Шлях до минулого лежить через ніс, або як запахи викликають спогади та емоції

У запаху є здатність викликати потік спогадів, часто давно минулих або навіть забутих.

Десятиліттями люди шукали способи використати силу запаху, що викликає спогади та емоції.

Так з’явилися різноманітні парфуми, ароматичні спецефекти в кінотеатрах та пахучі свічки.

Виявилося, що запах викликає у людини спогади про її минуле, може посилювати позитивні емоції, знижувати потяг до їжі та зменшувати рівень стресу.

"УП.Життя" використала джерела The Harvard Gazette, Nature та National Library of Medicine, щоб дізнатися, як пов’язані ніс та мозок та від чого залежить сприйняття запахів.

Як мозок сприймає запахи

Французький письменник Марсель Пруст в романі "У пошуках утраченого часу" описував неймовірні переживання, викликані ароматними тістечками з чаєм. У літературі цей феномен отримав назву момент Пруста – здатність запаху викликати потік спогадів, часто давно минулих або навіть забутих.

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Науковці пояснюють, що справа аж ніяк не в магії, а в тому, як працює наш ніс та мозок. За словами професора Гарвардського університету Венкатеша Мерті, нюх і пам'ять тісно пов'язані через анатомію мозку.

"Запахи сприймаються нюховою цибулиною – структурою в передній частині мозку, яка надсилає інформацію до інших ділянок центральної нервової системи для подальшої обробки. Інформація про запахи прямує до лімбічної системи мозку – ділянки, пов'язаною з емоціями та пам'яттю", – пояснює професор Мерті.

Жодне з інших почуттів (зір, слух тощо) не має такого рівня прямого зв'язку з ділянками мозку, які відповідають за емоції, асоціативне навчання та пам'ять.

За словами професора Гарвардського університету Венкатеша Мерті, нюх і пам'ять тісно пов'язані через анатомію мозку. Alex_Kock/Depositphotos

Як пов'язані пам’ять та нюх

Пам'ять про запах є центральною особливістю нюхового пізнання і може бути розділена на два різні процеси.

Один з них – здатність розпізнавати, чи відчувала людина цей запах раніше. Це схоже на те як ми знаємо, що певний звук означає гавкіт собаки.

Розпізнавання та ідентифікація запахів є критично важливим фактором для здоров'я людини. Порушення ідентифікації запахів є характерним раннім симптомом і предиктором деяких неврологічних розладів, зокрема хвороби Альцгеймера і хвороби Паркінсона.

Другий процес нюхового пізнання – це автобіографічні спогади та асоціації, які викликаються запахами.

Характерною особливістю запаху є те, що він викликає найбільш емоційні та виразні спогади з-поміж усіх інших сигналів. Численні дослідження показали, що згадки про минуле, викликані запахами, відчуваються набагато емоційніше та викликають яскравіші спогади, аніж інші подразники (зорові, слухові тощо).

Розпізнавання та ідентифікація запахів є критично важливим фактором для здоров'я людини. AndrewLozovyi/Depositphotos

Від чого залежить сприйняття запаху

Генетичні особливості

Кожна людина має унікальний набір нюхових рецепторів, що залежить від генів в ДНК. Це означає, що існують тонкі відмінності в тому, як ми всі сприймаємо запахи.

Наприклад, люди, які не відчувають аромат кінзи, не мають генів, які б кодували визначення якостей цього аромату, і тому відчувають лише мильну нотку.

Чим більше існує копій певного нюхового рецептора, тим чутливішим він буде до певних запахів. Цікаво те, що подразники високої інтенсивності сприймаються як більш неприємні, ніж ті ж самі подразники помірної інтенсивності. Тому чим сильніший запах, тим більша ймовірність того, що він буде неприємним.

Стать та вік

Жінки, як правило, більш чутливі до запахів, ніж чоловіки. Така підвищена чутливість може впливати на те, як спогади, викликані запахом, викликають фізіологічні та емоційні реакції.

Вчені досліджували вікові та гендерні відмінності у спогадах, викликаних запахами, і виявили, що серед підлітків (12-14 років) та молодих людей (21-26 років) запахи викликали більше автобіографічних спогадів серед жінок, ніж серед чоловіків.

Серед учасників у віці 65-70 років ефективність запахів у пробудженні автобіографічних спогадів була однаковою для обох статей. Важливо зазначити, що кількість автобіографічних спогадів, викликаних запахами, зростала з віком.

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Тип особистості

Науковці повідомили, що невротичні особи (з примхливим темпераментом, схильністю до тривоги) більш схильні до появи таких симптомів, як почастішання дихання, у відповідь на запахи.

Існують також деякі докази того, що емоційно лабільні люди мають більшу чутливість до деяких запахів.

Характерною особливістю запаху є те, що він викликає найбільш емоційні та виразні спогади з-поміж усіх інших сигналів. formandform/Depositphotos

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Як запах впливає на організм

Потенційна терапевтична ефективність запахів не пояснює того, що ароматерапія має певні доказові цінності. Здатність рослинних ароматів впливати на настрій і самопочуття не має науково підтверджених доказів.

В цьому випадку говориться саме про запахи, які здатні викликати емоції, спогади та асоціації, що пов'язані з минулим особистим досвідом. А вже ця реакція організму безпосередньо впливає на його фізичний та психологічний стан:

сприяє появі емоцій;

Відомо, що хороший настрій є корисним для психологічного здоров'я.

Спогади, викликані запахом, можуть стимулювати такі емоції як впевненість у собі та мотивацію. Наприклад, запах, який викликає думки про минулу перемогу у важливих перегонах, може надихнути на заняття спортом та нові рекорди.

Наприклад, науковці виявили, що автобіографічні спогади, викликані запахами, є більш емоційно насиченими та позитивними, ніж спогади, викликані словесними сигналами.

Вчені розповіли, що спогади, викликані запахом, пов'язані з більшою активністю у скроневій звивині мозку. Вони зазначили, що ця ділянка мозку пов'язана з обробкою приємних спогадів, тому підвищена активність скроневих полюсів може лежати в основі переважної позитивності спогадів, викликаних запахом.

Слід зазначити, що спогади, викликані запахом, також можуть викликати неприємні емоції. Вони можуть бути надзвичайно потужними тригерами посттравматичного стресового розладу (ПТСР). Тематичні дослідження ПТСР задокументували, як запахи, що асоціюються з травматичною подією для даної людини (наприклад, дизельне пальне, лосьйон після гоління), викликають інтенсивні спогади про ПТСР, які зберігаються протягом десятиліть і не зникають з часом.

Хороший настрій є корисним для психологічного здоров'я. VectorMine/Depositphotos

знижує стрес;

Було доведено, що запахи викликають не лише позитивні емоційні спогади, а й можуть сприятливо впливати на фізіологічні параметри стресу.

Науковці зазначають, що приємні автобіографічні спогади, викликані запахом, супроводжуються зниженням частоти серцевих скорочень та нижчим рівнем стресу.

Вчені розповіли, що коли чоловікам і жінкам у віці від 29 до 50 років пропонували самостійно обрати запах, то той, який викликав автобіографічний спогад, сприяв глибшому та повільнішому диханню в порівнянні з запахами, які не викликали спогадів.

допомагає позбутися шкідливих звичок.

Використання запахів може зменшити бажання використовувати шкідливі речовини, якими людина зловживає. Дослідники виявили, що вдихання запахів зменшує потяг до сигарет у хронічних курців, а запахи, які викликають автобіографічні спогади, при цьому є найбільш ефективними.

Кілька досліджень також показали, що запахи можуть зменшити потяг до дуже бажаної калорійної їжі.