Вчені з насіння віком 1000 років виростили дерево втраченого виду: його властивості згадували у Біблії

Міжнародна група дослідників виростила дерево з насіння віком 1000 років, яке знайшли в 1980-х роках у печері на північ від Єрусалиму (Ізраїль). За даними фахівців, рослина має зв’язок із втраченим родом дерев, який згадують у біблійних текстах.

Дослідити рослину науковцям з Ізраїлю, США, Швейцарії, Австралії, Швеції та Франції вдалося після того, як її виростили до висоти 3 метрів, пише IFScience.

Цього вдалося досягти після 14 років роботи. Відроджена рослина отримала назву Шеба. Її характеристики описали в науковій роботі, яку опублікували в Communications Biology.

Сара Саллон та ін. Сара Саллон та ін.

Дерево, як визначили науковці, належить до роду Commiphora сімейства Burseraceae, яке налічує близько 200 видів рослин. Зазвичай дерева цього сімейства ростуть в Африці, на Мадагаскарі та Аравійському півострові.

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Натомість Шеба своїми властивосями відрізняється від усіх інших представників сімейства.

Спочатку дослідники припустили, що відроджене дерево може бути історичним відповідником "юдейського бальзаму" – дерева, яке цінували за його ароматичні властивості.

Цю рослину детально описали грецькі, римсько-візантійські та посткласичні автори в період від IV до VIII століття нашої ери.

Однак у Шеби відсутні будь-які ароматичні сполуки, тому цю гіпотезу не змогли підтвердити.

Водночас вчені вважають більш імовірним пояснення, за яким відроджене дерево – рослина, з якої було видобуте біблійне "цорі" – смолу, яку використовували для зцілення, яке описували в книгах Буття, Єремії та Єзекіїля.

Фітохімічний аналіз листя та смоли дерева продемонстрував, що воно багате пентациклічними тритерпеноїдами – сполукою, яка допомагає загоювати рани, а також має протизапальні, антибактеріальні та протипухлинні властивості.

Крім того, науковці виявили в рослині високий рівень (30%) сквалену – органічної речовини, яка широко використовується для догляду за шкірою.

"Біблійне "цорі", ймовірно, продукт місцевого виду. Воно було пов’язане з історичним регіоном Ґілеад у рифтовій долині Мертвого моря та Йордану – гірській, багатій лісами території в давнину з нижньою родючою долиною", – зауважують автори дослідження.

Цю тезу підтверджує той факт, що насіння дерева дійсно знайшли в печері в долині Йорданського рифту Мертвого моря.

Науковці не мають однозначного пояснення того, як насіння опинилося в печері. Вони вважають, що його могли туди принести тварини. Водночас дослідники не відкидають, що до цього причетні люди, які, ймовірно, хотіли зберегти насіння.

"Залишення насіння Шеби в печері твариною або птахом підтверджується доказами того, що дрібні гризуни зберігають насіння Commiphora, а його стиглі плоди їдять птахи, зокрема голуби й інші представники фауни, останки яких були знайдені під час археологічних розкопок в Юдейській пустелі. Деякі з них досі населяють регіон", – пояснюють дослідники.

Проте на момент, коли насіння залишили в пустелі, юдейський бальзам уже зник на тій території. Інші розкопки виявили, що печери використовували як сховки для товарів.

"Шеба, можливо, вважалося досить цінним, щоб навмисно помістити його в печеру. Якщо це було втручання людини, його також могли привезти з-за меж регіону, можливо, з наміром повторно інтродукувати (вводити – ред.) колись цінний вид Commiphora", – кажуть науковці.

Нагадаємо, у 2023 році науковці розморозили та відродили невелику групу знайдених у вічній мерзлоті Сибіру черв’яків.