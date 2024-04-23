Рада ухвалила закон про індивідуальні освітні траєкторії: які зміни він передбачає

23 квітня Верховна Рада підтримали законопроєкт №10177 про індивідуальні освітні траєкторії та вдосконалення освітнього процесу у вищій освіті.

Документ ухвалили 306 голосами "за", повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Законопроєкт передбачає можливість для студентів-контрактників самостійно обирати темп навчання. Відтепер вони матимуть змогу закінчити чотирирічну бакалаврську програму за три роки або поєднувати навчання з роботою і завершити необхідні 240 кредитів ЄКТС (Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система) за 6-8 років.

Упровадження міждисциплінарних освітніх програм створить умови для зміни спеціальності після року чи півтора після вступу. Таким чином абітурієнт може обрати міждисциплінарну програму в межах однієї чи декількох галузей знань, а згодом остаточно визначитися із спеціальністю або продовжити здобувати міждисциплінарну освіту.

Як пояснив ​​міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, студент, який не визначився з конкретною спеціальністю, зможе вступити на міждисциплінарну програму, наприклад, "Соціальні науки". У її межах є кілька спеціальностей: соціологія, соціальна робота та політологія. Після року-півтора студент сам обиратиме вже конкретну спеціальність і продовжить вивчати саме її.

Студентам контрактної форми буде надано можливість визначати, як довго вони навчатимуться в освітньому закладі.

Також планують посилити автономію університетів. Заклади вищої освіти відтепер зможуть самостійно вирішувати, як навчати студентів нерегулюльованих спеціальностей, аби вони досягли встановлених стандартом компетентностей.

Для регульованих спеціальностей, як-от право, медицина чи правоохоронна діяльність, детально визначать вимоги до компетентностей і результатів навчання. Для цих сфер передбачені державні кваліфікаційні іспити.

Оксен Лісовий заявив, що стандарти вищої освіти, оновлення яких очікують впродовж найближчих місяців, будуть включати більше вибірковості. Такий крок має збільшити конкуренцію в університетах, як наслідок, надати можливості для викладачів, що пропонують інноваційні курси, а також вищу якість освіти для студентів.

Водночас, за словами народної депутатки Ірини Геращенко, до другого читання із законопроєкту вилучили "контроверсійні норми" щодо скасування заочної та вечірньої форм здобуття освіти.

"Зміни до законодавства, які ухвалили сьогодні, наближають нас до європейських стандартів вищої освіти та є важливим кроком на шляху якісної трансформації держави через освіту", – вважає міністр освіти і науки України.

"Адаптуємо українську освіту до європейських стандартів. У топових ЗВО Європи студенти навчаються саме за такою системою", – додав Михайло Федоров.

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