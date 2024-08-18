Для мілітаризації освіти: росіяни планують залучити у школи на ТОТ ще більше "казаків"

Задля підсилення мілітаризації освіти на ТОТ у школи залучатимуть ще більше "казаків"

Росіяни планують збільшити кількість псевдоказаків, які з нового навчального року братимуть участь в "освітньому процесі" у школах на тимчасово окупованих територіях України.

Як повідомили у Центрі національного спротиву, напередодні в окупованому Донецьку відбувся освітній семінар з питань участі казацьких угруповань у конкурсах для отримання грантів у сфері освіти.

"Таким чином окупанти планують максимально мілітаризувати освіту на тимчасово окупованих територіях України. Відомо, що псевдогерої у переважній більшості навчатимуть дітей військової справи, а також будуть інтегровані у викладання пропагандистських предметів на кшталт політінформації чи навіть історії", – зазначають у ЦНС.

Росіяни вже не вперше залучають "казаків" до освітнього процесу на загарбаних теренах України.

"До прикладу, на Херсонщині вони розповідали дітям про те, як впроваджують руский мир на знищених ними ж українських землях, демонстрували фільми про красу РФ і про те, як важливо стати частиною Росії ще у минулому навчальному році", – нагадують у центрі.

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До слова, днями Луганська обласна державна адміністрація повідомляла, що школярам на тимчасово окупованих територіях Луганщини роздадуть понад 100 тисяч щоденників із переписаною історією краю.

"Учні шкіл так званої "ЛНР" до 1 вересня отримають щоденники із розробленим росіянами дизайном. Та головне, на жаль, зміст. На сторінках щоденника згадується про історію краю. Втім, чомусь із ХІХ сторіччя одразу йде перехід до 2014 року, ніби між цим нічого не і було.

Регіон не згадується ані у складі України, ані у складі УССР. Водночас є державні символи РФ і так званої "ЛНР". Перелічені основні, на думку окупантів, події останніх 10 років. На сьогодні віддруковано вже понад 100 тисяч екземплярів. Пропаганда розпочинається із першого класу", – йдеться в повідомленні.

Раніше ми розповідали, що для мілітаризації українських дітей на тимчасово окупованій території Запорізької області Росія створила 12 молодіжних рухів, які, зокрема, займаються і пропагандою.



