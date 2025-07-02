У Сеулі борються з навалою комах немісцевого виду: рої чорних жуків заполонили вулиці

Вулиці столиці Південної Кореї Сеулу заполонили комахи немісцевого виду. Фахівці кажуть, їхньому поширенню сприяло підвищення температури повітря через зміни клімату.

Поки влада міста вирішує, як боротися з жуками, мешканцям Сеулу рекомендують не носити яскравого одягу та встановлювати пастки для комах, інформують Reuters та The Guardian.

Мешканці Сеула та його околиць масово скаржаться на рої чорних комах, що покривають дороги і дерева, а також злітаються на людей. Йдеться про жуків виду Plecia longiforceps, які родом із субтропічних регіонів Китаю, Тайваню та японських островів Рюкю.

Уперше науковці визнали наявність цих комах у Південній Кореї під час їхнього нашестя у 2022 році. Фахівці вважають, що жуки змінюють місця свого поширення через кліматичну зміну та міський розвиток навколо гірських середовищ існування.

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Крім того, ефект міського теплового острова (коли через діяльність людини температура в містах вища, ніж у сільській місцевості) робить Сеул особливо привабливим для комах.

З року в рік у місті фіксують усе більше скарг на жуків – у 2023 їх було близько 4,5 тисячі, а у 2024 – майже 10 тисяч. Цьогоріч за один день влада столиці отримала 100 заяв через навалу комах.

Спалах жуків у місті став причиною дебатів щодо того, як з ними боротися, особливо з огляду на те, що комахи прямо не загрожують людям і харчуються несуттєво в дорослому віці.

"Вони огидні з виду, але насправді корисні", – заявила влада Сеула і додала, що безладне розпилення хімічних пестицидів знищить інші організми та зашкодить людям.

Чиновники рекомендують позбуватися комах за допомогою води, світлових пасток і липучок поблизу зовнішнього освітлення. Також містянам радять носити темний одяг на вулиці, оскільки жуків приваблюють яскраві кольори та світло.

Опитування Сеульського інституту показало, що 86% жителів столиці вважають комах шкідниками. Попри їхню користь для довкілля – дорослі жуки запилюють квіти, а личинки розкладають органічну речовину в ґрунті.

Комахи мають зникнути з міста до середини серпня через зниження інтенсивної активності, яке пов’язують із коротким терміном життя дорослих особин.

Раніше у США під час перевезення вуликів із бджолами перевернулася вантажівка – близько 250 мільйонів комах опинилися на волі.