Де купити святкову ялинку в різних районах Києва: адреси і дати ярмарків

У Києві ялинкові ярмарки розпочнуть роботу з 5 грудня

Із 5 грудня в Києві розпочнуть роботу ялинкові ярмарки, на яких можна придбати різдвяні дерева.

Офіційні місця продажу ялинок відкриватимуть поступово, розповіли в Київській міській державній адміністрації.

Ярмарки, на яких можна придбати вирощену на спеціальній плантації ялинку, будуть працювати до 31 грудня.

"Купуючи ялинку на офіційному майданчику, ви не лише отримуєте якісне дерево, а й робите внесок у розвиток міста, адже сплачені податки спрямовуються до бюджету столиці.

Запрошуємо киян завітати на офіційні ярмарки та обрати святкове дерево, яке наповнить ваш дім радістю та теплом у новорічні дні", – пояснив директор департаменту промисловості і розвитку підприємництва КМДА Володимир Костіков.

РЕКЛАМА:

Підприємства, підпорядковані департаменту, продаватимуть святкові дерева у всіх районах Києва.

У Голосіївському районі ялинки продаватимуть на:

перетині вулиць Володимиро-Либідської та Антоновича;

вул. Самійла Кішки, 5;

вул. Степана Рудницького, 6-А;

вул. Васильківська, 8;

пров. Руслана Лужевського, 1 – дві локації;

вул. Лятошинського, 14 (біля ринкового комплексу "Теремки-2");

просп. Академіка Глушкова, 16-16/7;

просп. Академіка Глушкова, 31-А;

вул. Метрологічній, 19;

вул. Академіка Заболотного, 48-А – дві локації навпроти торговельного майданчика "Феофанівський";

вул. Феодосійській;

Дніпровському шосе;

вул. Кільцева дорога, 1 (заїзд до ТЦ "Республіка").

У Дарницькому районі:

вул. Архітектора Вербицького, 16;

вул. Братства тарасівців, 9;

вул. Єлизавети Чавдар, 1;

вул. Єлизавети Чавдар, 13;

вул. Здолбунівська, 2;

вул. Михайла Драгоманова, 14;

вул. Олени Пчілки, 2;

перетині вулиць Тростянецької та Архітектора Вербицького (біля вулиці Тростянецької);

вул. Срібнокільська, 13;

вул. Ялтинська, 5-А;

вул. Ялтинська, 5-Б;

перетині вулиць Ревуцького та Вишняківської;

вул. Олександра Мишуги, 2;

перетині вулиць Анни Ахматової та просп. Петра Григоренка;

перетині вул. Урлівської та Анни Ахматової;

просп. Петра Григоренка, 26;

просп. Петра Григоренка, 41-43;

вул. Срібнокільська, 5-Б (з’їзд з просп. Петра Григоренка на просп. Миколи Бажана – станція метро "Позняки");

Дніпровській набережній, 17-А (біля ТЦ "Новус");

вул. Олександра Мішуги, 4;

вул. Зарічній, 1;

вул. Дніпровська Набережна, 18 (з’їзд з Дніпровської набережної та просп. Миколи Бажана – станція метро "Осокорки").

У Деснянському районі на:

вул. Рональда Рейгана, 4;

вул. Рональда Рейгана, 8;

просп. Червоної Калини, 15;

просп. Червоної Калини, 26;

просп. Червоної Калини, 44;

просп. Червоної Калини, 60/10;

просп. Червоної Калини, 95-97;

вул. Електротехнічній, 2;

вул. Електротехнічній, 4;

вул. Мілютенка, 34 (розподільча смуга);

станції метро "Лісова" (вул. Гетьмана Павла Полуботка, 88/3);

станції метро "Чернігівська".

У Дніпровському районі місця продажу ялинок будуть на:

бульв. Ігоря Шамо, 2/7;

вул. Андрія Малишка, 4-А;

вул. Івана Миколайчука, 9;

вул. Миропільська, 25;

вул. Райдужна, 4;

вул. Юрія Шумського, 1;

просп. Павла Тичини, 7;

просп. Соборності, 2/1;

перетині вул. Ентузіастів, 37 та бульв. Ігоря Шамо;

перетині вулиць Сулеймана Стальського та Остафія Дашкевича;

перетині вулиць Івана Микитенка та Остафія Дашкевича.

В Оболонському районі на:

вул. Дніпроводській, 1;

вул. Зої Гайдай, 2;

площі Петропавлівській, 2;

просп. Володимира Івасюка, 27-Б;

просп. Володимира Івасюка, 46;

вул. Семена Скляренка, 17;

вул. Ярослава Івашкевича, 6/8А;

просп. Оболонському, 1-Б;

просп. Оболонському, 52-А;

просп. Оболонському, 45/28;

вул. Петра Калнишевського, 2;

вул. Героїв Дніпра, 30;

вул. Героїв Дніпра, 32;

вул. Героїв Дніпра, 41;

вул. Йорданській, 17;

вул. Героїв полку "Азов", 3;

вул. Героїв полку "Азов", 12;

вул. Героїв полку "Азов", 34;

вул. Александра Архипенка, 6-А;

площі Оболонській, 6 – дві локації;

просп. Литовському, 2;

просп. Маршала Рокоссовського, 3/4.

У Печерському районі на:

бульв. Миколи Міхновського, 25;

бульв. Миколи Міхновського, 30/1;

вул. Великій Васильківській, 107;

вул. Шота Руставелі, 16 (в межах закладу Milk Bar).

У Подільський районі ялинки продаватимуть на:

вул. Верхній Вал, 16 – три локації;

розі вулиць Верхній Вал та Житньоторзької (локація № 4);

вул. Вишгородській, 21/6;

вул. Івана Виговського, 18;

вул. Світлицького, 23;

вул. Світлицького, 30/20;

просп. Василя Порика, 13;

просп. Європейського Союзу, 12-А (біля магазину "АТБ");

просп. Європейського Союзу, 37;

просп. Європейського Союзу, 45-А;

просп. Європейського Союзу, 58 (ТЦ "Орнамент");

просп. Європейського Союзу, 66;

просп. Свободи, 2;

просп. Свободи, 28;

просп. Георгія Гонгадзе, 20;

вул. Нижній Вал, 15 (розподільчій смузі навпроти автостанції);

розі вулиць Межигірської і Верхній Вал (розподільчій смузі).

У Святошинському районі місця продажу будуть на:

просп. Берестейському, 117;

просп. Леся Курбаса, 8;

просп. Академіка Палладіна, 24;

Святошинській площі, 1;

бульв. Миколи Руденка, 7;

бульв. Миколи Руденка, 13;

бульв. Миколи Руденка, 14;

бульв. Миколи Руденка, 15;

бульв. Жуля Верна, 6/10;

вул. Василя Кучера, 5;

вул. Симиренка, 17;

вул. Зодчих, 46;

вул. Зодчих, 56;

вул. Зодчих, 62;

вул. Зодчих, 70;

вул. Тулузи, 2/58;

вул. Якуба Коласа, 23;

вул. Чорнобильській, 20;

вул. Ірпінській, 76 – 80;

вул. Підлісній, 1;

вул. Академіка Булаховського, 30;

вул. Академіка Єфремова, 8 (розподільча смуга);

вул. Сім’ї Стешенків, 7;

вул. Василя Стуса, 20.

Ялинки в Солом'янському районі з 5 грудня можна буде знайти на:

вул. Солом’янській, 33;

вул. Солом’янській, 39;

вул. Борщагівській, 154-А (ТЦ «Аркадія»);

вул. Академіка Шалімова, 37;

бульв. Чоколівському, 1;

бульв. Чоколівському, 19 – 21;

бульв. Чоколівському, 20;

бульв. Чоколівському, 24;

просп. Відрадному, 15/45;

просп. Повітряних Сил, 18/2.

У Шевченківському районі святкові дерева продаватимуть на:

вул. Юрія Іллєнка, 1;

вул. Данила Щербаківського, 56;

розі вулиць Ігоря Турчина та Мрії;

вул. Парково-Сирецькій, 10;

вул. Ольжича, 14;

вул. Олена Теліги, 31/1;

вул. Щусєва, 5;

розі вулиць Олени Теліги та Щусєва;

вул. Дорогожицькій, 13/14.

Читайте також : Жива чи штучна? Як вибрати і купити новорічну ялинку

Нагадаємо, в Україні за самостійну вирубку ялинок передбачений штраф, розмір якого залежить від розміру дерева. Незаконний зруб дерев шкодить довкіллю і може бути небезпечним через потенційну мінну небезпеку.

У місцях законного вирощування різдвяні ялинки спеціально кронують, щоб гілки були густими, а хвоя – пишною. Також святкові дерева заготовляють під час рубок формування та оздоровлення лісів, що не має згубного впливу для довкілля.

Крім того, купуючи дерево офіційно, ви сплачуєте податки, з яких формується бюджет громади та країни.

Як перевірити легальність ялинки?

На законно заготовлених деревах можна знайти спеціальні бирки та штрих-коди, а їхній продавець має надати документи на рослини.

Перевірити дерево можна через застосунок Ялинка.info, де після введення номера з етикетки ялинки можна побачити всю інформацію про неї.