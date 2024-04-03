Українці зможуть скласти НМТ-2024 у понад 30-ти країнах: перелік
Українські випускники-переселенці за кордоном, зможуть скласти національний мультипредметний тест у 32-х країнах.
Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки, тимчасові екзаменаційні центри (ТЕЦ) створять у 57 містах за кордоном, де з учасниками працюватимуть українськомовні педагоги.
Пройти тестування за межами України можна буде у:
- Австрії,
- Азербайджані,
- Бельгії,
- Болгарії,
- Великій Британії,
- Грузії,
- Данії,
- Естонії,
- Ірландії,
- Іспанії,
- Італії,
- Канаді,
- Латвії,
- Литві,
- Люксембурзі,
- Молдові,
- Нідерландах,
- Німеччині,
- Норвегії,
- Польщі,
- Португалії,
- Румунії,
- Словаччині,
- США,
- Туреччині,
- Угорщині,
- Фінляндії,
- Франції,
- Хорватії,
- Чехії,
- Швейцарії,
- Швеції.
Детальніше з інтеракивною мапою країн, де проводитимуть НМТ, можна ознайомитися за посиланням.
У відомстві кажуть, що кількість місць для участі в тестуванні за кордоном є обмеженою.
"Якщо всі місця в конкретному місті чи країні будуть зайняті, ця локація більше не буде доступною для вибору. Якщо ж ви вже обрали місце проведення, але знайшли більш зручну локацію, — до 15 квітня 2024 року у вас є можливість оновити ваш вибір у персональному кабінеті", – наголошують у МОН.
Також деякі локації будуть доступними лише в межах додаткової сесії НМТ, яка триватиме з 11 по 19 липня.
Нагадаємо, реєстрація на участь в національному мультипредметному тесті вже стартувала і триватиме до 11 квітня включно.
Якщо вступник перебуває за межами України, але навчається дистанційно, під час реєстрації він має обрати опцію, що здобуває освіту в українській школі, і завантажити відповідний документ.
Якщо вступник завершує закордонний заклад освіти, то повинен завантажити нотаріально завірений переклад довідки з місця навчання.
Також зареєструватися на НМТ можна через мобільний застосунок "Дія".