 800 років і може тривати до двох століть.

Циклічність пояснюють тим, що острів розташований на межі тектонічних плит, щілини між якими дозволяють магмі підніматися на поверхню Землі.

Наразі навколо острова спорудили систему бар’єрів, яка захищає місто Ґріндавік від трагічних наслідків, подібних до тих, що спричинило виверження великого вулкану Ейяф’ятлайокутля в 2010 році.

Разом із тим, ісланські геологи та міжнародні фахівці продовжують слідкувати за частотою та інтенсивністю сейсмічної активності та деформаціями ґрунту на острові.