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Де купити святкову ялинку в різних районах Києва: адреси і дати ярмарків

Анна Коваленко — 28 листопада, 15:14
Де купити святкову ялинку в різних районах Києва: адреси і дати ярмарків
У Києві ялинкові ярмарки розпочнуть роботу з 5 грудня
Фото: Guido Mieth/Getty Images

Із 5 грудня в Києві розпочнуть роботу ялинкові ярмарки, на яких можна придбати різдвяні дерева.

Офіційні місця продажу ялинок відкриватимуть поступово, розповіли в Київській міській державній адміністрації.

Ярмарки, на яких можна придбати вирощену на спеціальній плантації ялинку, будуть працювати до 31 грудня.

"Купуючи ялинку на офіційному майданчику, ви не лише отримуєте якісне дерево, а й робите внесок у розвиток міста, адже сплачені податки спрямовуються до бюджету столиці.

Запрошуємо киян завітати на офіційні ярмарки та обрати святкове дерево, яке наповнить ваш дім радістю та теплом у новорічні дні", – пояснив директор департаменту промисловості і розвитку підприємництва КМДА Володимир Костіков.

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Підприємства, підпорядковані департаменту, продаватимуть святкові дерева у всіх районах Києва.

У Голосіївському районі ялинки продаватимуть на:
  • перетині вулиць Володимиро-Либідської та Антоновича;
  • вул. Самійла Кішки, 5;
  • вул. Степана Рудницького, 6-А;
  • вул. Васильківська, 8;
  • пров. Руслана Лужевського, 1 – дві локації;
  • вул. Лятошинського, 14 (біля ринкового комплексу "Теремки-2");
  • просп. Академіка Глушкова, 16-16/7;
  • просп. Академіка Глушкова, 31-А;
  • вул. Метрологічній, 19;
  • вул. Академіка Заболотного, 48-А – дві локації навпроти торговельного майданчика "Феофанівський";
  • вул. Феодосійській;
  • Дніпровському шосе;
  • вул. Кільцева дорога, 1 (заїзд до ТЦ "Республіка").
У Дарницькому районі:
  • вул. Архітектора Вербицького, 16;
  • вул. Братства тарасівців, 9;
  • вул. Єлизавети Чавдар, 1;
  • вул. Єлизавети Чавдар, 13;
  • вул. Здолбунівська, 2;
  • вул. Михайла Драгоманова, 14;
  • вул. Олени Пчілки, 2;
  • перетині вулиць Тростянецької та Архітектора Вербицького (біля вулиці Тростянецької);
  • вул. Срібнокільська, 13;
  • вул. Ялтинська, 5-А;
  • вул. Ялтинська, 5-Б;
  • перетині вулиць Ревуцького та Вишняківської;
  • вул. Олександра Мишуги, 2;
  • перетині вулиць Анни Ахматової та просп. Петра Григоренка;
  • перетині вул. Урлівської та Анни Ахматової;
  • просп. Петра Григоренка, 26;
  • просп. Петра Григоренка, 41-43;
  • вул. Срібнокільська, 5-Б (з’їзд з просп. Петра Григоренка на просп. Миколи Бажана – станція метро "Позняки");
  • Дніпровській набережній, 17-А (біля ТЦ "Новус");
  • вул. Олександра Мішуги, 4;
  • вул. Зарічній, 1;
  • вул. Дніпровська Набережна, 18 (з’їзд з Дніпровської набережної та просп. Миколи Бажана – станція метро "Осокорки").
У Деснянському районі на:
  • вул. Рональда Рейгана, 4;
  • вул. Рональда Рейгана, 8;
  • просп. Червоної Калини, 15;
  • просп. Червоної Калини, 26;
  • просп. Червоної Калини, 44;
  • просп. Червоної Калини, 60/10;
  • просп. Червоної Калини, 95-97;
  • вул. Електротехнічній, 2;
  • вул. Електротехнічній, 4;
  • вул. Мілютенка, 34 (розподільча смуга);
  • станції метро "Лісова" (вул. Гетьмана Павла Полуботка, 88/3);
  • станції метро "Чернігівська".
У Дніпровському районі місця продажу ялинок будуть на:
  • бульв. Ігоря Шамо, 2/7;
  • вул. Андрія Малишка, 4-А;
  • вул. Івана Миколайчука, 9;
  • вул. Миропільська, 25;
  • вул. Райдужна, 4;
  • вул. Юрія Шумського, 1;
  • просп. Павла Тичини, 7;
  • просп. Соборності, 2/1;
  • перетині вул. Ентузіастів, 37 та бульв. Ігоря Шамо;
  • перетині вулиць Сулеймана Стальського та Остафія Дашкевича;
  • перетині вулиць Івана Микитенка та Остафія Дашкевича.
В Оболонському районі на:
  • вул. Дніпроводській, 1;
  • вул. Зої Гайдай, 2;
  • площі Петропавлівській, 2;
  • просп. Володимира Івасюка, 27-Б;
  • просп. Володимира Івасюка, 46;
  • вул. Семена Скляренка, 17;
  • вул. Ярослава Івашкевича, 6/8А;
  • просп. Оболонському, 1-Б;
  • просп. Оболонському, 52-А;
  • просп. Оболонському, 45/28;
  • вул. Петра Калнишевського, 2;
  • вул. Героїв Дніпра, 30;
  • вул. Героїв Дніпра, 32;
  • вул. Героїв Дніпра, 41;
  • вул. Йорданській, 17;
  • вул. Героїв полку "Азов", 3;
  • вул. Героїв полку "Азов", 12;
  • вул. Героїв полку "Азов", 34;
  • вул. Александра Архипенка, 6-А;
  • площі Оболонській, 6 – дві локації;
  • просп. Литовському, 2;
  • просп. Маршала Рокоссовського, 3/4.
У Печерському районі на:
  • бульв. Миколи Міхновського, 25;
  • бульв. Миколи Міхновського, 30/1;
  • вул. Великій Васильківській, 107;
  • вул. Шота Руставелі, 16 (в межах закладу Milk Bar).
  • У Подільський районі ялинки продаватимуть на:
  • вул. Верхній Вал, 16 – три локації;
  • розі вулиць Верхній Вал та Житньоторзької (локація № 4);
  • вул. Вишгородській, 21/6;
  • вул. Івана Виговського, 18;
  • вул. Світлицького, 23;
  • вул. Світлицького, 30/20;
  • просп. Василя Порика, 13;
  • просп. Європейського Союзу, 12-А (біля магазину "АТБ");
  • просп. Європейського Союзу, 37;
  • просп. Європейського Союзу, 45-А;
  • просп. Європейського Союзу, 58 (ТЦ "Орнамент");
  • просп. Європейського Союзу, 66;
  • просп. Свободи, 2;
  • просп. Свободи, 28;
  • просп. Георгія Гонгадзе, 20;
  • вул. Нижній Вал, 15 (розподільчій смузі навпроти автостанції);
  • розі вулиць Межигірської і Верхній Вал (розподільчій смузі).
У Святошинському районі місця продажу будуть на:
  • просп. Берестейському, 117;
  • просп. Леся Курбаса, 8;
  • просп. Академіка Палладіна, 24;
  • Святошинській площі, 1;
  • бульв. Миколи Руденка, 7;
  • бульв. Миколи Руденка, 13;
  • бульв. Миколи Руденка, 14;
  • бульв. Миколи Руденка, 15;
  • бульв. Жуля Верна, 6/10;
  • вул. Василя Кучера, 5;
  • вул. Симиренка, 17;
  • вул. Зодчих, 46;
  • вул. Зодчих, 56;
  • вул. Зодчих, 62;
  • вул. Зодчих, 70;
  • вул. Тулузи, 2/58;
  • вул. Якуба Коласа, 23;
  • вул. Чорнобильській, 20;
  • вул. Ірпінській, 76 – 80;
  • вул. Підлісній, 1;
  • вул. Академіка Булаховського, 30;
  • вул. Академіка Єфремова, 8 (розподільча смуга);
  • вул. Сім’ї Стешенків, 7;
  • вул. Василя Стуса, 20.
Ялинки в Солом'янському районі з 5 грудня можна буде знайти на:
  • вул. Солом’янській, 33;
  • вул. Солом’янській, 39;
  • вул. Борщагівській, 154-А (ТЦ «Аркадія»);
  • вул. Академіка Шалімова, 37;
  • бульв. Чоколівському, 1;
  • бульв. Чоколівському, 19 – 21;
  • бульв. Чоколівському, 20;
  • бульв. Чоколівському, 24;
  • просп. Відрадному, 15/45;
  • просп. Повітряних Сил, 18/2.
У Шевченківському районі святкові дерева продаватимуть на:
  • вул. Юрія Іллєнка, 1;
  • вул. Данила Щербаківського, 56;
  • розі вулиць Ігоря Турчина та Мрії;
  • вул. Парково-Сирецькій, 10;
  • вул. Ольжича, 14;
  • вул. Олена Теліги, 31/1;
  • вул. Щусєва, 5;
  • розі вулиць Олени Теліги та Щусєва;
  • вул. Дорогожицькій, 13/14.
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Нагадаємо, в Україні за самостійну вирубку ялинок передбачений штраф, розмір якого залежить від розміру дерева. Незаконний зруб дерев шкодить довкіллю і може бути небезпечним через потенційну мінну небезпеку.

У місцях законного вирощування різдвяні ялинки спеціально кронують, щоб гілки були густими, а хвоя – пишною. Також святкові дерева заготовляють під час рубок формування та оздоровлення лісів, що не має згубного впливу для довкілля.

Крім того, купуючи дерево офіційно, ви сплачуєте податки, з яких формується бюджет громади та країни.

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Як перевірити легальність ялинки?

На законно заготовлених деревах можна знайти спеціальні бирки та штрих-коди, а їхній продавець має надати документи на рослини.

Перевірити дерево можна через застосунок Ялинка.info, де після введення номера з етикетки ялинки можна побачити всю інформацію про неї.

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