36 днів шторму та руйнувань: циклон "Фредді" визнали найтривалішим за всю історію спостережень

Дослідники ООН підтвердили, що циклон "Фредді", який вирував над Індійським океаном у 2023 році, побив попередній рекорд і став найтривалішим тропічним циклоном в історії. Шторм тривав 36 днів – із лютого до березня.

Про це повідомили у Всесвітній метеорологічній організації (ВМО).

Там підтвердили, що "Фредді" обійшов попереднього лідера – циклон "Джон", який у 1994 році тримався протягом 29 днів.

"Фредді" не лише вразив своєю тривалістю, але й пройшов велику відстань – 12 785 кілометрів – через південну частину Індійського океану. Це трохи менше, ніж рекорд "Джона" – той встиг здолати 13 159 кілометрів.

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Зазначається, що "Фредді" витримав численні взаємодії з сушею – це призвело до значних людських та економічних втрат у країнах Південно-Східної Африки, якими він пронісся.

Через циклон у Малаві загинули або зникли безвісти понад 1200 людей, ще понад 2100 – були поранені. У Мозамбіку постраждали понад 1,3 мільйона осіб, на Мадагаскарі – майже 200 тисяч постраждалих.

Хоча прямий зв'язок між рекордною тривалістю "Фредді" та зміною клімату не встановлений, науковці визнають, що зміна клімату може призвести до збільшення частоти та інтенсивності тропічних циклонів.

"Фредді" виник біля берегів північної Австралії 6 лютого 2023 року. 21 лютого циклон досяг Мадагаскару, а 24 лютого обрушився на Мозамбік, забравши життя людей в обох країнах.

Після проходження над Мозамбіком і Зімбабве, циклон повернув на Мадагаскар, а потім знову попрямував через Мозамбік і Малаві, де спричинив руйнівні повені та зсуви.

Тропічні циклони втрачають силу над сушею, тому "Фредді" зрештою розсіявся.

Нагадаємо, у М’янмі фотожурналіста з незалежного видання засудили до 20 років ув’язнення з примусовими роботами за висвітлення циклону.