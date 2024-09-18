Чи може студент повернути сплачені за навчання кошти, якщо отримав грант? Відповідь МОН

Михайло Винницький розповів, чи може студент повернути сплачені за навчання кошти, якщо отримав грант

У 2024 році Міністерство освіти і науки запровадило державні гранти. Їх можуть отримати студенти, які цьогоріч склали НМТ та вступили на бакалаврат на платну форму навчання.

Якщо кошти за перший рік вже сплачено і ця сума перевищує грант, а студент вже його отримав, то їхнє повернення не передбачене. Про це повідомив заступник міністра освіти Михайло Винницький в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За його словами, гранти діють 4 роки. Кошти зараховуються на перший рік, а грант переходить на контрактний рахунок наступного року.

"Якщо вартість контракту 40 тисяч, то сума за 4 роки – 160 тисяч гривень. Якщо студент отримав 15 тисяч гранту, а 40 тисяч за перший рік вже сплачено, то вони переходять на наступний. А наступного буде ще 15. Тобто таким чином більша частина вже буде сплачена. Індексовано на інфляцію", – пояснив Винницький.

Заступник міністра розповів, що повернення коштів не передбачене, адже вони – цільові, тобто розраховані лише на оплату навчання.

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Окрім того, студент може перевестися в інший заклад вищої освіти у межах однієї спеціальності, якщо він завершив перший курс.

"Переведення заборонене під час першого року навчання. Якщо особа хоче перевестися наступного під час канікулярного періоду до іншого закладу, то це абсолютно не проблема. Вона тоді "бере з собою" грант", – розповів Михайло Винницький.

Також він припустив, що цього року гранти на навчання отримають 16 тисяч студентів.

"Наразі відправлено 14,5 тисяч сповіщень. Є різні технічні моменти. Я думаю, що до кінця тижня сповіщення про гранти отримають вже всі", – зазначив заступник міністра освіти.

Раніше ми пояснювали, як отримати грант на навчання в "Дії" та ним скористатися.