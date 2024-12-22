Які зимові факти ще можуть вас здивувати? Найморозніший ТЕСТ

Які тварини найкраще виживають взимку? Що визначає форму сніжинки? Якою була висота найбільшого сніговика у світі?

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1/13 Від чого залежить форма сніжинок? Від кількості опадів Усі сніжинки – шестикутні, але знайти дві ідентичні сніжинки майже неможливо. На форму сніжинок впливає температура повітря навколо неї. Вчені виявили, що довгі, тонкі голчасті кристали льоду утворюються при температурі близько -2°C, а нижчі температури (від -5°C) призводять до утворення дуже плоских кристалів, схожих на пластинки. Подальші зміни температури під час падіння сніжинки також визначають різні форми її шести “рукавів”. Від температури повітря Усі сніжинки – шестикутні, але знайти дві ідентичні сніжинки майже неможливо. На форму сніжинок впливає температура повітря навколо неї. Вчені виявили, що довгі, тонкі голчасті кристали льоду утворюються при температурі близько -2°C, а нижчі температури (від -5°C) призводять до утворення дуже плоских кристалів, схожих на пластинки. Подальші зміни температури під час падіння сніжинки також визначають різні форми її шести “рукавів”. Від складу хмари Усі сніжинки – шестикутні, але знайти дві ідентичні сніжинки майже неможливо. На форму сніжинок впливає температура повітря навколо неї. Вчені виявили, що довгі, тонкі голчасті кристали льоду утворюються при температурі близько -2°C, а нижчі температури (від -5°C) призводять до утворення дуже плоских кристалів, схожих на пластинки. Подальші зміни температури під час падіння сніжинки також визначають різні форми її шести “рукавів”. Від настрою снігових фей Усі сніжинки – шестикутні, але знайти дві ідентичні сніжинки майже неможливо. На форму сніжинок впливає температура повітря навколо неї. Вчені виявили, що довгі, тонкі голчасті кристали льоду утворюються при температурі близько -2°C, а нижчі температури (від -5°C) призводять до утворення дуже плоских кристалів, схожих на пластинки. Подальші зміни температури під час падіння сніжинки також визначають різні форми її шести “рукавів”.

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2/13 З чим можна порівняти висоту найбільшого сніговика у світі? 12-поверховий будинок У 2008 році жителі міста Бетель у США зліпили сніговика (точніше, снігову леді) заввишки 37,21 метра, що приблизно дорівнює висоті 12-поверхівки. Для створення снігової баби знадобилося 5 тонн снігу та цілий місяць часу. Її вії були зроблені з восьми пар лиж, губи – з п'яти червоних автомобільних шин, руки – з двох ялин, а ґудзики – з шин вантажівки. Тиранозавр Рекс У 2008 році жителі міста Бетель у США зліпили сніговика (точніше, снігову леді) заввишки 37,21 метра, що приблизно дорівнює висоті 12-поверхівки. Для створення снігової баби знадобилося 5 тонн снігу та цілий місяць часу. Її вії були зроблені з восьми пар лиж, губи – з п'яти червоних автомобільних шин, руки – з двох ялин, а ґудзики – з шин вантажівки. Ейфелева вежа У 2008 році жителі міста Бетель у США зліпили сніговика (точніше, снігову леді) заввишки 37,21 метра, що приблизно дорівнює висоті 12-поверхівки. Для створення снігової баби знадобилося 5 тонн снігу та цілий місяць часу. Її вії були зроблені з восьми пар лиж, губи – з п'яти червоних автомобільних шин, руки – з двох ялин, а ґудзики – з шин вантажівки.

3/13 Яка тварина має найгустіше хутро, що допомагає їй виживати у морози? Морж Морська видра (калан) має найщільніше хутро серед усіх ссавців, за що й потрапила до Книги рекордів Гіннеса. Ці тварини живуть колоніями у відносно холодних водах Тихого океану. На відміну від багатьох інших ссавців, калани не мають підшкірного жиру, який би зігрівав їх, і покладаються лише на хутро. На одному квадратному сантиметрі хутра морської видри може міститися близько 100-160 тисяч волосин! А щоб воно залишалося водостійким та майже невагомим, ці тварини витрачають більшу частину дня на “доглядові процедури”. Морська видра Морська видра (калан) має найщільніше хутро серед усіх ссавців, за що й потрапила до Книги рекордів Гіннеса. Ці тварини живуть колоніями у відносно холодних водах Тихого океану. На відміну від багатьох інших ссавців, калани не мають підшкірного жиру, який би зігрівав їх, і покладаються лише на хутро. На одному квадратному сантиметрі хутра морської видри може міститися близько 100-160 тисяч волосин! А щоб воно залишалося водостійким та майже невагомим, ці тварини витрачають більшу частину дня на “доглядові процедури”. Білий ведмідь Морська видра (калан) має найщільніше хутро серед усіх ссавців, за що й потрапила до Книги рекордів Гіннеса. Ці тварини живуть колоніями у відносно холодних водах Тихого океану. На відміну від багатьох інших ссавців, калани не мають підшкірного жиру, який би зігрівав їх, і покладаються лише на хутро. На одному квадратному сантиметрі хутра морської видри може міститися близько 100-160 тисяч волосин! А щоб воно залишалося водостійким та майже невагомим, ці тварини витрачають більшу частину дня на “доглядові процедури”. Імператорський пінгвін Морська видра (калан) має найщільніше хутро серед усіх ссавців, за що й потрапила до Книги рекордів Гіннеса. Ці тварини живуть колоніями у відносно холодних водах Тихого океану. На відміну від багатьох інших ссавців, калани не мають підшкірного жиру, який би зігрівав їх, і покладаються лише на хутро. На одному квадратному сантиметрі хутра морської видри може міститися близько 100-160 тисяч волосин! А щоб воно залишалося водостійким та майже невагомим, ці тварини витрачають більшу частину дня на “доглядові процедури”.

4/13 На якій планеті зима триває 21 земний рік? Венера Уран – це газовий гігант і сьома від Сонця планета, на якій зима триває 21 земний рік. Саме на Урані зафіксували найнижчу температуру в Сонячній системі (-224℃). Температура на Нептуні також дуже низька (близько -214℃), але на Урані таки холодніше. Марс Уран – це газовий гігант і сьома від Сонця планета, на якій зима триває 21 земний рік. Саме на Урані зафіксували найнижчу температуру в Сонячній системі (-224℃). Температура на Нептуні також дуже низька (близько -214℃), але на Урані таки холодніше. Уран Уран – це газовий гігант і сьома від Сонця планета, на якій зима триває 21 земний рік. Саме на Урані зафіксували найнижчу температуру в Сонячній системі (-224℃). Температура на Нептуні також дуже низька (близько -214℃), але на Урані таки холодніше. Нептун Уран – це газовий гігант і сьома від Сонця планета, на якій зима триває 21 земний рік. Саме на Урані зафіксували найнижчу температуру в Сонячній системі (-224℃). Температура на Нептуні також дуже низька (близько -214℃), але на Урані таки холодніше.

5/13 Що можуть робити ведмеді під час гібернації (“зимової сплячки”)? Полювати на здобич Взимку у ведмедів відбувається гібернація або торпор (коли сон неглибокий, але метаболізм, дихання та серцебиття тварини уповільнюються). Уві сні ведмедиці можуть народжувати дитинчат, але при цьому вони не прокидаються, не випорожнюються та не їдять, а ведмежата самі шукають соски матері, пояснила “УП. Життя” співвласниця ведмежого притулку “Біла скеля” Марина Шквиря. При цьому ведмедів доволі легко розбудити: вони можуть прокидатися декілька разів за зиму, ставати активними під час коротких періодів потепління, а з настанням холодів знову ховатися в барліг, кажуть фахівці притулку “Домажир”. Їсти й випорожнюватися Взимку у ведмедів відбувається гібернація або торпор (коли сон неглибокий, але метаболізм, дихання та серцебиття тварини уповільнюються). Уві сні ведмедиці можуть народжувати дитинчат, але при цьому вони не прокидаються, не випорожнюються та не їдять, а ведмежата самі шукають соски матері, пояснила “УП. Життя” співвласниця ведмежого притулку “Біла скеля” Марина Шквиря. При цьому ведмедів доволі легко розбудити: вони можуть прокидатися декілька разів за зиму, ставати активними під час коротких періодів потепління, а з настанням холодів знову ховатися в барліг, кажуть фахівці притулку “Домажир”. Народжувати й годувати малят Взимку у ведмедів відбувається гібернація або торпор (коли сон неглибокий, але метаболізм, дихання та серцебиття тварини уповільнюються). Уві сні ведмедиці можуть народжувати дитинчат, але при цьому вони не прокидаються, не випорожнюються та не їдять, а ведмежата самі шукають соски матері, пояснила “УП. Життя” співвласниця ведмежого притулку “Біла скеля” Марина Шквиря. При цьому ведмедів доволі легко розбудити: вони можуть прокидатися декілька разів за зиму, ставати активними під час коротких періодів потепління, а з настанням холодів знову ховатися в барліг, кажуть фахівці притулку “Домажир”. Гуляти лісом Взимку у ведмедів відбувається гібернація або торпор (коли сон неглибокий, але метаболізм, дихання та серцебиття тварини уповільнюються). Уві сні ведмедиці можуть народжувати дитинчат, але при цьому вони не прокидаються, не випорожнюються та не їдять, а ведмежата самі шукають соски матері, пояснила “УП. Життя” співвласниця ведмежого притулку “Біла скеля” Марина Шквиря. При цьому ведмедів доволі легко розбудити: вони можуть прокидатися декілька разів за зиму, ставати активними під час коротких періодів потепління, а з настанням холодів знову ховатися в барліг, кажуть фахівці притулку “Домажир”.

6/13 Яка найнижча температура повітря взимку була зафіксована на Землі? -65°C Найнижча температура, зафіксована на Землі, становила -89,2°C (-128,6°F). Цей показник виміряли на радянській станції "Восток" в Антарктиді 21 липня 1983 року. А найхолоднішим місцем для життя на Землі вважається селище Оймякон на території країни-агресора РФ, у якому фіксували температуру -70,2°C. -70,2°C Найнижча температура, зафіксована на Землі, становила -89,2°C (-128,6°F). Цей показник виміряли на радянській станції "Восток" в Антарктиді 21 липня 1983 року. А найхолоднішим місцем для життя на Землі вважається селище Оймякон на території країни-агресора РФ, у якому фіксували температуру -70,2°C. -89,2°C Найнижча температура, зафіксована на Землі, становила -89,2°C (-128,6°F). Цей показник виміряли на радянській станції "Восток" в Антарктиді 21 липня 1983 року. А найхолоднішим місцем для життя на Землі вважається селище Оймякон на території країни-агресора РФ, у якому фіксували температуру -70,2°C. -150°C Найнижча температура, зафіксована на Землі, становила -89,2°C (-128,6°F). Цей показник виміряли на радянській станції "Восток" в Антарктиді 21 липня 1983 року. А найхолоднішим місцем для життя на Землі вважається селище Оймякон на території країни-агресора РФ, у якому фіксували температуру -70,2°C.

7/13 Який з цих фактів про сніг правдивий? Сніг не може зігріти людину або тварину Сніг насправді не має кольору, але ми бачимо його білим. Це тому, що складна структура кристалів снігу утворює незліченну кількість крихітних поверхонь, від яких відбивається видиме світло. Сонячне світло поглинається рівномірно по всій довжині хвиль видимого світла, надаючи снігу білого кольору, пояснює Національний центр даних про сніг та лід у США. Також сніг може зігрівати, тому багато тварин взимку зариваються глибоко під сніг для сплячки, а корінні народи півночі будують свої оселі (іглу) зі снігу та криги. Сніг насправді прозорий і безбарвний, а не білий Сніг насправді не має кольору, але ми бачимо його білим. Це тому, що складна структура кристалів снігу утворює незліченну кількість крихітних поверхонь, від яких відбивається видиме світло. Сонячне світло поглинається рівномірно по всій довжині хвиль видимого світла, надаючи снігу білого кольору, пояснює Національний центр даних про сніг та лід у США. Також сніг може зігрівати, тому багато тварин взимку зариваються глибоко під сніг для сплячки, а корінні народи півночі будують свої оселі (іглу) зі снігу та криги. Сніжинкам потрібно лише 60 секунд, щоб випасти з хмари на землю Сніг насправді не має кольору, але ми бачимо його білим. Це тому, що складна структура кристалів снігу утворює незліченну кількість крихітних поверхонь, від яких відбивається видиме світло. Сонячне світло поглинається рівномірно по всій довжині хвиль видимого світла, надаючи снігу білого кольору, пояснює Національний центр даних про сніг та лід у США. Також сніг може зігрівати, тому багато тварин взимку зариваються глибоко під сніг для сплячки, а корінні народи півночі будують свої оселі (іглу) зі снігу та криги.

8/13 У представників якої родини тварин найдовша зимова сплячка? У вивіркових У вовчкових або соневих найдовший період гібернації, який може тривати понад 6 місяців. В Україні із вовчкових водиться жолудниця європейська, соня лісова, ліскулька та вовчок сірий. Взимку ці тварини живуть у дуплах чи норах під опалим листям. Харчуються дрібними комахами, рослинами та ягодами, яких вдосталь наїдаються восени. Цікаво, що ліскульки можуть втрачати й відрощувати хвіст: це допомагає їм врятуватися від хижаків, які вирішать схопити звірятко. У вовчкових У вовчкових або соневих найдовший період гібернації, який може тривати понад 6 місяців. В Україні із вовчкових водиться жолудниця європейська, соня лісова, ліскулька та вовчок сірий. Взимку ці тварини живуть у дуплах чи норах під опалим листям. Харчуються дрібними комахами, рослинами та ягодами, яких вдосталь наїдаються восени. Цікаво, що ліскульки можуть втрачати й відрощувати хвіст: це допомагає їм врятуватися від хижаків, які вирішать схопити звірятко. У куницевих У вовчкових або соневих найдовший період гібернації, який може тривати понад 6 місяців. В Україні із вовчкових водиться жолудниця європейська, соня лісова, ліскулька та вовчок сірий. Взимку ці тварини живуть у дуплах чи норах під опалим листям. Харчуються дрібними комахами, рослинами та ягодами, яких вдосталь наїдаються восени. Цікаво, що ліскульки можуть втрачати й відрощувати хвіст: це допомагає їм врятуватися від хижаків, які вирішать схопити звірятко.

9/13 Які з цих тверджень про бурульки правдиві? Бурульки можуть утворюватися в печерах Усі факти правдиві! Бурульки можуть утворюватися не тільки на дахах будівель, а і в печерах (як крижані сталактити), і в солоній воді (ропі), що опускається з морського льоду. У 2011 році ВВС документувала, як ці бурульки вбивають морських їжаків і морських зірок. Довжина бурульок може перевищувати 10 метрів Усі факти правдиві! Бурульки можуть утворюватися не тільки на дахах будівель, а і в печерах (як крижані сталактити), і в солоній воді (ропі), що опускається з морського льоду. У 2011 році ВВС документувала, як ці бурульки вбивають морських їжаків і морських зірок. Бурульки можуть утворюватися в солоній воді та вбивати морських жителів Усі факти правдиві! Бурульки можуть утворюватися не тільки на дахах будівель, а і в печерах (як крижані сталактити), і в солоній воді (ропі), що опускається з морського льоду. У 2011 році ВВС документувала, як ці бурульки вбивають морських їжаків і морських зірок. Усі варіанти Усі факти правдиві! Бурульки можуть утворюватися не тільки на дахах будівель, а і в печерах (як крижані сталактити), і в солоній воді (ропі), що опускається з морського льоду. У 2011 році ВВС документувала, як ці бурульки вбивають морських їжаків і морських зірок.

10/13 Що таке піблокто або "арктична істерія"? Тренд на подорожі Арктикою серед інфлюенсерів Піблокто або “арктична істерія” – це культурно зумовлений синдром, який спостерігається в інуїтів (корінного народу США, Канади та Гренландії), причому здебільшого серед жінок. Проявами цього стану може бути дисоціація, крик і плач, агресивна, неконтрольована і небезпечна для життя людини поведінка, сплутаність свідомості з подальшою амнезією. Дехто зі вчених припускає, що “арктичну істерію” спричиняє надмірне споживання вітаміну А (з жиру/мʼяса китів, ведмедів, моржів, яких споживають жителі Арктики). Але причини цього синдрому до кінця не вивчені, і сучасні дослідники загалом сумніваються в існуванні цієї “хвороби”, оскільки кількість зафіксованих випадків мізерна. Культурно зумовлений синдром, характерний для інуїтів з Арктики Піблокто або “арктична істерія” – це культурно зумовлений синдром, який спостерігається в інуїтів (корінного народу США, Канади та Гренландії), причому здебільшого серед жінок. Проявами цього стану може бути дисоціація, крик і плач, агресивна, неконтрольована і небезпечна для життя людини поведінка, сплутаність свідомості з подальшою амнезією. Дехто зі вчених припускає, що “арктичну істерію” спричиняє надмірне споживання вітаміну А (з жиру/мʼяса китів, ведмедів, моржів, яких споживають жителі Арктики). Але причини цього синдрому до кінця не вивчені, і сучасні дослідники загалом сумніваються в існуванні цієї “хвороби”, оскільки кількість зафіксованих випадків мізерна. Традиційний стиль виконання народних пісень інуїтів Піблокто або “арктична істерія” – це культурно зумовлений синдром, який спостерігається в інуїтів (корінного народу США, Канади та Гренландії), причому здебільшого серед жінок. Проявами цього стану може бути дисоціація, крик і плач, агресивна, неконтрольована і небезпечна для життя людини поведінка, сплутаність свідомості з подальшою амнезією. Дехто зі вчених припускає, що “арктичну істерію” спричиняє надмірне споживання вітаміну А (з жиру/мʼяса китів, ведмедів, моржів, яких споживають жителі Арктики). Але причини цього синдрому до кінця не вивчені, і сучасні дослідники загалом сумніваються в існуванні цієї “хвороби”, оскільки кількість зафіксованих випадків мізерна.

11/13 Хто з цих тварин НЕ впадає у сплячку або торпор взимку? Бабаки, борсуки, бурундуки Взимку деякі тварини впадають у сплячку, а деякі – у торпор (тобто їхній метаболізм і температура тіла знижуються, але вони не впадають у глибокий сон). Зазвичай глибока сплячка притаманна дрібним гризунам, їжакам, кажанам, а торпор – бабакам, борсукам, скунсам тощо. Бобри, зайці та лосі не впадають у гібернацію взагалі, адже можуть знайти собі їжу навіть взимку. Водночас механізми гібернації багатьох видів досі не вивчені до кінця. Бобри, зайці, лосі Взимку деякі тварини впадають у сплячку, а деякі – у торпор (тобто їхній метаболізм і температура тіла знижуються, але вони не впадають у глибокий сон). Зазвичай глибока сплячка притаманна дрібним гризунам, їжакам, кажанам, а торпор – бабакам, борсукам, скунсам тощо. Бобри, зайці та лосі не впадають у гібернацію взагалі, адже можуть знайти собі їжу навіть взимку. Водночас механізми гібернації багатьох видів досі не вивчені до кінця. Джмелі, змії, кажани, равлики Взимку деякі тварини впадають у сплячку, а деякі – у торпор (тобто їхній метаболізм і температура тіла знижуються, але вони не впадають у глибокий сон). Зазвичай глибока сплячка притаманна дрібним гризунам, їжакам, кажанам, а торпор – бабакам, борсукам, скунсам тощо. Бобри, зайці та лосі не впадають у гібернацію взагалі, адже можуть знайти собі їжу навіть взимку. Водночас механізми гібернації багатьох видів досі не вивчені до кінця. Їжаки, скунси, товстохвості карликові лемури Взимку деякі тварини впадають у сплячку, а деякі – у торпор (тобто їхній метаболізм і температура тіла знижуються, але вони не впадають у глибокий сон). Зазвичай глибока сплячка притаманна дрібним гризунам, їжакам, кажанам, а торпор – бабакам, борсукам, скунсам тощо. Бобри, зайці та лосі не впадають у гібернацію взагалі, адже можуть знайти собі їжу навіть взимку. Водночас механізми гібернації багатьох видів досі не вивчені до кінця.

12/13 Коли у світі зафіксували найтеплішу зиму? У 1918-1919 роках У період з грудня 2023 року до лютого 2024 року світ пережив найтеплішу зиму за всю історію спостережень, повідомили у Європейському кліматичному агентстві Copernicus . Лютий 2024 року відзначився середньою температурою повітря 13,54°C, що на 1,77°C перевищує середній показник лютого у період 1850-1900 років та на 0,12°C перевищує попередній лютневий рекорд, встановлений у 2016 році. У 2000-2001 роках У період з грудня 2023 року до лютого 2024 року світ пережив найтеплішу зиму за всю історію спостережень, повідомили у Європейському кліматичному агентстві Copernicus . Лютий 2024 року відзначився середньою температурою повітря 13,54°C, що на 1,77°C перевищує середній показник лютого у період 1850-1900 років та на 0,12°C перевищує попередній лютневий рекорд, встановлений у 2016 році. У 2021-2022 роках У період з грудня 2023 року до лютого 2024 року світ пережив найтеплішу зиму за всю історію спостережень, повідомили у Європейському кліматичному агентстві Copernicus . Лютий 2024 року відзначився середньою температурою повітря 13,54°C, що на 1,77°C перевищує середній показник лютого у період 1850-1900 років та на 0,12°C перевищує попередній лютневий рекорд, встановлений у 2016 році. У 2023-2024 роках У період з грудня 2023 року до лютого 2024 року світ пережив найтеплішу зиму за всю історію спостережень, повідомили у Європейському кліматичному агентстві Copernicus . Лютий 2024 року відзначився середньою температурою повітря 13,54°C, що на 1,77°C перевищує середній показник лютого у період 1850-1900 років та на 0,12°C перевищує попередній лютневий рекорд, встановлений у 2016 році.