Чому мити м’ясо перед приготуванням – не найкраща ідея? Пояснюють експерти

Під час промивання сирого м’яса під проточною водою, бризки можуть переносити бактерії на раковину

Миття сирого м’яса перед приготуванням – поширена практика. Однак експерти застерігають, що це не лише неефективно, але й може спричинити додаткові ризики для здоров’я.

Про це пишуть Mayo Clinic, Healthline та Health.

Чому сире м’ясо вважається небезпечним

Сире м’ясо, птиця та риба часто містять шкідливі бактерії, такі як Salmonella, Listeria, Campylobacter, а також віруси, як-от норовірус і гепатит А. Ці патогени можуть спричиняти харчові отруєння, симптомами яких є діарея, лихоманка та біль у животі.

Лише у США щороку реєструється 48 мільйонів випадків харчових отруєнь, і близько мільйона з них пов’язані з м’ясом птиці.

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Що відбувається, коли ми миємо м’ясо

Під час промивання сирого м’яса під проточною водою, бризки можуть переносити бактерії на раковину, стільниці, кухонний інвентар та інші продукти.

Дослідження Міністерства сільського господарства США показало, що 60% людей, які мили м’ясо перед приготуванням, залишали бактерії у своїх раковинах. У 26% випадків ці бактерії поширювалися на інші продукти, наприклад, салат.

Навіть ретельне миття раковини з милом не гарантує видалення усіх патогенів, що збільшує ризик зараження.

Що рекомендують фахівці

У Центрі контролю та профілактики захворювань США радять взагалі не мити сире м’ясо, адже належна термічна обробка є найефективнішим способом знищення шкідливих мікроорганізмів.

Так під час приготування курятини та м’яса птиці температура всередині має досягати щонайменше 74°C.

Мінімальна температура приготування яловичини, свинини та баранини – 63°C.

Безпечна температура для приготування фаршу – 71°C.

Чи допомагають кислотні розчини

Дослідження показали, що обробка м’яса оцтом чи лимонним соком може зменшити кількість бактерій на його поверхні. Однак це не гарантує знищення вірусів або повного усунення бактерій. Найбезпечніший спосіб зробити м’ясо безпечним – це його правильне приготування.

Чому деякі люди продовжують мити м’ясо

Миття м’яса – це звичка, яка часто передається від покоління до покоління. У багатьох культурах, наприклад, на Карибах, вважається, що м’ясо потрібно промивати для його "очищення". Цей процес часто включає замочування у воді з лимонним соком або оцтом.

У країнах, де свіже м’ясо купують на ринках, миття може бути засобом видалення крові, залишків кісток або інших забруднень, отриманих під час забою.

У сучасних умовах, коли м’ясо продається вже обробленим і упакованим, ця практика є не лише зайвою, але й небезпечною.

Основні правила харчової безпеки

Щоб уникнути ризиків, дотримуйтеся таких порад.

Мийте руки. Після контакту з сирим м’ясом це слід робити протягом щонайменше 20 секунд (обов'язково з милом).

Використовуйте окремі дошки та ножі. Нарізайте м’ясо на різних поверхнях, щоб уникнути перехресного зараження.

Дотримуйтесь температурного режиму. Готуйте м’ясо до рекомендованих температур, щоб знищити патогени.

Охолоджуйте продукти. Зберігайте м’ясо у холодильнику або морозильній камері, щоб запобігти розмноженню бактерій.

Не мийте м’ясо. Ця звичка не лише не приносить користі, але й збільшує ризик поширення бактерій.