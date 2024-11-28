Де купити святкову ялинку в різних районах Києва: адреси і дати ярмарків
Із 5 грудня в Києві розпочнуть роботу ялинкові ярмарки, на яких можна придбати різдвяні дерева.
Офіційні місця продажу ялинок відкриватимуть поступово, розповіли в Київській міській державній адміністрації.
Ярмарки, на яких можна придбати вирощену на спеціальній плантації ялинку, будуть працювати до 31 грудня.
"Купуючи ялинку на офіційному майданчику, ви не лише отримуєте якісне дерево, а й робите внесок у розвиток міста, адже сплачені податки спрямовуються до бюджету столиці.
Запрошуємо киян завітати на офіційні ярмарки та обрати святкове дерево, яке наповнить ваш дім радістю та теплом у новорічні дні", – пояснив директор департаменту промисловості і розвитку підприємництва КМДА Володимир Костіков.
Підприємства, підпорядковані департаменту, продаватимуть святкові дерева у всіх районах Києва.
У Голосіївському районі ялинки продаватимуть на:
- перетині вулиць Володимиро-Либідської та Антоновича;
- вул. Самійла Кішки, 5;
- вул. Степана Рудницького, 6-А;
- вул. Васильківська, 8;
- пров. Руслана Лужевського, 1 – дві локації;
- вул. Лятошинського, 14 (біля ринкового комплексу "Теремки-2");
- просп. Академіка Глушкова, 16-16/7;
- просп. Академіка Глушкова, 31-А;
- вул. Метрологічній, 19;
- вул. Академіка Заболотного, 48-А – дві локації навпроти торговельного майданчика "Феофанівський";
- вул. Феодосійській;
- Дніпровському шосе;
- вул. Кільцева дорога, 1 (заїзд до ТЦ "Республіка").
У Дарницькому районі:
- вул. Архітектора Вербицького, 16;
- вул. Братства тарасівців, 9;
- вул. Єлизавети Чавдар, 1;
- вул. Єлизавети Чавдар, 13;
- вул. Здолбунівська, 2;
- вул. Михайла Драгоманова, 14;
- вул. Олени Пчілки, 2;
- перетині вулиць Тростянецької та Архітектора Вербицького (біля вулиці Тростянецької);
- вул. Срібнокільська, 13;
- вул. Ялтинська, 5-А;
- вул. Ялтинська, 5-Б;
- перетині вулиць Ревуцького та Вишняківської;
- вул. Олександра Мишуги, 2;
- перетині вулиць Анни Ахматової та просп. Петра Григоренка;
- перетині вул. Урлівської та Анни Ахматової;
- просп. Петра Григоренка, 26;
- просп. Петра Григоренка, 41-43;
- вул. Срібнокільська, 5-Б (з’їзд з просп. Петра Григоренка на просп. Миколи Бажана – станція метро "Позняки");
- Дніпровській набережній, 17-А (біля ТЦ "Новус");
- вул. Олександра Мішуги, 4;
- вул. Зарічній, 1;
- вул. Дніпровська Набережна, 18 (з’їзд з Дніпровської набережної та просп. Миколи Бажана – станція метро "Осокорки").
У Деснянському районі на:
- вул. Рональда Рейгана, 4;
- вул. Рональда Рейгана, 8;
- просп. Червоної Калини, 15;
- просп. Червоної Калини, 26;
- просп. Червоної Калини, 44;
- просп. Червоної Калини, 60/10;
- просп. Червоної Калини, 95-97;
- вул. Електротехнічній, 2;
- вул. Електротехнічній, 4;
- вул. Мілютенка, 34 (розподільча смуга);
- станції метро "Лісова" (вул. Гетьмана Павла Полуботка, 88/3);
- станції метро "Чернігівська".
У Дніпровському районі місця продажу ялинок будуть на:
- бульв. Ігоря Шамо, 2/7;
- вул. Андрія Малишка, 4-А;
- вул. Івана Миколайчука, 9;
- вул. Миропільська, 25;
- вул. Райдужна, 4;
- вул. Юрія Шумського, 1;
- просп. Павла Тичини, 7;
- просп. Соборності, 2/1;
- перетині вул. Ентузіастів, 37 та бульв. Ігоря Шамо;
- перетині вулиць Сулеймана Стальського та Остафія Дашкевича;
- перетині вулиць Івана Микитенка та Остафія Дашкевича.
В Оболонському районі на:
- вул. Дніпроводській, 1;
- вул. Зої Гайдай, 2;
- площі Петропавлівській, 2;
- просп. Володимира Івасюка, 27-Б;
- просп. Володимира Івасюка, 46;
- вул. Семена Скляренка, 17;
- вул. Ярослава Івашкевича, 6/8А;
- просп. Оболонському, 1-Б;
- просп. Оболонському, 52-А;
- просп. Оболонському, 45/28;
- вул. Петра Калнишевського, 2;
- вул. Героїв Дніпра, 30;
- вул. Героїв Дніпра, 32;
- вул. Героїв Дніпра, 41;
- вул. Йорданській, 17;
- вул. Героїв полку "Азов", 3;
- вул. Героїв полку "Азов", 12;
- вул. Героїв полку "Азов", 34;
- вул. Александра Архипенка, 6-А;
- площі Оболонській, 6 – дві локації;
- просп. Литовському, 2;
- просп. Маршала Рокоссовського, 3/4.
У Печерському районі на:
- бульв. Миколи Міхновського, 25;
- бульв. Миколи Міхновського, 30/1;
- вул. Великій Васильківській, 107;
- вул. Шота Руставелі, 16 (в межах закладу Milk Bar).
- У Подільський районі ялинки продаватимуть на:
- вул. Верхній Вал, 16 – три локації;
- розі вулиць Верхній Вал та Житньоторзької (локація № 4);
- вул. Вишгородській, 21/6;
- вул. Івана Виговського, 18;
- вул. Світлицького, 23;
- вул. Світлицького, 30/20;
- просп. Василя Порика, 13;
- просп. Європейського Союзу, 12-А (біля магазину "АТБ");
- просп. Європейського Союзу, 37;
- просп. Європейського Союзу, 45-А;
- просп. Європейського Союзу, 58 (ТЦ "Орнамент");
- просп. Європейського Союзу, 66;
- просп. Свободи, 2;
- просп. Свободи, 28;
- просп. Георгія Гонгадзе, 20;
- вул. Нижній Вал, 15 (розподільчій смузі навпроти автостанції);
- розі вулиць Межигірської і Верхній Вал (розподільчій смузі).
У Святошинському районі місця продажу будуть на:
- просп. Берестейському, 117;
- просп. Леся Курбаса, 8;
- просп. Академіка Палладіна, 24;
- Святошинській площі, 1;
- бульв. Миколи Руденка, 7;
- бульв. Миколи Руденка, 13;
- бульв. Миколи Руденка, 14;
- бульв. Миколи Руденка, 15;
- бульв. Жуля Верна, 6/10;
- вул. Василя Кучера, 5;
- вул. Симиренка, 17;
- вул. Зодчих, 46;
- вул. Зодчих, 56;
- вул. Зодчих, 62;
- вул. Зодчих, 70;
- вул. Тулузи, 2/58;
- вул. Якуба Коласа, 23;
- вул. Чорнобильській, 20;
- вул. Ірпінській, 76 – 80;
- вул. Підлісній, 1;
- вул. Академіка Булаховського, 30;
- вул. Академіка Єфремова, 8 (розподільча смуга);
- вул. Сім’ї Стешенків, 7;
- вул. Василя Стуса, 20.
Ялинки в Солом'янському районі з 5 грудня можна буде знайти на:
- вул. Солом’янській, 33;
- вул. Солом’янській, 39;
- вул. Борщагівській, 154-А (ТЦ «Аркадія»);
- вул. Академіка Шалімова, 37;
- бульв. Чоколівському, 1;
- бульв. Чоколівському, 19 – 21;
- бульв. Чоколівському, 20;
- бульв. Чоколівському, 24;
- просп. Відрадному, 15/45;
- просп. Повітряних Сил, 18/2.
У Шевченківському районі святкові дерева продаватимуть на:
- вул. Юрія Іллєнка, 1;
- вул. Данила Щербаківського, 56;
- розі вулиць Ігоря Турчина та Мрії;
- вул. Парково-Сирецькій, 10;
- вул. Ольжича, 14;
- вул. Олена Теліги, 31/1;
- вул. Щусєва, 5;
- розі вулиць Олени Теліги та Щусєва;
- вул. Дорогожицькій, 13/14.
Нагадаємо, в Україні за самостійну вирубку ялинок передбачений штраф, розмір якого залежить від розміру дерева. Незаконний зруб дерев шкодить довкіллю і може бути небезпечним через потенційну мінну небезпеку.
У місцях законного вирощування різдвяні ялинки спеціально кронують, щоб гілки були густими, а хвоя – пишною. Також святкові дерева заготовляють під час рубок формування та оздоровлення лісів, що не має згубного впливу для довкілля.
Крім того, купуючи дерево офіційно, ви сплачуєте податки, з яких формується бюджет громади та країни.
Як перевірити легальність ялинки?
На законно заготовлених деревах можна знайти спеціальні бирки та штрих-коди, а їхній продавець має надати документи на рослини.
Перевірити дерево можна через застосунок Ялинка.info, де після введення номера з етикетки ялинки можна побачити всю інформацію про неї.