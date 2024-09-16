Як отримати грант на навчання в Дії і скористатися ним? Пояснення

Гранти на навчання тепер можна отримати через Дію

Цьогоріч студенти, які вступили до вишів на контрактну форму, вперше можуть отримати державний грант на навчання. Він буде покривати певний відсоток від ціни контракту, розмір базових грантів – 15 та 25 тисяч гривень.

Раніше у Міністерстві освіти і науки розповідали, що для отримання гранту треба подати заяву через електронний кабінет вступника в ЄДЕБО і відкрити окремий рахунок у банку з 5 вересня. Тепер терміни і алгоритм дій змінилися.

Як податися на грант, коли вдасться отримати підтвердження і як використати гроші – розповідаємо далі.

Хто може претендувати на грант?

Грант на навчання можуть отримати студенти, які вступили до закладів освіти на контрактну форму за результатами НМТ. На грант першого рівня можуть розраховувати ті, хто склав тест на більш ніж 150 балів, на грант другого рівня – ті, хто отримав за іспит від 170 балів.

Державною програмою можуть скористатися як вступники на бакалаврат, так і на магістратуру медичного, ветеринарного чи фармацевтичного спрямування.

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Умова – форма навчання повинна бути денною або дуальною, тож на грант не можуть розраховувати заочники і студенти вечірньої форми.

Гарантовано отримає грант той, хто:

відповідає критеріям, які згадані вище;

вже уклав договір про оплату із державним, комунальним або приватним закладом освіти, який бере участь у проєкті;

вже розпочав навчання в університеті.

У МОН рекомендували вступникам дати знати університету про грант ще в момент укладання контракту. Це мало б дозволити їм одразу не сплачувати повну вартість навчання.

Як і коли податися на грант: алгоритм дій

Якщо вступник виконав усі умови, то отримає сповіщення у застосунку Дія про те, що може отримати грант. Щоб скористатися ним, потрібно:

оновити Дію;

авторизуватися в додатку;

знайти Сертифікат на навчання у розділі "Документи";

натиснути на три крапки на картці сертифіката та вибрати "Отримати грант";

активувати грант за допомогою Дія.Підпису.

Як отримати грант на навчання Інфографіка від Дії

Це потрібно зробити до 5 листопада, інакше грант зникне. Вступник може активувати його сам – без участі батьків чи законних представників.

МОН буде самостійно перераховувати кошти на рахунок закладу освіти. Гроші надходитимуть університету двома платежами. Перший – до 1 грудня 2024 року, а другий – до 1 квітня 2025 року. Після того, як ЗВО отримає частину гранту, студент зможе дізнатися про це через сповіщення в Дії.

У попередньому матеріалі ми розповідали, чи можуть отримати гранти студенти 2-4 курсів, і що таке грант від університету.

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