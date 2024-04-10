Цьогоріч великі фонтани Києва не вмикатимуть, але працюватимуть менші: перелік

Цьогоріч у Києві не вмикатимуть великі центральні фонтани з міркувань економії електроенергії.

Водночас у парках і скверах вони працюватимуть, повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Як зазначили в установі, фонтани на Майдані Незалежності та в акваторії Русанівського каналу є досить енерговитратними.

Зокрема, йдеться про фонтани:

"Великий", "Каскадний" і "Малі" на Майдані Незалежності;

"Засновники Києва" на непарній стороні вулиці Хрещатик;

"Водяна куля" на Майдані Незалежності (непарна сторона вулиці Хрещатик);

"Хрещатик" на вулиці Хрещатик, 25;

на вулиці Велика Васильківська, 119-121;

в акваторії Русанівського каналу.

Проте у парках і скверах столиці працюватимуть локальні фонтани, які споживають менше електроенергії.

У першій половині травня запустять у роботу 25 таких фонтанів. Вони працюватимуть до кінця вересня.

Де у Києві працюватимуть фонтани

Голосіївський район

сквер ім. Івана Федорова.

Дніпровський район

парк "Перемога";

парк "Аврора".

Дарницький район

парк "Позняки";

парк "Партизанської слави".

Подільський район

сквер № 1 на Контрактовій площі (біля пам’ятника Петру Сагайдачному);

сквер № 2 на Контрактовій площі (фонтан "Самсон");

сквер на площі "Щекавицькій";

парк "Куренівський".

Оболонський район

площа Оболонська, 6;

просп. Володимира Івасюка, 2-Д (Сад каменів).

Святошинський район

парк "Совки".

Шевченківський район

парк ім. Т. Г. Шевченка (3 фонтани);

парк "Володимирська гірка" (2 фонтани);

парк "Сирецький";

сквер "Золотоворітський";

сквер "Мюнхенський";

сквер ім. Івана Котляревського;

сквер біля Оперного театру;

сквер №2 на Володимирському проїзді;

сквер "Литовський";

сквер імені Миколи Макаренка.

Нагадаємо, у КМДА назвали місця, де можна помилуватися сакурами й магноліями.