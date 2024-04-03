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Українці зможуть скласти НМТ-2024 у понад 30-ти країнах: перелік

Віра Шурмакевич — 3 квітня, 16:59
Українці зможуть скласти НМТ-2024 у понад 30-ти країнах: перелік
pressmaster/Depositphotos

Українські випускники-переселенці за кордоном, зможуть скласти національний мультипредметний тест у 32-х країнах.

Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки, тимчасові екзаменаційні центри (ТЕЦ) створять у 57 містах за кордоном, де з учасниками працюватимуть українськомовні педагоги.

Пройти тестування за межами України можна буде у:

  • Австрії,
  • Азербайджані,
  • Бельгії,
  • Болгарії,
  • Великій Британії,
  • Грузії,
  • Данії,
  • Естонії,
  • Ірландії,
  • Іспанії,
  • Італії,
  • Канаді,
  • Латвії,
  • Литві,
  • Люксембурзі,
  • Молдові,
  • Нідерландах,
  • Німеччині,
  • Норвегії,
  • Польщі,
  • Португалії,
  • Румунії,
  • Словаччині,
  • США,
  • Туреччині,
  • Угорщині,
  • Фінляндії,
  • Франції,
  • Хорватії,
  • Чехії,
  • Швейцарії,
  • Швеції.

Детальніше з інтеракивною мапою країн, де проводитимуть НМТ, можна ознайомитися за посиланням.

Інтерактивна мапа. Скрін із сайту УЦОЯО
Інтерактивна мапа. Скрін із сайту УЦОЯО
УЦОЯО

У відомстві кажуть, що кількість місць для участі в тестуванні за кордоном є обмеженою.

"Якщо всі місця в конкретному місті чи країні будуть зайняті, ця локація більше не буде доступною для вибору. Якщо ж ви вже обрали місце проведення, але знайшли більш зручну локацію, — до 15 квітня 2024 року у вас є можливість оновити ваш вибір у персональному кабінеті", – наголошують у МОН.

Також деякі локації будуть доступними лише в межах додаткової сесії НМТ, яка триватиме з 11 по 19 липня.

SimpleFoto/Depositphotos

Нагадаємо, реєстрація на участь в національному мультипредметному тесті вже стартувала і триватиме до 11 квітня включно.

Якщо вступник перебуває за межами України, але навчається дистанційно, під час реєстрації він має обрати опцію, що здобуває освіту в українській школі, і завантажити відповідний документ.

Якщо вступник завершує закордонний заклад освіти, то повинен завантажити нотаріально завірений переклад довідки з місця навчання.

Також зареєструватися на НМТ можна через мобільний застосунок "Дія".

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