Де у Києві безкоштовно набрати воду? Мапа бюветів та автоматів

У додатку "Київ Цифровий" з'явилася карта автоматів з безкоштовною питною водою.

Про це повідомив керівник цифрової трансформації Києва (CDTO) та заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Оленич.

Тепер за допомогою інтерактивної мапи кияни можуть знайти у своєму районі безкоштовні автомати BWT Aqua та бювети, де можна запастись водою.

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На мапі розташовані автомати з водою та бювети по всьому Києву.

Завантажити додаток "Київ Цифровий" для Android можна тут.

Завантажити додаток "Київ Цифровий" для IOS можна тут.

Київводоканал також повідомив, що має достатні запаси реагентів, щоб знезаражувати воду відповідно до вимог, визначених законодавством.

На сьогодні 40% води у Києві знезаражується без хлору більш сучасними реагентами, тож якість питної води – в нормі, кажуть у профільному відомстві.

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Відповідну заяву оприлюднили після того, як у мережі почали поширювати інформацію про нібито припинення поставок хлору до столичного водоканалу.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я розповідало, що робити якщо місто в умовах війни "відрізали" від водопостачання.

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