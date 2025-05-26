Чому у немовлят на 100 кісток більше, ніж у дорослих людей? Відповідь захована в еволюції

Чому у немовлят більше кісток, ніж у дорослих

У перші роки життя малюки майже нічого не вміють і повністю покладаються на своїх батьків. Та є дещо, в чому немовлята обходять дорослих – це кількість кісток.

Коли люди народжуються, вони мають приблизно на 100 кісток більше, ніж після дорослішання.

Куди вони зникають – розповіли в IFLScience.

Скільки кісток у немовлят?

Немовля має 275-300 кісток, тоді як доросла людина – 206.

Під час народження дитина має пройти через досить маленький отвір, а це вимагає певної гнучкості. Якби у неї були довгі та тверді кістки, вона не змогла б протиснутися через родові шляхи.

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Тому немовлята мають більшу кількість дрібних кісток, багато з яких складаються з гнучкого хряща, а не зрілої кісткової тканини. Одним із таких прикладів є тім'ячко, яке розташовне у верхній частині голови малюка.

"Діти народжуються з п'ятьма основними кістками черепа, які дозволяють йому змінювати форму під час пологів. Тім'ячко – це простір між цими кістками, який поступово закривається протягом перших одного-двох років життя, коли у дитини формується міцний, твердий череп", – пояснив педіатр Метью Баджетт.

Як формуються дорослі кістки?

У дитинстві хрящі в скелеті замінюються кістками. Цей процес називається окостенінням.

У кожної людини він відбувається по-різному, але до зрілого віку скелет у всіх налічує 206 кісток.

Окостеніння насправді починається дуже рано – на восьмому тижні ембріонального розвитку в утробі матері. Потім він повільно продовжується у дитячому і підлітковому віці та може навіть відновитися в дорослому – щоб відновити зламані кістки.

Існує два типи окостеніння:

інтрамембранозне – відбувається, коли шари сполучної тканини перетворюються на кісткову тканину. Саме так формуються деякі плоскі кістки черепа та інші кістки неправильної форми;

ендохондральне – спосіб формування більшості кісток скелета, коли кісткова тканина поступово наростає на хрящових "шаблонах". Хрящ всередині з часом руйнується, залишаючи лише кістку.

В обох випадках залучені клітини під назвою остеобласти, які виробляють кістковий матрикс, що з часом перетворюється на тверду кісткову тканину. Матрикс складається з білків і мінералів, як-от колаген і кальцій.

Коли хрящі, замінюються на кістки, триває також процес, подібний до ендохондрального окостеніння, який дозволяє діафізу (довгій частині кістки) збільшуватися в довжину.

Оскільки дитячі кістки розвиваються, вони, як правило, заживають після переломів швидше та мають менший ризик довготривалого пошкодження.

З погляду еволюції, народжувати дітей з недорозвинутим черепом і гнучкими кістками може здатися ризикованою стратегією. Але це частина компромісів, які дозволили людям стати істотами на двох ногах і з великим мозком.