Від жалоби до виборів нового понтифіка: що відбувається після смерті Папи Римського

21 квітня на 89-му році життя помер Папа Римський Франциск. Незадовго до смерті він кілька тижнів лежав у лікарні з пневмонією.

На Великдень понтифік ненадовго зʼявився перед вірянами на балконі базиліки Святого Петра, та месу не очолив.

Смерть Папи Франциска має запустити низку відпрацьованих століттями процесів. Деякі з традиції з’явилися ще за часів Стародавнього Риму.

Що відбувається після смерті Папи та як обирають нового – розповіли у Politico.

Підтвердження смерті

Смерть Папи Римського підтверджує камерленго – високопосадовець Ватикану. Наразі цю посаду обіймає кардинал Кевін Фаррелл, який і оголосив новину про смерть Франциска.

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За традицією камерленго має відвідати тіло понтифіка у приватній каплиці та вигукнути його ім'я, щоб розбудити. Сьогодні це здебільшого церемоніал, адже смерть підтверджують лікарі.

Існує міф, що камерленго також має постукати по голові Папи срібним молоточком. Однак Ватикан це заперечує.

Потім перстень понтифіка, який є печаткою для офіційних документів, псують або знищують. А папські апартаменти – опечатують.

Далі камерарій повідомляє про смерть Папи Колегію кардиналів – керівний орган вищих церковних посадових осіб. Тільки тоді про смерть оголошують на широкий загал.

Період жалоби

Після смерті Папи оголошують дев'ятиденну жалобу – Novendiale. Вона походить від давньоримського звичаю.

Тіло понтифіка благословлять, одягнуть у папські шати та виставлять у базиліці Святого Петра на загальний огляд. Зазвичай до нього вишикується черга із тисяч людей, зокрема іноземних високопосадовців та світових лідерів.

У минулому тіло Папи Римського виставляли на піднятій платформі, яка називається катафалком. Однак Франциск лежатиме у відкритій труні – він хотів похорон без зайвої помпезності.

Раніше Пап часто бальзамували, а в деяких випадках – видаляли органи перед похованням. Так у церкві біля фонтану Треві в Римі у мармурових урнах зберігаються серця понад 20 понтифіків. Однак ця практика вийшла з ужитку.

У період жалоби в базиліці Святого Петра та загалом у католицьких церквах відбуватимуться щоденні молебні та заупокійні меси.

Тим часом у Ватикані почнеться перехідний період – sede vacante. Під час нього управління церквою тимчасово передадуть Колегії кардиналів. Однак вона не може приймати важливих рішень до обрання нового Папи.

Поховання понтифіка

Найімовірніше, похорон Папи Франциска відбудеться на площі Святого Петра у період 4-6 днів після його смерті. Службу очолить декан Колегії кардиналів – 91-річний італієць Джованні Баттіста Ре.

За традицією Пап ховають у Ватиканських гротах – криптах під базилікою Святого Петра. Там спочивають майже 100 понтифіків, зокрема і попередник Франциска – Бенедикт XVI, який пішов у відставку у 2013 році та помер у 2022-му.

Однак Франциск місцем свого поховання обрав базиліку Санта Марія Маджоре в Римі. Він стане першим Папою за останнє сторіччя, який спочиватиме за межами Ватикану.

Попередніх понтифіків ховали у трьох трунах, вкладених одна в одну – кипарисовій, цинковій і в'язовій. Однак Франциск розпорядився, щоб у нього була лише одна – з дерева і цинку.

У труні Бенедикта XVI були монети, викарбувані за часів його правління, а також металева труба, в якій був рогіто – документ з 1000 слів із переказом життя і правління. Франциска, найімовірніше, поховають із власним рогіто.

Вибори Папи

Через два-три тижні після похорону у Сикстинській капелі збереться Колегія кардиналів, щоб провести конклав – надзвичайно таємний процес обрання нового Папи.

Теоретично ним може стати будь-який охрещений римо-католик чоловічої статі. Але протягом останніх 700 років Папу Римського завжди обирала саме Колегія кардиналів.

Більшість понтифіків за всю історію були європейцями. Папа Франциск (Хорхе Маріо Берґольйо) народився в Аргентині та став першим понтифіком неєвропейського походження за останні 1300 років.

Кандидати на пост Папи Римського не ведуть відкритої передвиборчої кампанії. У день голосування Сикстинська капела опечатується, а кардинали, які складають присягу на таємницю, замикаються всередині.

Голосувати можуть тільки молодші за 80 років. Їх налічується близько 120. Кардинали вписують ім'я обраного в бюлетень і кладуть його в чашу на вівтарі.

Якщо жоден кандидат не набирає необхідних двох третин голосів, відбувається ще один тур голосування.

Конклав, який у 2013 році обрав Папу Франциска, тривав близько 24 годин і складався з п’яти турів. Водночас найдовший був у XIII столітті – понтифіка обирали близько трьох років.

Після підрахунку бюлетені спалюють у печі всередині Сикстинської капели, що встановлюють заздалегідь. В іншу піч кидають хімічну речовину, яка посилає людям "димовий сигнал" через димохід.

Чорний дим означає, що нового Папу не обрали, а білий сповіщає про нового понтифіка.

Новий Папа

Коли нового Папу обрано, представник Колегії Кардиналів з головного балкону базиліки Святого Петра зачитує оголошення Habemus papam – "У нас є Папа".

Новообраний понтифік обирає собі папське ім'я (найімовірніше, на честь якогось святого чи попередника), одягає білу сутану та виходить на балкон, щоб виголосити своє перше звернення до публіки.