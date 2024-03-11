У МОН представили план діяльності до 2027 року: про що в ньому йдеться
Міністерство освіти і науки презентувало "Стратегічний план діяльності до 2027 року".
У ньому окреслені дев’ять пріоритетів у галузі освіти на наступні роки, повідомили в установі.
"Переконаний, що освіта має готувати людину саме до завтрашнього дня. Навіть не до сьогоднішнього. І саме тому нам недостатньо зробити "косметичний ремонт" системи освіти й науки. Нам потрібно трансформувати її.
І що найважливіше – процес розвитку не повинен зупинятися ніколи, якщо ми хочемо не лише встигати за динамічним сучасним світом, а й задавати у ньому тренди", – зазначив міністр освіти Оксен Лісовий.
Пріоритет 1. Освіта дітей раннього та дошкільного віку
Для покращення дошкільної освіти МОН планує:
- розробити нову систему оплати праці для працівників закладів дошкільної освіти;
- облаштувати укриття в кожному закладі;
- оновити державний стандарт дошкільної освіти;
- розробити проєкт політики захисту дітей від фізичного, психологічного та сексуального насилля;
- впровадити електронну чергу в усіх закладах дошкільної освіти;
- забезпечити їх ноутбуками й планшетами;
- ввести викладання англійської мови;
- створити скорочений курс підготовки вихователів;
- розробити альтернативні типи дитсадків.
Кінцева мета – кожна дитина, зокрема з особливими освітніми потребами, має доступ до якісної дошкільної освіти.
Пріоритет 2. Реформа "Нова українська школа"
"НУШ" впроваджується в Україні з 2018 року. Наразі за оновленим стандартом навчаються учні 1-6 класів.
До 2027 року МОН збирається:
- розробити нові моделі організації шкільного простору;
- затвердити Державний стандарт профільної середньої освіти;
- відбудувати освітню інфраструктуру за новими проєктами;
- створити укриття у закладах освіти;забезпечити учнів якісним і здоровим харчуванням;
- перезавантажити реформу у 5-6 класах (навчання вчителів, оновлення обладнання, нові критерії оцінювання тощо);
- пілотувати модель профільної освіти;
- розробити стратегію стратегії подолання освітніх втрат;
- оновити освітні матеріали із сучасної історії України та предмету "Захист Вітчизни";
- змінити професійний стандарт для вчителів;
- розробити нову систему оплати праці адміністрації та вчителів;
- сформувати систему державного моніторингу якості освіти.
Кінцева мета – кожен учень має доступ до якісної освіти, що спрямована на формування ключових компетентностей і наскрізних умінь, необхідних для життя, соціального та емоційного добробуту, подальшого навчання та саморозвитку.
Пріоритет 3. Концепція позашкільної освіти
У МОН зазначають, що позашкільна освіта в Україні "має відігравати ключову роль у формуванні національної ідентичності українців, розвитку їхніх талантів та здібностей, надолуженні освітніх втрат, наданні освіти на деокупованих і прифронтових територіях".
Ключові ініціативи:
- розробити нову систему управління позашкільною освітою;
- створити Музей математики – Центр науки, який би сприяв розвитку громад та професійному розвитку вчителів;
- організувати Центр олімпіадного руху, який би підтримував олімпіадний рух у громадах, створював нові освітні можливості для дослідницької та наукової діяльності.
Кінцева мета – громадяни України здобувають якісну позашкільну освіту, яка сприяє розвитку індивідуальних здібностей і обдарувань, утвердженню української національної та громадянської ідентичності, військово-патріотичному вихованню та ефективній профорієнтації.
Пріоритет 4. Трансформація професійної освіти
Для трансформації професійної освіти МОН планує:
- визначити правові, організаційні та економічні засади функціонування системи професійної освіти;
- модернізувати мережу закладів професійної та фахової передвищої освіти;
- забезпечити повернення освіти на деокуповані території;
- вдосконалити систему фінансування закладів профосвіти;
- сформувати нові підходи до оплати праці викладачів;
- організувати програми підвищення кваліфікації для педагогів;
- поглибити зв’язки закладів професійної та фахової передвищої освіти з бізнесом;
- оновити освітні програми з огляду на сучасний ринок праці;
- розвивати інклюзивну освіту.
Кінцева мета – громадяни України забезпечені доступом до якісної професійної (професійно-технічної) і фахової передвищої освіти, мають широкий вибір освітніх можливостей, ринок праці отримує конкурентоспроможних працівників для відновлення та відбудови країни.
Пріоритет 5. Якісна вища освіта
Для покращення вищої освіти передбачається:
- запровадити індивідуальні освітні траєкторії з різним темпом навчання та великою кількістю вибіркових дисциплін;
- оновити стандарти вищої освіти;
- розвивати дуальну освіту;
- укрупнити виші;
- інвестувати у розвиток навчально-наукового обладнання;
- оновити підходи до фінансування вищої освіти для розвитку автономії вишів;
- запровадити нову систему управління в через поступове посилення ролі наглядових рад.
Кінцева мета – заклади вищої освіти є середовищем максимальних можливостей для подальшої самореалізації здобувачів вищої освіти, а Україна визнана державою високоякісної освіти та наукових інновацій світового рівня.
Пріоритет 6. Розвиток науки та інновацій
Для трансформації науки та інновації МОН планує:
- змінити систему базового державного фінансування;
- акцентувати на прикладних дослідженнях і розробках, які спрямовані на розв’язання проблем оборони, безпеки, економіки та суспільства;
- дебюрократизувати й дерегулювати наукову діяльність;
- створити сприятливі умови для залучення позабюджетних коштів;
- інтернаціоналізувати науку;
- розвивати Національну електронну науково-інформаційну систему;
- розбудувати мережу дослідницької інфраструктури;
- створити мережу екосистеми наукомістких інновацій.
Кінцева мета – результативні дослідження українських учених, які сприятимуть зростанню наукомісткості ВВП.
Пріоритет 7. Європейська інтеграція України у сферах освіти й науки
Ключова дільність МОН щодо інтеграції України у сферах освіти й науки:
- інтеграція України в європейські освітні та наукові програми;
- гармонізація з правом ЄС у сферах освіти та науки;
- зміцнення взаємного визнання освітніх і професійних кваліфікацій між Україною та ЄС.
Кінцева мета – учасники освітнього процесу і науковці усвідомлюють переваги та користуються можливостями інтеграції України до Європейського Союзу.
Пріоритет 8. Цифрова трансформація освіти й науки
Для цифрової трансформації освіти й науки МОН планує:
- забезпечити учнів та педагогів комп’ютерним обладнанням;
- розвивати мережу цифрових освітніх центрів;
- забезпечити закладати освіти широкосмуговим доступом до інтернету;
- створити цифрові освітні й наукові платформи;
- запустити освітні е-послуги, зокрема застосунок "Мрія";
- підвищувати кваліфікацію педагогів;
- розвивати електронне управління закладами освіти.
Кінцева мета – учасники освітнього процесу, вчені та освітні управлінці України використовують сучасні технології в доступному цифровому середовищі.
Пріоритет 9. Підтримка та супровід людей з особливими освітніми потребами
Щоб підтримати людей з особливими освітніми потребами, МОН планує:
- створити програму навчання психолого-педагогічного супроводу ветеранів, які втратили зір унаслідок війни;
- розробити Національну стратегію інклюзивного навчання;
- затвердити Концепцію трансформації спеціальної освіти;
- створити портал "Освіта для ветеранів";
- зробити "Школу супергероїв" – освітню установу для дітей, які перебувають на стаціонарному лікуванні та реабілітації.
Кінцева мета – усі люди, які цього потребують, отримують необхідну підтримку в освітньому процесі та освітні послуги, психолого-педагогічну підтримку та супровід для успішної інтеграції в суспільство.