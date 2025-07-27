"Нічого незвичного": експерти пояснили, звідки в України нашестя сарани та як з нею боротися

У деяких регіонах України фіксують осередки перелітної (Locusta migratoria) та єгипетської сарани (Anacridium aegyptium). У соцмережах поширюють відео, на якому групи із сотнями комах літають над українськими містами.

Фахівці Національного природного парку "Тузлівські лимани" пояснили, що на роликах – перелітна сарана, яка тисячі років мешкає на території України.

Комах у невеликій кількості можна побачити кожен рік, однак періодично відбуваються спалахи чисельності виду.

"Тепла зима, волога весна, жарке і сухе літо призводять до збільшення чисельності цих комах в десятки й сотні разів (деякі вчені пов’язують такі явища також і з сонячною активністю).

Тобто такі локальні спалахи чисельності сарани відбуваються регулярно. Явище хоч і не приємне, але нічого незвичного в ньому немає", – кажуть науковці.

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За їхніми словами, при невеликій популяції комахи ведуть поодинокий спосіб життя. За таких умов дорослі особини мають короткі крила (одиночна форма) і не літають на великі відстані, тому їх зрідка помічають люди.

При зростанні чисельності виду сарана починає скупчуватися і збиратися у зграї. Крім того, у неї виростають довші крила, які називають стадною формою.

Саме тоді більшість людей звертають увагу на комах, які здатні долати суттєві відстані і об’їдати рослинність на своєму шляху.

Крім того, сарану активно вирощують на спеціалізованих фермах. Комах часто використовують для виготовлення корму та харчових добавок для тварин, наприклад, акваріумних риб та птахів.

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Працівники "Тузлівських лиманів" кажуть, що найкращий спосіб боротьби зі шкідниками – превентивний. Йдеться про моніторинг чисельності сарани на стадії личинок. Якщо виявиться, що їхня чисельність велика, з комахами борються за допомогою спеціальних препаратів, зокрема використовують паразитичні гриби, що вражають комах.

"Не бажано використовувати токсичні хімічні препарати, адже від них страждають не тільки шкідники, але й корисні комахи і птахи, які цією сараною активно харчуються, знижуючи її чисельність.

Адже прямокрилі комахи, як-от сарана, є важливою ланкою в ланцюгу живлення. Тим самим ми можемо знищити природні механізми регуляції чисельності шкідника", – наголошують експерти.

Вчені кажуть, що серед домашньої птиці найбільші поціновувачі сарани – качки. Цих птахів можна використовувати як біологічний метод активного знищення шкідників.

Раніше фахівці Держпродспоживслужби розповідали, в який областях України зареєстрували осередки сарани та як запобігти її поширенню.