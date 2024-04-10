Цьогоріч великі фонтани Києва не вмикатимуть, але працюватимуть менші: перелік
Цьогоріч у Києві не вмикатимуть великі центральні фонтани з міркувань економії електроенергії.
Водночас у парках і скверах вони працюватимуть, повідомили у Київській міській державній адміністрації.
Як зазначили в установі, фонтани на Майдані Незалежності та в акваторії Русанівського каналу є досить енерговитратними.
Зокрема, йдеться про фонтани:
- "Великий", "Каскадний" і "Малі" на Майдані Незалежності;
- "Засновники Києва" на непарній стороні вулиці Хрещатик;
- "Водяна куля" на Майдані Незалежності (непарна сторона вулиці Хрещатик);
- "Хрещатик" на вулиці Хрещатик, 25;
- на вулиці Велика Васильківська, 119-121;
- в акваторії Русанівського каналу.
Проте у парках і скверах столиці працюватимуть локальні фонтани, які споживають менше електроенергії.
У першій половині травня запустять у роботу 25 таких фонтанів. Вони працюватимуть до кінця вересня.
Де у Києві працюватимуть фонтани
Голосіївський район
- сквер ім. Івана Федорова.
Дніпровський район
- парк "Перемога";
- парк "Аврора".
Дарницький район
- парк "Позняки";
- парк "Партизанської слави".
Подільський район
- сквер № 1 на Контрактовій площі (біля пам’ятника Петру Сагайдачному);
- сквер № 2 на Контрактовій площі (фонтан "Самсон");
- сквер на площі "Щекавицькій";
- парк "Куренівський".
Оболонський район
- площа Оболонська, 6;
- просп. Володимира Івасюка, 2-Д (Сад каменів).
Святошинський район
- парк "Совки".
Шевченківський район
- парк ім. Т. Г. Шевченка (3 фонтани);
- парк "Володимирська гірка" (2 фонтани);
- парк "Сирецький";
- сквер "Золотоворітський";
- сквер "Мюнхенський";
- сквер ім. Івана Котляревського;
- сквер біля Оперного театру;
- сквер №2 на Володимирському проїзді;
- сквер "Литовський";
- сквер імені Миколи Макаренка.
Нагадаємо, у КМДА назвали місця, де можна помилуватися сакурами й магноліями.