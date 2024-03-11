У МОН представили план діяльності до 2027 року: про що в ньому йдеться

Що планує зробити МОН до 2027 року: стратегія

Міністерство освіти і науки презентувало "Стратегічний план діяльності до 2027 року".

У ньому окреслені дев’ять пріоритетів у галузі освіти на наступні роки, повідомили в установі.

"Переконаний, що освіта має готувати людину саме до завтрашнього дня. Навіть не до сьогоднішнього. І саме тому нам недостатньо зробити "косметичний ремонт" системи освіти й науки. Нам потрібно трансформувати її.

І що найважливіше – процес розвитку не повинен зупинятися ніколи, якщо ми хочемо не лише встигати за динамічним сучасним світом, а й задавати у ньому тренди", – зазначив міністр освіти Оксен Лісовий.

Пріоритет 1. Освіта дітей раннього та дошкільного віку

Для покращення дошкільної освіти МОН планує:

розробити нову систему оплати праці для працівників закладів дошкільної освіти;

облаштувати укриття в кожному закладі;

оновити державний стандарт дошкільної освіти;

розробити проєкт політики захисту дітей від фізичного, психологічного та сексуального насилля;

впровадити електронну чергу в усіх закладах дошкільної освіти;

забезпечити їх ноутбуками й планшетами;

ввести викладання англійської мови;

створити скорочений курс підготовки вихователів;

розробити альтернативні типи дитсадків.

Кінцева мета – кожна дитина, зокрема з особливими освітніми потребами, має доступ до якісної дошкільної освіти.

Пріоритет 2. Реформа "Нова українська школа"

"НУШ" впроваджується в Україні з 2018 року. Наразі за оновленим стандартом навчаються учні 1-6 класів.

До 2027 року МОН збирається:

розробити нові моделі організації шкільного простору;

затвердити Державний стандарт профільної середньої освіти;

відбудувати освітню інфраструктуру за новими проєктами;

створити укриття у закладах освіти;забезпечити учнів якісним і здоровим харчуванням;

перезавантажити реформу у 5-6 класах (навчання вчителів, оновлення обладнання, нові критерії оцінювання тощо);

пілотувати модель профільної освіти;

розробити стратегію стратегії подолання освітніх втрат;

оновити освітні матеріали із сучасної історії України та предмету "Захист Вітчизни";

змінити професійний стандарт для вчителів;

розробити нову систему оплати праці адміністрації та вчителів;

сформувати систему державного моніторингу якості освіти.

Кінцева мета – кожен учень має доступ до якісної освіти, що спрямована на формування ключових компетентностей і наскрізних умінь, необхідних для життя, соціального та емоційного добробуту, подальшого навчання та саморозвитку.

Пріоритет 3. Концепція позашкільної освіти

У МОН зазначають, що позашкільна освіта в Україні "має відігравати ключову роль у формуванні національної ідентичності українців, розвитку їхніх талантів та здібностей, надолуженні освітніх втрат, наданні освіти на деокупованих і прифронтових територіях".

Ключові ініціативи:

розробити нову систему управління позашкільною освітою;

створити Музей математики – Центр науки, який би сприяв розвитку громад та професійному розвитку вчителів;

організувати Центр олімпіадного руху, який би підтримував олімпіадний рух у громадах, створював нові освітні можливості для дослідницької та наукової діяльності.

Кінцева мета – громадяни України здобувають якісну позашкільну освіту, яка сприяє розвитку індивідуальних здібностей і обдарувань, утвердженню української національної та громадянської ідентичності, військово-патріотичному вихованню та ефективній профорієнтації.

Пріоритет 4. Трансформація професійної освіти

Для трансформації професійної освіти МОН планує:

визначити правові, організаційні та економічні засади функціонування системи професійної освіти;

модернізувати мережу закладів професійної та фахової передвищої освіти;

забезпечити повернення освіти на деокуповані території;

вдосконалити систему фінансування закладів профосвіти;

сформувати нові підходи до оплати праці викладачів;

організувати програми підвищення кваліфікації для педагогів;

поглибити зв’язки закладів професійної та фахової передвищої освіти з бізнесом;

оновити освітні програми з огляду на сучасний ринок праці;

розвивати інклюзивну освіту.

Кінцева мета – громадяни України забезпечені доступом до якісної професійної (професійно-технічної) і фахової передвищої освіти, мають широкий вибір освітніх можливостей, ринок праці отримує конкурентоспроможних працівників для відновлення та відбудови країни.

Пріоритет 5. Якісна вища освіта

Для покращення вищої освіти передбачається:

запровадити індивідуальні освітні траєкторії з різним темпом навчання та великою кількістю вибіркових дисциплін;

оновити стандарти вищої освіти;

розвивати дуальну освіту;

укрупнити виші;

інвестувати у розвиток навчально-наукового обладнання;

оновити підходи до фінансування вищої освіти для розвитку автономії вишів;

запровадити нову систему управління в через поступове посилення ролі наглядових рад.

Кінцева мета – заклади вищої освіти є середовищем максимальних можливостей для подальшої самореалізації здобувачів вищої освіти, а Україна визнана державою високоякісної освіти та наукових інновацій світового рівня.

Пріоритет 6. Розвиток науки та інновацій

Для трансформації науки та інновації МОН планує:

змінити систему базового державного фінансування;

акцентувати на прикладних дослідженнях і розробках, які спрямовані на розв’язання проблем оборони, безпеки, економіки та суспільства;

дебюрократизувати й дерегулювати наукову діяльність;

створити сприятливі умови для залучення позабюджетних коштів;

інтернаціоналізувати науку;

розвивати Національну електронну науково-інформаційну систему;

розбудувати мережу дослідницької інфраструктури;

створити мережу екосистеми наукомістких інновацій.

Кінцева мета – результативні дослідження українських учених, які сприятимуть зростанню наукомісткості ВВП.

Пріоритет 7. Європейська інтеграція України у сферах освіти й науки

Ключова дільність МОН щодо інтеграції України у сферах освіти й науки:

інтеграція України в європейські освітні та наукові програми;

гармонізація з правом ЄС у сферах освіти та науки;

зміцнення взаємного визнання освітніх і професійних кваліфікацій між Україною та ЄС.

Кінцева мета – учасники освітнього процесу і науковці усвідомлюють переваги та користуються можливостями інтеграції України до Європейського Союзу.

Пріоритет 8. Цифрова трансформація освіти й науки

Для цифрової трансформації освіти й науки МОН планує:

забезпечити учнів та педагогів комп’ютерним обладнанням;

розвивати мережу цифрових освітніх центрів;

забезпечити закладати освіти широкосмуговим доступом до інтернету;

створити цифрові освітні й наукові платформи;

запустити освітні е-послуги, зокрема застосунок "Мрія";

підвищувати кваліфікацію педагогів;

розвивати електронне управління закладами освіти.

Кінцева мета – учасники освітнього процесу, вчені та освітні управлінці України використовують сучасні технології в доступному цифровому середовищі.

Пріоритет 9. Підтримка та супровід людей з особливими освітніми потребами

Щоб підтримати людей з особливими освітніми потребами, МОН планує:

створити програму навчання психолого-педагогічного супроводу ветеранів, які втратили зір унаслідок війни;

розробити Національну стратегію інклюзивного навчання;

затвердити Концепцію трансформації спеціальної освіти;

створити портал "Освіта для ветеранів";

зробити "Школу супергероїв" – освітню установу для дітей, які перебувають на стаціонарному лікуванні та реабілітації.

Кінцева мета – усі люди, які цього потребують, отримують необхідну підтримку в освітньому процесі та освітні послуги, психолого-педагогічну підтримку та супровід для успішної інтеграції в суспільство.