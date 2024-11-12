Вчені розгадали загадку унікального смороду "трупної квітки"

Тропічна квітка Amorphophallus Titanum має незвичайний вигляд, досягає висотою понад 3,5 метра та може рости десятиліттями. Однак свою популярність рослина здобула завдяки унікальному запаху під час цвітіння, який нагадує сморід гнилого м’яса.

Науковці кажуть, що нарешті розгадали молекулярну таємницю цієї особливості "трупної квітки". Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в PNAS Nexus, повідомляє Popular Science.

Незвичайна рослина родом з Індонезії не цвіте щорічно, але має короткий цикл цвітіння раз на 5-7 років. За декілька днів до цього біля основи центрального стебла рослини відкривається темно-червоний шар пелюстки.

Там початок "трупної квітки" починає виділяти тепло і нагріватися на орієнтовано 11 °C більше, ніж температура навколо. Після цього рослина виділяє сірчані хімічні речовини, якими приваблює мух та інших комах.

Цей процес – термогенез – поширений серед тварин, але надзвичайно рідко зустрічається у фауні. Протягом тривалого часу ботаніки не могли з’ясувати, чому він відбувається в "трупної квітки".

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Процес термогенезу "трупної квітки" Eric Schaller/Dartmouth

У новому дослідженні команда науковців зібрала зразки тканин і листя, які використали для аналізу послідовності РНК.

"Це допомагає нам побачити, які гени експресуються (використовуються для створення молекул РНК і білків – ред), і побачити, які з них особливо активні, коли апендикс нагрівається і видає запах", – пояснив професор біологічних наук та керівник дослідження Г. Ерік Шаллер.

Аналіз РНК виявив у "трупної квітки" конкретні хімічні речовини, які спричиняють неприємний запах:

альтернативна оксидаза (фермент);

метіонін;

путресцин – також міститься у смороді, які виділяють тварини при гнитті.

Також вчені знайшли гени рослини, завдяки яким вона може утворювати та транспортувати сірку.

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Науковці кажуть, що ці відкриття не допоможуть уберегтися від жахливого смороду "трупної квітки", але пояснюють механізм, завдяки якому рослина створює унікальний запах.

Надалі команда вчених планує вивчити, як "трупна квітка" ініціює цикл цвітіння та чи синхронізується в цьому з іншим рослинами, щоб збільшити шанси на запилення.

Нагадаємо, міжнародній групі дослідників вдалося виростити дерево з насіння віком 1000 років. Науковці вважають, що рослина може бути історичним відповідником "юдейського бальзаму", який згадували в Біблії.