Екологи попереджають про отруйний вид риб, що загрожує Чорному морю: його отрута вражає нервову систему
Екологи попереджають про смертельно отруйний тропічний вид риб із надміцними щелепами, який загрожує Чорному морю.
Його токсин вражає нервову систему, повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.
Тетраодон сріблястий (Lagocephalus sceleratus) – "токсичний прибулець", який дістався Чорного моря. Через здатність роздуватися його ще називають рибою-кулею.
Тетраодон є смертельно отруйним інвазивним видом. Це тропічний хижак, який походить з Індо-Тихоокеанського регіону. Він проникнув до Середземного моря через Суецький канал, а звідти дістався й Чорного моря.
Вперше тетраодона помітили біля українських берегів у 2014 році.
Цей вид має тетродотоксин – отруту, яка вражає нервову систему. У разі споживання риби навіть крихітна доза може призвести до смерті.
Тетраодон має надміцні щелепи, якими розгризає сітки, жилки й улов.
Він харчується молюсками, рибою, ракоподібними, таким чином витісняючи місцеві види.
Через глобальне потепління тетраодон може розширити свій ареал у Чорному морі, що створює загрозу біорізноманіттю, дрібному рибальству та здоров’ю людей.
Внаслідок розповсюдження цього виду у Середземному морі рибалки вже зазнають значних економічних збитків.
Якщо ви натрапили на незнайому рибу, у Держекоінспекції просять:
- зробити фото або відео з масштабом (наприклад, поруч із рукою або лінійкою);
- записати координати або місце виявлення;
- повідомити про знахідку.
Це допоможе науковцям відстежити поширення тетраодона.