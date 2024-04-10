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Цьогоріч великі фонтани Києва не вмикатимуть, але працюватимуть менші: перелік

Альона Павлюк — 10 квітня, 20:30
Цьогоріч великі фонтани Києва не вмикатимуть, але працюватимуть менші: перелік
Фонтан в акваторії Русанівського каналу
Evgen Kotenko/Ukrinform/Future Publishing/Getty Images

Цьогоріч у Києві не вмикатимуть великі центральні фонтани з міркувань економії електроенергії.

Водночас у парках і скверах вони працюватимуть, повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Як зазначили в установі, фонтани на Майдані Незалежності та в акваторії Русанівського каналу є досить енерговитратними.

Зокрема, йдеться про фонтани:

  • "Великий", "Каскадний" і "Малі" на Майдані Незалежності;
  • "Засновники Києва" на непарній стороні вулиці Хрещатик;
  • "Водяна куля" на Майдані Незалежності (непарна сторона вулиці Хрещатик);
  • "Хрещатик" на вулиці Хрещатик, 25;
  • на вулиці Велика Васильківська, 119-121;
  • в акваторії Русанівського каналу.

Проте у парках і скверах столиці працюватимуть локальні фонтани, які споживають менше електроенергії.

У першій половині травня запустять у роботу 25 таких фонтанів. Вони працюватимуть до кінця вересня.

Де у Києві працюватимуть фонтани

Голосіївський район

  • сквер ім. Івана Федорова.

Дніпровський район

  • парк "Перемога";
  • парк "Аврора".

Дарницький район

  • парк "Позняки";
  • парк "Партизанської слави".

Подільський район

  • сквер № 1 на Контрактовій площі (біля пам’ятника Петру Сагайдачному);
  • сквер № 2 на Контрактовій площі (фонтан "Самсон");
  • сквер на площі "Щекавицькій";
  • парк "Куренівський".

Оболонський район

  • площа Оболонська, 6;
  • просп. Володимира Івасюка, 2-Д (Сад каменів).

Святошинський район

  • парк "Совки".

Шевченківський район

  • парк ім. Т. Г. Шевченка (3 фонтани);
  • парк "Володимирська гірка" (2 фонтани);
  • парк "Сирецький";
  • сквер "Золотоворітський";
  • сквер "Мюнхенський";
  • сквер ім. Івана Котляревського;
  • сквер біля Оперного театру;
  • сквер №2 на Володимирському проїзді;
  • сквер "Литовський";
  • сквер імені Миколи Макаренка.

Нагадаємо, у КМДА назвали місця, де можна помилуватися сакурами й магноліями.

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