У WWF назвали тварину, яка опинилася за крок до вимирання у дикій природі

Міжнародний союз охорони природи б'є на сполох: африканські пінгвіни опинилися за крок до вимирання в дикій природі.

Про це йдеться в останньому звіті МСОП за 2024 рік, повідомляє Всесвітній фонд дикої природи.

За оцінками природоохоронців, у світі залишилося близько 19,8 тисячі особин і менш ніж 10 тисяч пар, які можуть розмножуватися. Для порівняння, у 1800-х роках на планеті мешкало понад 4 мільйони африканських пінгвінів.

Тільки за останні 30 років кількість пар африканських пінгвінів, що розмножуються, скоротилася приблизно на 75%. У WWF кажуть, що цей вид найбільше потерпає від кліматичних змін і комерційного рибальства.

У Південній Африці є шість колоній африканських пінгвінів, які становлять 76% світової популяції. У 2024 році навколо них встановили "заборонені зони", де не можна рибалити, але насправді ці зони не захистили основні райони харчування пінгвінів.

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"Зміна клімату ускладнює пошук їжі для африканських пінгвінів, а конкуренція з боку комерційного рибальства поблизу їхніх місць розмноження посилює проблему (...) Птахам доводиться боротися за їжу, що ставить під загрозу їхнє виживання", – пояснює WWF.

Оскільки чисельність африканського пінгвіна (Spheniscus demersus) стрімко скоротилася, МСОП присвоїв цьому виду статус "під загрозою зникнення" у Червоній книзі.

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Водночас є і позитивна новина: іберійська рись отримала новий статус і найближчим часом не зникне з дикої природи.