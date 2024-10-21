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Гранти на навчання у "Дії": у МОН дали відповіді на поширені питання студентів

Віра Шурмакевич — 21 жовтня, 20:30
Гранти на навчання у Дії: у МОН дали відповіді на поширені питання студентів
У МОН дали відповіді на найпоширеніші запитання студентів, які стосуються отримання державних грантів на навчання
ArturVerkhovetskiy/Depositphotos

Студенти, які цього року вперше вступили до вишів на платну форму навчання, мали змогу отримати державний грант у розмірі 15 або 25 тисяч гривень. Він покриває певну частину від вартості контракту.

У Міністерстві освіти і науки відповіли на найпоширеніші питання щодо реалізації цієї державної програми.

Чи можна отримати грант на навчання з результатами НМТ понад 170 балів?

Так, із такими балами можна отримати грант на навчання. Ба більше, є перелік спеціальностей, для яких мати не менше 170 балів з двох предметів потрібно обов’язково. Це:

  • журналістика,
  • управління та адміністрування,
  • право,
  • сфера обслуговування,
  • міжнародні відносини,
  • менеджмент соціокультурної діяльності,
  • економіка,
  • філологія (крім української мови та літератури, кримськотатарської мови та літератури і фольклористики),
  • публічне управління та адміністрування,
  • стоматологія.

Чи може отримати грант студент, який раніше вже навчався в університеті чи в закладі фахової передвищої освіти?

Отримати державний грант на навчання можуть ті здобувачі освіти, які вступили до університетів вперше.

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"Попереднє здобуття фахової передвищої освіти не стає на заваді отримання гранту", – стверджують у відомстві.

Чи можна отримати грант, якщо студент паралельно навчається на бюджетній формі?

У випадку, якщо студент уже зарахований на навчання за державним чи регіональним замовленням в той же чи інший заклад освіти, він не зможе отримати грант, кажуть у МОН.

"Якщо ви будете відраховані з навчання за державним або регіональним замовленням в тому самому або іншому закладі вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної освіти), то після внесення запису до картки здобувача в Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) (якщо це буде зроблено до 31 жовтня), отримаєте пропозицію про надання державного гранта", – розповідають у міністерстві.

Перевірити джерела фінансування навчання можна самостійно за посиланням.

Що робити, якщо грант отримали, а в переліку документів його немає?

У такому випадку достатньо оновити застосунок "Дія" до останньої версії. Сертифікат на навчання з’явиться у переліку документів.

Що буде з грантом, якщо кошти за перший курс вже сплачено?

У МОН стверджують, що в такому випадку заклад вищої освіти має врахувати надходження за грантом для майбутніх платежів для студента. Кошти зараховуються на перший рік, а грант переходить на контрактний рахунок наступного року.

Крім того, у МОН стверджують, що заклад освіти має повернути надмірно сплачені кошти.

"Гранти не повертаються. Якщо студент заплатив більше суми контракту (з урахуванням гранту), то надмірно заплачені кошти можуть повернути студенту", – розповів у коментарі для "УП. Життя" заступник міністра освіти Михайло Винницький.

Які університети беруть участь у пілотному проєкті державних грантів?

Ознайомитися з переліком вишів, які підписали відповідний договір з МОН, можна ознайомитися на офіційному сайті Вступ-2024.

Раніше у МОН пояснювали, чому запровадили гранти, а не збільшили кількість державних місць.

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