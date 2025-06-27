Екологи попереджають про отруйний вид риб, що загрожує Чорному морю: його отрута вражає нервову систему

Екологи попереджають про смертельно отруйний тропічний вид риб із надміцними щелепами, який загрожує Чорному морю.

Його токсин вражає нервову систему, повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Тетраодон сріблястий (Lagocephalus sceleratus) – "токсичний прибулець", який дістався Чорного моря. Через здатність роздуватися його ще називають рибою-кулею.

Тетраодон є смертельно отруйним інвазивним видом. Це тропічний хижак, який походить з Індо-Тихоокеанського регіону. Він проникнув до Середземного моря через Суецький канал, а звідти дістався й Чорного моря.

Вперше тетраодона помітили біля українських берегів у 2014 році.

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Цей вид має тетродотоксин – отруту, яка вражає нервову систему. У разі споживання риби навіть крихітна доза може призвести до смерті.

Тетраодон має надміцні щелепи, якими розгризає сітки, жилки й улов.

Він харчується молюсками, рибою, ракоподібними, таким чином витісняючи місцеві види.

Через глобальне потепління тетраодон може розширити свій ареал у Чорному морі, що створює загрозу біорізноманіттю, дрібному рибальству та здоров’ю людей.

Внаслідок розповсюдження цього виду у Середземному морі рибалки вже зазнають значних економічних збитків.

Якщо ви натрапили на незнайому рибу, у Держекоінспекції просять:

зробити фото або відео з масштабом (наприклад, поруч із рукою або лінійкою);

записати координати або місце виявлення;

повідомити про знахідку.

Це допоможе науковцям відстежити поширення тетраодона.