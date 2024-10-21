Гранти на навчання у "Дії": у МОН дали відповіді на поширені питання студентів
Студенти, які цього року вперше вступили до вишів на платну форму навчання, мали змогу отримати державний грант у розмірі 15 або 25 тисяч гривень. Він покриває певну частину від вартості контракту.
У Міністерстві освіти і науки відповіли на найпоширеніші питання щодо реалізації цієї державної програми.
Чи можна отримати грант на навчання з результатами НМТ понад 170 балів?
Так, із такими балами можна отримати грант на навчання. Ба більше, є перелік спеціальностей, для яких мати не менше 170 балів з двох предметів потрібно обов’язково. Це:
- журналістика,
- управління та адміністрування,
- право,
- сфера обслуговування,
- міжнародні відносини,
- менеджмент соціокультурної діяльності,
- економіка,
- філологія (крім української мови та літератури, кримськотатарської мови та літератури і фольклористики),
- публічне управління та адміністрування,
- стоматологія.
Чи може отримати грант студент, який раніше вже навчався в університеті чи в закладі фахової передвищої освіти?
Отримати державний грант на навчання можуть ті здобувачі освіти, які вступили до університетів вперше.
"Попереднє здобуття фахової передвищої освіти не стає на заваді отримання гранту", – стверджують у відомстві.
Чи можна отримати грант, якщо студент паралельно навчається на бюджетній формі?
У випадку, якщо студент уже зарахований на навчання за державним чи регіональним замовленням в той же чи інший заклад освіти, він не зможе отримати грант, кажуть у МОН.
"Якщо ви будете відраховані з навчання за державним або регіональним замовленням в тому самому або іншому закладі вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної освіти), то після внесення запису до картки здобувача в Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) (якщо це буде зроблено до 31 жовтня), отримаєте пропозицію про надання державного гранта", – розповідають у міністерстві.
Перевірити джерела фінансування навчання можна самостійно за посиланням.
Що робити, якщо грант отримали, а в переліку документів його немає?
У такому випадку достатньо оновити застосунок "Дія" до останньої версії. Сертифікат на навчання з’явиться у переліку документів.
Що буде з грантом, якщо кошти за перший курс вже сплачено?
У МОН стверджують, що в такому випадку заклад вищої освіти має врахувати надходження за грантом для майбутніх платежів для студента. Кошти зараховуються на перший рік, а грант переходить на контрактний рахунок наступного року.
Крім того, у МОН стверджують, що заклад освіти має повернути надмірно сплачені кошти.
"Гранти не повертаються. Якщо студент заплатив більше суми контракту (з урахуванням гранту), то надмірно заплачені кошти можуть повернути студенту", – розповів у коментарі для "УП. Життя" заступник міністра освіти Михайло Винницький.
Які університети беруть участь у пілотному проєкті державних грантів?
Ознайомитися з переліком вишів, які підписали відповідний договір з МОН, можна ознайомитися на офіційному сайті Вступ-2024.
Раніше у МОН пояснювали, чому запровадили гранти, а не збільшили кількість державних місць.