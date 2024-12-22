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Тест

Які зимові факти ще можуть вас здивувати? Найморозніший ТЕСТ

Олена Барсукова — 22 грудня, 06:00
Фото: MYKHAILO PUZIURIN/Getty Images
Які зимові факти ще можуть вас здивувати? Найморозніший ТЕСТ
Фото: MYKHAILO PUZIURIN/Getty Images

Які тварини найкраще виживають взимку? Що визначає форму сніжинки? Якою була висота найбільшого сніговика у світі?

Якщо вам цікаво дізнатися відповіді на ці запитання, то наш новий тест для вас.

"Українська правда. Життя" підготувала тест про зиму, її дива та секрети, тож перевірте себе.

І не забудьте надягти шапку!

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Від чого залежить форма сніжинок?

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З чим можна порівняти висоту найбільшого сніговика у світі?

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Яка тварина має найгустіше хутро, що допомагає їй виживати у морози?

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На якій планеті зима триває 21 земний рік?

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Що можуть робити ведмеді під час гібернації (“зимової сплячки”)?

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Яка найнижча температура повітря взимку була зафіксована на Землі?

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Який з цих фактів про сніг правдивий?

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У представників якої родини тварин найдовша зимова сплячка?

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Які з цих тверджень про бурульки правдиві?

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Що таке піблокто або "арктична істерія"?

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Хто з цих тварин НЕ впадає у сплячку або торпор взимку?

12/13

Коли у світі зафіксували найтеплішу зиму?

13/13

Що таке "млинцевий лід"?