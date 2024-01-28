У Великій Британії рідкісного 18-метрового кита викинуло на берег під час шторму. ФОТО

Рідкісного 18-метрового кита знайшли мертвим на пляжі під час шторму у Великій Британії.

Фінвал застряг на мілководді на пляжі у провінції Файф. Невдовзі після цього він помер, пише The Telegraph.

Кит був одним із приблизно 100 тисяч дорослих фінвалів, які внесені до списку вразливих видів у всьому світі.

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Ймовірно, він опинився на мілині через нещодавні шторми, які охопили країну.

ФОТО: FIFE COAST & COUNTRYSIDE TRUSТ

У Фонді узбережжя та сільської місцевості Файфи сказали, що знають про ситуацію та готують плани щодо транспортування ссавця.

Через важкодоступність місцевості та часті припливи вони порадили громадськості триматися подалі від фінвала.

"Рішення про те, що робити з китом, буде прийнято наступного тижня", – каже керівник Фонду узбережжя та сільської місцевості Роббі Бліт.

Він додав, що стратегії утилізації ссавця включають поховання тіла, транспортування його на звалище або на сміттєспалювальний завод чи буксирування назад в море.

Нагадаємо, на півдні Іспанії на пляж викинуло 200-кілограмову акулу, в якої була закривавлена паща. Відпочивальники намагалися повернути двометрового хижака у море, але їм не вдалося.

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А у Шотландії понад 50 гринд, яких ще називають круглоголовими китами або чорними дельфінами, масово викинулися на берег.

В Австралії на берег пляжу викинулися близько сотні китів. Понад 50 з них – загинуло.