У Києві розпочався сезон цвітіння бузку: де ним можна насолодитися
Цвітіння бузку можна побачити в парках та скверах Києва
Фото: КМДА
Наприкінці квітня в Києві розпочався сезон цвітіння бузку. Перші яскраві та ароматні квіти з'явилися в Дніпровському та Солом'янському районах столиці.
Залежно від сорту тривалість цвітіння може досягати від кількох тижнів до місяців.
У Київській міській державній адміністрації розповіли, що бузок радуватиме око не лише в популярних ботанічних садах імені Фоміна та Гришка, а й у міських парках та скверах.
Де у Києві можна побачити цвітіння бузку?
Голосіївський район:
- сквер біля Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського;
- парк імені Максима Рильського.
Дарницький район:
- парк Партизанської слави;
- парк імені воїнів-інтернаціоналістів;
- сквер імені Олександра Кошиця.
Деснянський район:
РЕКЛАМА:
- парк "Молодіжний";
- парк на проспекті Червоної Калини;
- парк імені Сержа Лифаря;
- сквер на вулиці Сержа Лифаря;
- парк імені Архітектора Ніколаєва;
- сквер на вулиці Архітектора Ніколаєва;
- парк імені Романа Шухевича;
- Деснянський парк;
- сквер на проспекті Червоної Калини.
- Дніпровський район:
- парк "Перемога";
- парк на Русанівській набережній;
- сквер імені Івана Миколайчука;
- бульвар Амвросія Бучми;
- парк "Аврора";
- парк за кінотеатром "Дніпро";
- парк уздовж вулиці Гетьмана Павла Полуботка;
- бульвар Верховної Ради;
- вулиця Гната Хоткевича;
- вулиця Краківська;
- вулиця Гетьмана Павла Полуботка;
- транспортна розв’язка-трикутник біля парку "Перемога";
- Гідропарк;
- парк за Центром культури та мистецтв Дніпровського району;
- сквер імені Кастуся Калиновського;
- сквер на вулиці Інженера Бородіна.
Оболонський район:
- парк культури та відпочинку навколо озера Йорданське;
- сквер на вулиці Північній;
- сквер на проспекті Володимира Івасюка;
- сквер на вулиці Героїв полку "Азов".
Печерський район:
- Наводницький парк.
Подільський район:
- сквер імені Сергія Васильчука.
Святошинський район:
- вулиця Зодчих;
- парк "Гамбурзький";
- парк "Совки";
- парк "Інтернаціональний";
- вулиця Жмеринська;
- сквер між буд. № 59 на бульварі Академіка Вернадського та № 2, 4 – на вулиці Академіка Доброхотова;
- сквер імені Василя Стуса;
- сквер на вулиці Чорнобильській;
- сквер між вулиці Мирослава Поповича та проспекті Академіка Палладіна;
- сквер на розі проспекту Берестейського та вулиці Чорнобильської.
Солом'янський район:
- парк "Відрадний";
- парк імені Миколи Зерова;
- Солом’янський ландшафтний парк;
- вулиця Солом’янська;
- сквер спортсменів-захисників України.
Шевченківський район:
- Сирецький парк;
- сквер імені Івана Гонти;
- парк Шевченківського району (біля станції метро "Дорогожичі");
- сквер біля Медичного університету імені О. О. Богомольця;
- транспортна розв’язка на проспекті Повітряних Сил;
- Національний історико-меморіальний заповідник "Бабин Яр";
- парк на схилах Пейзажної алеї;
- Літературний сквер;
- сквер "Українського радіо".
"У Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА закликають містян під час відпочинку в зелених зонах дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги", – наголосили в мерії.
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