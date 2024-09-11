У МОН пояснили, чому запровадили гранти на навчання замість збільшення бюджетних місць

У 2024 році МОН запровадило державні гранти на контрактне навчання, аби підтримати вступників, які не пройшли на бюджет за бажаною спеціальністю.

Якби ж МОН просто збільшило кількість місць держзамовлення, виші могли б недобрати студентів, заявив заступник міністра освіти Михайло Винницький в інтерв’ю "Дзеркалу Тижня".

"У минулому система вже це проходила: Уряд збільшував держзамовлення на фахівців певних спеціальностей, а в підсумку бюджетні місця залишалися незаповненими. Бо держава каже: "Нам потрібно більше таких-то фахівців, і ми це профінансуємо", а в абітурієнтів – інше бачення, вони далеко не завжди хочуть вступати на ті спеціальності, які реально потрібні державі чи на які об’єктивно є попит на ринку праці.

Натомість вступники готові піти на інші спеціальності навіть на контракт. Раніше в нас процедура вступу була "чорно-білою" – або пан, або пропав, тобто або ти вступив на бюджет (і держава оплачує 100% твого навчання), або на контракт (якщо можеш його оплатити, бо держава не оплачує нічого), інших варіантів немає", – пояснює Винницький.

За даними міністерства, цього року 6284 абітурієнти відмовилися від запропонованого бюджетного місця.

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1442 з них не вступали до українських закладів вищої освіти взагалі (найімовірніше, вступили за кордоном). Водночас аж 4842 особи (77%) вступили до українських вишів на контракт.

"Серед таких вступників достатня кількість скористалася державним грантом, аби вступити справді туди, куди хотіла, а не туди, де було бюджетне місце", – коментує Винницький.

За словами посадовця, система грантів загалом позитивно вплинула на результати вступної кампанії.

Гранти дозволяють державі фінансово підтримати сильних абітурієнтів, які не пройшли на бюджет за бажаною спеціальністю. Адже гранти отримують лише ті, хто має високі бали НМТ.

"Цього року вперше маємо майже 50% вступників, які одержують фінансову підтримку від держави на здобуття вищої освіти.

Не всі отримують 100% покриття вартості навчання, і співвідношення тих, хто одержує фінансову підтримку, до тих, хто повністю оплачує власне навчання, ще не 60 на 40% (а саме такого розподілу прагнемо), але цього року маємо, безперечно, крок у правильному напрямку", – сказав Михайло Винницький.

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Нагадаємо, раніше у МОН оновили терміни подачі заявок на гранти і дозволили зробити це в "Дії". Також у МОН розповіли, студенти яких вишів цьогоріч отримали найбільше грантів.