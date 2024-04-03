Українці зможуть скласти НМТ-2024 у понад 30-ти країнах: перелік

Українські випускники-переселенці за кордоном, зможуть скласти національний мультипредметний тест у 32-х країнах.

Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки, тимчасові екзаменаційні центри (ТЕЦ) створять у 57 містах за кордоном, де з учасниками працюватимуть українськомовні педагоги.

Пройти тестування за межами України можна буде у:

Австрії,

Азербайджані,

Бельгії,

Болгарії,

Великій Британії,

Грузії,

Данії,

Естонії,

Ірландії,

Іспанії,

Італії,

Канаді,

Латвії,

Литві,

Люксембурзі,

Молдові,

Нідерландах,

Німеччині,

Норвегії,

Польщі,

Португалії,

Румунії,

Словаччині,

США,

Туреччині,

Угорщині,

Фінляндії,

Франції,

Хорватії,

Чехії,

Швейцарії,

Швеції.

Детальніше з інтеракивною мапою країн, де проводитимуть НМТ, можна ознайомитися за посиланням.

Інтерактивна мапа. Скрін із сайту УЦОЯО УЦОЯО

У відомстві кажуть, що кількість місць для участі в тестуванні за кордоном є обмеженою.

"Якщо всі місця в конкретному місті чи країні будуть зайняті, ця локація більше не буде доступною для вибору. Якщо ж ви вже обрали місце проведення, але знайшли більш зручну локацію, — до 15 квітня 2024 року у вас є можливість оновити ваш вибір у персональному кабінеті", – наголошують у МОН.

Також деякі локації будуть доступними лише в межах додаткової сесії НМТ, яка триватиме з 11 по 19 липня.

Нагадаємо, реєстрація на участь в національному мультипредметному тесті вже стартувала і триватиме до 11 квітня включно.

Якщо вступник перебуває за межами України, але навчається дистанційно, під час реєстрації він має обрати опцію, що здобуває освіту в українській школі, і завантажити відповідний документ.

Якщо вступник завершує закордонний заклад освіти, то повинен завантажити нотаріально завірений переклад довідки з місця навчання.

Також зареєструватися на НМТ можна через мобільний застосунок "Дія".