Як тебе не любити, Києве мій! Як з’явився День Києва і де його святкувати

Якщо не хочеться йти на якісь події між люди, День Києва – гарна нагода прогулятися Подолом і вкотре замилуватися цим прекрасним містом.

Коли День Києва пам’ятають навіть ті, хто не живе в столиці – тоді, коли квітнуть каштани. Зазвичай, саме в цю пору розквітає один із символів міста й в рази посилює атмосферу свята.

День народження Києва відзначають в останню неділю травня. У 2025 цей день припав на 25 травня.

Цьогоріч іменини столиці відзначаємо в умовах четвертого року повномасштабної війни. Каштани вже відцвітають, сирени щодня переривають робочий ритм, а новини тривожать, як грозові хмари. Усім нам не завадить трохи відволіктися, чи не так? Особливо, якщо є нагода дізнатися щось нове та краще пізнати улюблене місто.



"УП.Життя" зібрала для вас заходи до Дня Києва, які допоможуть розвіятися, поглибити свої знання про місто та навчитися чомусь новому.

Історія Дня народження Києва

Вперше День Києва відсвяткували у 1982 році. Тоді наприкінці травня відзначали 1500-річчя від заснування української столиці.

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Варто зазначити, що вік міста дуже умовний – точної згадки про рік заснування столиці немає. Екскурсоводка Юлія Бевзенко каже, за першим писемним джерелом історія Києва починається з 930-го року. А за хронікою одного з перших істориків Білорусі Матвія Стрийковського Київ заснували ще у 430-му році.

У радянському союзі вирішили відраховувати вік Києва від 482 року. "Ми зараз відсвяткуємо, а якщо ми помиляємося, то хай нас потім виправлять наступні покоління", – наводить Юлія Бевзенко цитату першого секретаря ЦК КПУ Володимира Щербицького про День Києва. На користь цієї дати свідчили стародавні поселення, які якраз у 80-х роках знайшли на Старокиївській горі.

Свято вкорінилося, з 1984 року почалися регулярні вернісажі на Андріївському узвозі до Дня Києва, а вперше офіційно відзначили День міста у 1987 році.

До війни в цей день у місті було дуже людно – проводилися масштабні концерти на площах міста, події на День Києва включали майстерки, фестивалі, з 1994 року до офіційних заходів додали благодійний "Пробіг під каштанами".

Куди піти на День Києва-2025

Благодійний "Пробіг під каштанами"

Щорічна традиція святкування Дня Києва.

У зв’язку з війною учасники не збиратимуться на єдиній локації та в один час. Задля безпеки "Пробіг під каштанами" відбудеться знову в онлайн-форматі (торік було так само).

Команда організаторів запрошує всіх охочих як з України, так і з усього світу вийти на пробіжку або прогулянку і подолати традиційну дистанцію – 5 кілометрів.

Щоб долучитися до заходу необхідно зареєструватися та сплатити благодійний внесок 300 гривень з учасника, завантажити та роздрукувати онлайн-номерок.

У День Києва 25 травня 2025 року одягнути номерок і вийти на пробіжку чи прогулянку, опублікувати фото чи відео в соцмережах з хештегом #probig2025 та #біжузарадималенькихсердець.

Зібрані гроші підуть на відновлення корпусу Центру дитячої кардіології та кардіохірургії лікарні "Охматдит", який зазнав значних руйнувань під час ракетної атаки у липні 2024 року.

Музеї:

Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва

21 травня – виставка “Тіні старого Києва” (живопис і графіка Василя Кричевського, Сергія Шишко, Людмила Морозової, Григоргія Світлицького, Федора Коновалюка).

МВЦ Музею історії міста Києва, вул. Богдана Хмельницького, 7, 4-й поверх

Графік роботи виставки: Ср.-Нд.: 12:00-19:00, Пн-Вт.: вихідні. До 31 серпня.

Вартість квитків: 140 / 70 грн

25 травня – пішохідний квест "У пошуках міста Володимира".

Місце зустрічі: Софійська площа, 12:00. Тривалість: 1,5 – 2 години

Участь за обов’язковою реєстрацією у гугл-формі.

25 травня – майстер-клас з петриківського розпису "Птах" за творчістю Любові Панченко.

Для дорослих і дітей від 7 років, 16.00. Тривалість: 1,5 години

Обов'язкова реєстрація у гугл-формі.

Також заплановані:

до 20 серпня – виставка "На сторожі Святої Софії". Упродовж місяця у просторі виставки можна пограти у настільну гру "Українці проти москалів".

до 31 грудня – виставка одного експоната "Київські традиції, що оживають: кавування";

протягом місяця – віртуальна екскурсія "Хрещатик 1913 року";





Музей "Садиба на Кудрявці"

Виставка «Tempo Primo» (про музичне життя та культуру музикування Києва)

Вартість квитків: 120 грн.

Для пільгових категорій: 60 грн.

Діє до 31 травня. Реєстрація за телефоном: +380507644351

Музей української діаспори

Виставка "Під небом Києва" художниці Лідії Селянко.

Відкриття 22 травня о 17:00.

(м. Київ, вул. Князів Острозьких 40-б)

Літературно-меморіальний музей-квартира П.Г. Тичини

25 травня – тематична екскурсія "За мною Київ тягнеться у снах" (життя та творчість поета Павла Тичини крізь призму його зв'язку з Києвом).

12:00, м. Київ, вул. Терещенківська, 5, кв. 1,3,

Вартість: 200 грн.

Реєстрація за телефоном (044)234-43-27 або поштою [email protected]

25 травня – концерт Національної Філармонії України “Тобі, мій Києве!”

15:00 - 16:10

В залі діє вільна посадка. Вартість квитків – 200 грн.

Будинок-музей М. Заньковецької

24 травня – інтерактивна лекція "Київ – місто Марії", розповідь про роль Києва в житті і творчості М. Заньковецької;

16:30 – 18:00

(Київ, вулиця Велика Васильківська, 121)

25 травня – пішохідна екскурсія "Марія Заньковецька і Київ".

Екскурсійний маршрут від "Будинку-музею М. Заньковецької" до Київського національного академічного театру оперети.

"Музей українського грамзапису"

24, 25 травня – вініловий доробок української музики "Києве мій".

Київ, Лаврська 41 (Парк "Співоче поле", будівля позаду головної сцени)

Бібліотеки:

Центральна бібліотека ім. Т. Г. Шевченка для дітей м. Києва

(Київ, Проспект Берестейський, 25А, метро Політехнічний інтитут)

23 травня – міський конкурс-пленер дитячого малюнка "Київ та кияни очима дітей";

23 травня – "Каштанова вечірка" в бібліотеці до Дня Києва.

Бібліотека на Русанівці

(Київ, вул. Ентузіастів, 29)

24 травня – День краєзнавства "Київський фотолітопис у старовинних листівках";

24 травня – відкрита розмова "Про Київ мовою кіно".

Інше:

23 травня – лекція «Ми гуляємо мостами»

Коли: з 15.00 до 17.00

Де: Vcentri Hub: Шевченківський (вул. Володимирська, 51Б)

Ви дізнаєтеся історію легендарних мостових переходів, почуєте цікаві факти та зможете насолодитися вражаючими краєвидами столиці

Реєстрація за посиланням.