Рівень води у Дністрі та його притоках знижується: в Укргідрометцентрі пояснили, чому

Гідрологи зафіксували зменшення рівня вод у Дністрі та його притоках

Рівень води у Дністрі та його притоках знижується швидше, ніж зазвичай. Так сталося через весняне водопілля, яке цьогоріч розпочалося аномально швидко.

Ситуацію загострив дефіцит опадів, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Експерти зазначили, що водопілля на Дністрі цьогоріч розпочалося значно раніше – у лютому. Тому сезон межені – період, протягом якого в річці спостерігають найменший рівень води – також розпочався раніше.

"За багаторічними даними, період межені у басейні Дністра зазвичай розпочинається у липні та триває до листопада, а ось червень характеризується здебільшого своєю паводковою активністю", – розповіли в Укргідрометцентрі.

Також в організації зафіксували, що рівень води в Дністрі знижується. Станом на 10 червня 2024 року у Галичі, що на Івано-Франківщині, виявили, що рівень води впав до позначки 32,9 кубічних метрів за секунду. Це близько до маловоддя, додають фахівці.

Поступово зменшується й приплив води до Дністровського водосховища. Станом на 10 червня її рівень – 96 кубічних метрів за секунду. Натомість 31 травня він становив 109.

"Дністровська ГЕС дотримується режимів роботи відповідно до Правил експлуатації водосховищ Дністровського комплексного гідровузла, з компенсуючим скидом води не менше 100 куб.м/с для сталого водозабезпечення нижче за течією (зокрема і території Молдови).

Це призводить до зниження рівня води у водосховищі у середньому на 1-2 сантиметри за добу" – пояснили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Такий низький рівень води викликає занепокоєння, однак наразі Укргідрометцентр не зафіксував критично низького рівня води.

Нагадаємо, нещодавно жителі Хмельниччини та Буковини спостерігали обміління Дністра. Укргідроенерго та Державне агентство водних ресурсів України пов’язують це явище із необхідністю використання води для покриття дефіциту електроенергії через атаки РФ на критичну інфраструктуру, а також із засухою.