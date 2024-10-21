Гранти на навчання у "Дії": у МОН дали відповіді на поширені питання студентів

У МОН дали відповіді на найпоширеніші запитання студентів, які стосуються отримання державних грантів на навчання

Студенти, які цього року вперше вступили до вишів на платну форму навчання, мали змогу отримати державний грант у розмірі 15 або 25 тисяч гривень. Він покриває певну частину від вартості контракту.

У Міністерстві освіти і науки відповіли на найпоширеніші питання щодо реалізації цієї державної програми.

Чи можна отримати грант на навчання з результатами НМТ понад 170 балів?

Так, із такими балами можна отримати грант на навчання. Ба більше, є перелік спеціальностей, для яких мати не менше 170 балів з двох предметів потрібно обов’язково. Це:

журналістика,

управління та адміністрування,

право,

сфера обслуговування,

міжнародні відносини,

менеджмент соціокультурної діяльності,

економіка,

філологія ( крім української мови та літератури, кримськотатарської мови та літератури і фольклористики),

української мови та літератури, кримськотатарської мови та літератури і фольклористики), публічне управління та адміністрування,

стоматологія.

Чи може отримати грант студент, який раніше вже навчався в університеті чи в закладі фахової передвищої освіти?

Отримати державний грант на навчання можуть ті здобувачі освіти, які вступили до університетів вперше.

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"Попереднє здобуття фахової передвищої освіти не стає на заваді отримання гранту", – стверджують у відомстві.

Чи можна отримати грант, якщо студент паралельно навчається на бюджетній формі?

У випадку, якщо студент уже зарахований на навчання за державним чи регіональним замовленням в той же чи інший заклад освіти, він не зможе отримати грант, кажуть у МОН.

"Якщо ви будете відраховані з навчання за державним або регіональним замовленням в тому самому або іншому закладі вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної освіти), то після внесення запису до картки здобувача в Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) (якщо це буде зроблено до 31 жовтня), отримаєте пропозицію про надання державного гранта", – розповідають у міністерстві.

Перевірити джерела фінансування навчання можна самостійно за посиланням.

Що робити, якщо грант отримали, а в переліку документів його немає?

У такому випадку достатньо оновити застосунок "Дія" до останньої версії. Сертифікат на навчання з’явиться у переліку документів.

Що буде з грантом, якщо кошти за перший курс вже сплачено?

У МОН стверджують, що в такому випадку заклад вищої освіти має врахувати надходження за грантом для майбутніх платежів для студента. Кошти зараховуються на перший рік, а грант переходить на контрактний рахунок наступного року.

Крім того, у МОН стверджують, що заклад освіти має повернути надмірно сплачені кошти.

"Гранти не повертаються. Якщо студент заплатив більше суми контракту (з урахуванням гранту), то надмірно заплачені кошти можуть повернути студенту", – розповів у коментарі для "УП. Життя" заступник міністра освіти Михайло Винницький.

Які університети беруть участь у пілотному проєкті державних грантів?

Ознайомитися з переліком вишів, які підписали відповідний договір з МОН, можна ознайомитися на офіційному сайті Вступ-2024.

Раніше у МОН пояснювали, чому запровадили гранти, а не збільшили кількість державних місць.