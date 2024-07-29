Фонтанує, округлює спину та показує хвіст: полярники показали цікаву поведінку горбатого кита

Українські полярники зазнімкували на відео одразу три цікавих типи поведінки горбатого кита.

Він фонтанував, округлював спину та показував хвостовий плавник, розповідають у Національному антарктичному науковому центрі.

Фонтанування виникає, коли кит робить видих через дихало – дихальний отвір на маківці. Так він випускає струмінь повітря та конденсованої водяної пари.

Через різницю тиску і температури ніби утворюється хмара. Вона супроводжується гучним звуком, з котрим витискається повітря.

"У горбанів фонтан схожий на кущ і може сягати 3-5 метрів у висоту. В інших видів китів – інша висота, форма, направленість та навіть кількість фонтанів. Зокрема, в гладких китів він роздвоєний і має форму літери "V". На висоту та форму хмари також може впливати вітер, освітлення, вологість повітря, активність тварини тощо", – пояснюють полярники.

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З кожним подихом кити замінюють до 90% повітря з легень. Після тривалого занурення, вони роблять серію вдихів і видихів – кожні 4-15 секунд. Це може тривати до 30 хвилин.

Також на відео помітне округлення спини – коли під час пірнання кит сильно вигинає спину в районі плавця. Саме це надає тілу горбатої форми, через яку вид й отримав свою назву.

Крім того, полярники зазнімкували занурення, під час якого над водою з'являється хвостовий плавник кита. Воно може бути неглибоким та глибоким. У першому випадку видно лише верхню частину хвоста, у другому – кит підіймає хвіст вертикально, показуючи його нижню сторону.

"Саме такий момент є на відео, й "зловити" його – дуже цінно для дослідників. Чому? Візерунок хвостового плавця у горбатих китів – унікальний, неначе відбиток пальця у людини. За цим малюнком можна впізнати кожну окрему тварину. Тому вченим важливо встигнути зняти, як кит "показує хвостик", – розповідають в антарктичному науковому центрі.

Ці світлини вносять до фотоідентифікаційних каталогів та глобальної бази даних Happywhale. Завдяки цьому науковці вивчають міграції горбатих китів та контакти між ними.

Українські полярники ідентифікували вже понад 1000 китів. Зображення з цього відео теж додали до каталогу.

Нагадаємо, полярники показали, як кити закручують спіралі в океані.