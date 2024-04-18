В Індонезії – виверження 725-метрового вулкана: є побоювання, що це спричинить цунамі

В Індонезії через виверження вулкана Руанг евакуювали сотні жителів сіл. У країні оголосили найвищий рівень тривоги.

У влади є побоювання, що вулкан частково завалиться у воду і спричинить цунамі, повідомляють CNN та Reuters.

Вулкан Руанг розташований на півночі острова Сулавесі й сягає 725-ти метрів. З вечора 16 квітня він вивергався щонайменше п'ять разів.

В Індонезії підвищили рівень тривоги через вулкан до найвищого. Людям заборонили наближатися до вершини ближче, ніж на 6 кілометрів.

Влада вважає, що є ризик того, що вулкан Руанг може частково обвалитися у воду і спричинити цунамі, як це сталося у 1871 році. Тоді загинуло близько 400 людей.

За словами голови агентства вулканології Індонезії Хендри Гунавана, виверження спровокували землетруси, які нещодавно були зафіксовані у регіоні.

Visual Aktivitas G. Ruang Malam hari ini. Teramati erupsi dengan bertekanan sedang hingga kuat dengan intensitas dan tinggi lk 800 meter di atas puncak kawah. https://t.co/o7bU75QoVA pic.twitter.com/OvegUHILBJ — INFOMITIGASI (@infomitigasi) April 17, 2024

"Сила виверження вулкана Руанг стає дедалі більшою. Він викинув гарячі хмари приблизно на 1,7 кілометра", – зазначив він.

Поруч із Руангом проживає близько 800 мешканців. Їх тимчасово евакуювали на сусідній острів Тагуланданг, жителів якого також попередили про можливу небезпеку.

У зонах високого ризику перебувають 1,5 тисячі людей, які потребують негайної евакуації. Ще майже 12 тисяч можуть постраждати через виверження.

Руанг є стратовулканом, які зазвичай мають конічну форму та круті схили. Виверження на стратовулканах часто стаються через накопичення газу в магмі.

Нагадаємо, у грудні 2023 року Індонезії сталося виверження вулкана Марапі. Стовп диму від нього тоді піднявся на три кілометри.