Окупанти взялися навчати українських дітей на ТОТ "російських цінностей"

У школах на окупованих територіях росіяни проводять уроки, де навчаютьдітей "російських цінностей"

У школах на тимчасово окупованих територіях росіяни запровадили новий предмет – "моральні основи сімейного життя". На цих уроках учням розповідають про "російські традиції та духовність".

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Там розповіли, що окупанти наголошують на тому, що жінка зобов’язана народжувати дітей і бути покірною, а чоловік – захищати "вітчизну".

"Таким чином формується патерн "взірцевої родини РФ", де чоловік має помирати у війнах, а жінка – народжувати нових солдатів.

На цих уроках забувають говорити, що міжнародний злочинець Володимир Путін має купу позашлюбних дітей і кинув свою дружину в традиціях "російської родини", – зауважили у Центрі.

Фахівці закликали українців на ТОТ повідомляти про злочини ворога і колаборантів через анонімний чат-бот.

Нагадаємо, це не перша спроба росіян "промити мізки" українським школярам, які проживають на окупованих територіях. Нещодавно стало відомо, що добровольці армії РФ виховують з дітей "патріотів Росії".

Також вони проводять там уроки російської історії та мови. А вчителів української мови перепрофілюють викладати російську.