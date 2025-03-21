Чому в Києві погіршилася якість води? Пояснення водоканалу

Вода може мати "рибний" запах через цвітіння діатомових водоростей

Мешканці столиці скаржаться на якість води, що тече кранах у їхніх домівках. Містяни кажуть, що вона має дивний колір і запах.

У чому може бути причина цих змін і чи безпечно її споживати – "УП. Життя" запитала про це у служб, що контролюють якість питної води у столиці.

Що кажуть у "Київводоканалі"?

У відповіді на запит спеціалісти зазначили, що навесні у окремих районах Києва, які забезпечуються питною водою з Десни, вода може мати "рибний" запах.

"Це явище пов’язане із сезонними змінами у річковій воді, що призводять до інтенсивного розвитку діатомових водоростей. У процесі життєдіяльності діатомові водорості виділяють органічні речовини, що надають воді характерного "рибного" або "земляного" запаху", – йдеться у відповіді на запит.

Спеціалісти очищують і знезаражують воду згідно з технологічним регламентом, однак, усунути неприємний запах вдається не завжди.

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"Специфічний запах може залишатися навіть після очищення води, оскільки водоканал не має можливості повністю усунути природні процеси у поверхневих джерелах водопостачання, зокрема, такі, як сезонне цвітіння водоростей", – додають в установі.

У водоканалі переконують, що запах і колір води не впливають на її якість. Але для того, аби зменшити інтенсивність запаху, жителям порадили у весняний період відстоювати воду, або кип’ятити її перед вживанням.

Також спеціалісти наголошують, що якість води контролюють щодня і наразі порушень не виявили.

"Питна вода у місті Києві відповідає встановленим нормативним вимогам щодо питного водопостачання", – додають у водоканалі.

У Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб у відповідь на запит "УП. Життя" зазначили, що питна вода у Києві "відповідає нормам".

Що робити, якщо вас не влаштовує якість питної води?

У водоканалі рекомендують: якщо з крану тече брудна вода, передусім, варто спробувати спустити її впродовж 5-10 хвилин, адже іноді забруднення виникають через ремонтні роботи як у внутрішніх мережах будинку, так і на магістральному водопроводі.

Якщо нічого не змінилось, у водоканалі радять зателефонувати до call-центру за номерами (044) 202-02-02, 0-800-301-581 або до аварійної служби за номерами 15-81 чи (044) 200-73-01.

Потрібно буде залишити заявку щодо сумнівної якості води, вказавши прізвище, ім’я та по-батькові, адресу, контактний телефон і суть скарги (зміна кольору та/або запаху).

Розглянувши заявку, установа відправить на вашу адресу працівника, який відбере проби води.

"Якщо виявилося, що вода невідповідної якості тече з дворової або магістральної мережі, то цю проблему вирішує "Київводоканал" – для початку відбувається профілактична промивка мереж.

Проблемами внутрішньобудинкових мереж займається керуюча компанія або ОСББ – у разі виявлення поганої води всередині будинку, Київводоканал видає припис відповідній організації", – йдеться на сайті водоканалу.

Нагадаємо, раніше ми публікували мапу бюветів та автоматів, де можна безкоштовно набрати питну воду.