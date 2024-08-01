Українські полярники показали зоряне небо над "Вернадським"
Українські полярники опублікували знімки зоряного неба над антарктичною станцією "Академік Вернадський".
У Національному антарктичному науковому центрі кажуть, що побачити таке небо над островом Галіндез можна не часто, адже у цьому регіоні постійно хмарно.
За словами науковців, у небі над Україною можна спостерігати лише частину тих зірок, що видніються в Антарктиді.
"У Південній півкулі, де розташований континент Антарктида, – власне зоряне небо. Тут можна побачити 45 сузір’їв, які недоступні в Північній півкулі.
Проте є сузір’я, які можна бачити з обох півкуль (хоч інколи в різний час). Вони розташовані в районі екватора. Також майже з будь-якого куточка Землі можна побачити найяскравішу зірку нічного неба – Сіріус", – пояснили полярники.
Автором знімків є системний адміністратор 29-ої української антарктичної експедиції Олександр Мацібура.
Нагадаємо, нещодавно до наукової станції "Вернадський" завітали неочікувані гості – субантарктичні пінгвіни.