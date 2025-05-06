Повна ізоляція від світу: у Ватикані відключать зв’язок на час обрання нового Папи Римського

Ватикан повністю відключить мобільний зв’язок на час обирання нового Папи Римського.

Вимкнення заплановане на 15:00 7 травня – за півтори години до початку конклаву, повідомила пресслужба Ватикану.

Крім цього, кардинали повинні будуть відмовитися від своїх телефонів та всіх електронних пристроїв.

"Це зроблено для забезпечення ізоляції кардиналів під час Конклаву. Сигнал буде відновлено після оголошення про обрання наступного Папи – про це буде оголошено з центральної лоджії базиліки Святого Петра", – пояснили у Ватикані.

Відключати зв’язок не будуть лише у літній резиденції Папи Римського, що розташована за 22 кілометри від Ватикану.

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Як повідомив The Guardian речник Ватикану Маттео Бруні, зв’язок також не вимикатимуть на площі святого Петра, де зазвичай збираються віряни, які чекають на оголошення нового Папи.

Традиція обирати Папу Римського на таємному конклаві сягає часів Середньовіччя. З латини слово "конклав" перекладається як "кімната, що зачиняється". Раніше кардиналів і справді закривали, доки вони не оберуть нового Папу.

У цьому конклаві братимуть участь 133 кардиналів з усього світу. На таємному зібранні вони повинні будуть обрати нового главу католицької церкви, яка налічує 1,4 мільярда вірян.

Скільки часу триватиме обговорення, спрогнозувати важко. Конклав, який у 2013 році обрав Папу Франциска, тривав близько 24 годин і складався з п’яти турів голосувань. Водночас найдовшим конклав був у XIII столітті – тоді понтифіка обирали близько трьох років.

Раніше ми розповідали про те, як відбувається обрання нового Папи та про інші цікаві факти про традицію конклавів.