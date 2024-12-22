Які зимові факти ще можуть вас здивувати? Найморозніший ТЕСТ
Які тварини найкраще виживають взимку? Що визначає форму сніжинки? Якою була висота найбільшого сніговика у світі?
Якщо вам цікаво дізнатися відповіді на ці запитання, то наш новий тест для вас.
"Українська правда. Життя" підготувала тест про зиму, її дива та секрети, тож перевірте себе.
І не забудьте надягти шапку!
Від чого залежить форма сніжинок?
З чим можна порівняти висоту найбільшого сніговика у світі?
Яка тварина має найгустіше хутро, що допомагає їй виживати у морози?
На якій планеті зима триває 21 земний рік?
Що можуть робити ведмеді під час гібернації (“зимової сплячки”)?
Яка найнижча температура повітря взимку була зафіксована на Землі?
Який з цих фактів про сніг правдивий?
У представників якої родини тварин найдовша зимова сплячка?
Які з цих тверджень про бурульки правдиві?
Що таке піблокто або "арктична істерія"?
Хто з цих тварин НЕ впадає у сплячку або торпор взимку?
Коли у світі зафіксували найтеплішу зиму?
Що таке "млинцевий лід"?