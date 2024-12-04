Куди зникають е-талони в сервісних центрах МВС і хто у цьому винен: журналісти провели розслідування

Подекуди українці не можуть отримати запис ні в електронній черзі, ні в живій

У деяких регіонах українці не можуть зробити безкоштовний електронний запис, аби отримати послуги в сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ. Усе через хакерські програми, що перехоплюють талони для подальшого продажу.

Журналісти стверджують, що до цієї незаконної схеми залучені працівники сервісного центру.

Про це стало відомо з під час розслідування групи Bihus.info щодо київського сервісного центру №8041, що розташовується на вул. Перемоги, 20.

Як працює електронний запис?

Уперше функціонал запису до електронної черги запустили в Головному сервісі МВС у травні 2020 року.

Відтоді аби отримати адміністративну послугу, не обов'язково ставати у фізичну чергу, щоб взяти талон. Запис українці можуть зробити на сайті Головного сервісного центру МВС, увійшовши до акаунту за допомогою ID.GOV.UA – державної системи ідентифікації.

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Від січня 2024 року запровадили ще одну послугу – спеціальний телеграм-бот, який автоматично надсилає сповіщення про вільний запис.

Як насправді українці стають у чергу, щоб отримати послуги?

Попри технічну справність систем, вихопити талон для послуг у деяких регіонах країни проблемно, а подекуди, як-от у Києві, майже нереально, кажуть журналісти. Усе через те, що щодня в системі з'являється обмежена кількість вільних місць у черзі, які іноді майже відразу забирають.

Розслідувачам вдалося поспілкуватися із жінкою, яка безуспішно намагалася зробити запис в електронній системі протягом двох місяців. Дарина Коломієць розповіла, що при цьому оновлювала сайт із трьох пристроїв.

"Були дні, коли, без перебільшення, я, мій хлопець та подруга логінилися через мій акаунт і оновлювали сайт кожну секунду, кожні п'ять секунд.

Я їла і оновлювала, працювала і оновлювала, йшла в туалет і оновлювала, лягала спати і оновлювала", – поділилася вона.

Такі ситуації непоодинокі, кажуть журналісти. Однак українці подекуди не можуть отримати талони навіть у терміналах, що в приміщеннях сервісних центрів.

Зокрема через величезний попит киянам, які звертаються до сервісного центру на вул. Перемоги, 20, доводиться ночувати перед воротами, аби встигнути вихопити талон у терміналі.

Для цього людям доводиться ставати в чергу подекуди за добу і проводити ніч поблизу території СЦ.

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Куди зникають талони?

Журналісти помітили, що попри графік роботи електронного сервісу з 8-ї по 17-ту, вільні записи для отримання послуг зникають в неробочий час.

Розслідувачі підрахували, що за одну ніч спостереження за талонами на здачу практичного іспиту на категорію "B" в усіх сервісних центрах Києва зникло 93 вільних записів на найближчі дати.

Натомість з'явилися інші – для отримання послуг у пізніші дати.

У листопаді 2024 року правоохоронці викрили хакера, який за допомогою спеціальної програми перехоплював вільні талони, щойно вони з'являлися в системі. Завдяки цьому зловмисник продавав можливість потрапити до сервісних центрів, розповідали в офісі Генерального прокурора.

Такими послугами також довелося скористатися і Дарині Коломієць, яка за талон заплатила 1100 гривень.

За словами журналістів, після затримання хакера проблема із талонами на сайті Головного сервісного центру не зникла.

Хто адмініструє систему?

Начальник ТСЦ №8041 Олександр Бойко заявив, що працівники сервісного центру не займаються адмініструванням сервісу електронної черги.

"Адміністратори чи керівники сервісних центрів не адмініструють систему електронного запису – ми її користувачі. Нам не відомо, як і коли вони з'являються в онлайн-режимі.

Завдання адміністраторів, керівників чи спеціалістів сервісних центрів – згенрувати та створити ці талони, туди (на сайт електронної системи – ред.) вони потрапляють автоматично", – сказав Олександр Бойко.

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До чого тут працівники сервісних центрів?

За даними журналістів, у 2023 році правоохоронці розслідували злочинну схему начальника сервісного центру №8041 та двох його працівників, які нібито за гроші надавали адміністративні послуги людям, яким не вдалося отримати талон.

Розслідувачі стверджують, що ще один учасник схеми знаходив охочих отримати обслуговування за грошову винагороду від 3000 до 4000 гривень. Натомість працівники СЦ створювали "неможливість отримання талону на обслуговування".

Тоді покарання отримав лише посередник, стверджують журналісти.

Вони також встановили, що Олександр Бойко та адміністратори сервісного центру, який він очолює, використовують елітні машини, які задекларовані на їхніх родичів. Також рідні працівників СЦ на вул. Перемоги, 20, мають багато нерухомості.

Під час розслідування вдалося з’ясувати, що начальник Головного сервісного центру Микола Рудик, ймовірно, часто навідується до сервісного центру №8041. За даними журналістів автівка, яка зареєстрована на його матір, однією з перших прибуває до СЦ на вул. Перемоги, 20, та залишається там протягом дня.

"Маю право висловити доволі обґрунтоване припущення, що Рудику чудово відомо, що коїться на Перемоги, 20", – стверджує журналістка Леся Іванова.

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