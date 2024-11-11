Чи справді страуси ховають голову в пісок через небезпеку? Пояснюють зоологи

Те, що статуси ховають голову в пісок через небезпеку, вже багато століть люди сприймають як доконаний факт.

Однак зоологи спростували це твердження, пише Live Science.

Ідею про те, що страуси з переляку ховають голову у пісок, вперше описав римський натураліст Пліній Старший близько 2 тисяч років тому.

Через це навіть з'явився сталий вираз для опису того, що хтось відмовляється прямо зіткнутися зі своїми проблемами – "ховати голову в пісок".

Але вчені зі Смітсонівського національного зоопарку запевняють: страуси є найшвидшими птахами у світі (вони розвивають швидкість до 70 км/год), а тому можуть втекти від природних хижаків, зокрема гепардів, левів і леопардів.

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Якщо вони не можуть втекти, то лежать дуже рівно на землі, витягнувши шию, щоб злитися з місцевістю.

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Деякі звіти свідчать про те, що дорослі страуси використовують свої крила, щоб підняти пилову хмару і відвернути ближніх хижаків від своїх пташенят.

Страуси навіть можуть завдати достатньо сильного удару, щоб убити лева.

То чому ж вони ховають голову у пісок? У землі страуси шукають їжу – корінці рослин чи дрібних тварин, як-от миші, жаби та комахи.

Загалом страуси живуть в Африці – у луках, саванах і пустелях.

За даними зоопарку Сан-Дієго, вони є найбільшими птахами у світі, вагою до 130 кілограмів та можуть вирости майже до 3 метрів.

Однак їхні голови відносно маленькі, і вони мають певну поведінку, яка здалеку може виглядати так, ніби вони ховають голову.

На відміну від птахів, які будують гнізда, страуси риють неглибокі нори в піску або землі, щоб відкласти яйця. Обоє батьків чергують біля яєць, щоб вони були теплими.