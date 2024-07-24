Росіяни створили 12 організацій для мілітаризації українських дітей на ТОТ Запорізької області – поліція

Правоохоронці працюють над тим, аби встановити особи причетних до організацій осіб

На тимчасово окупованій Запорізькій області Росія активно займається мілітаризацією українських дітей. Для цього вони створили 12 молодіжних рухів, які, зокрема, займаються і пропагандою.

Про це під час брифінгу повідомив очільник Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Артем Кисько, пише "Укрінформ".

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За його даними, окупанти проводять пропагандистську діяльність серед дітей та молоді на території Мелітополя та Бердянська.

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"Створення молодіжних рухів на окупованих територіях це окрема тема. Вони (росіяни – ред.) "перепрошивають" наших дітей.

Є відповідальна особа у Путіна, яка раз на тиждень їде на окуповані території і контролює, як ці рухи розвиваються. Вони мілітаризують свої молодіжні організації, готують дітей вбивати", – сказав Артем Кисько.

Українські правоохоронці працюють над встановленням осіб, які до цього причетні, аби заочно повідомити їм про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень та притягти до відповідальності.

Раніше правозахисна організація Human Rights Watch виявила численні порушення РФ міжнародного права дітей на освіту на тимчасово окупованих територіях.

Зокрема, це стосувалося впровадження власної системи освіти, поширення антиукраїнської пропаганди та проведення військового вишколу.