Насильство над дітьми на Львівщині: Держслужба у справах дітей поїде з перевіркою до скандального закладу

Державна служба України у справах дітей відреагувала на інформацію про ймовірне насильство над дітьми у навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині.

У Держслужбі анонсували перевірку закладу, вихованці якого, за словами омбудсмена Дмитра Лубінця, систематично зазнавали сексуального, фізичного та психологічного насильства.

"Насильство над дітьми-сиротами – це неприпустимий злочин. Наші фахівці разом із представниками Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей, фахівцями з соціальної роботи та психологами вже цього тижня відвідають заклад і проведуть безпосередню оцінку потреб кожної дитини", – йдеться у заяві на Facebook-сторінці служби.

Згаданий навчально-реабілітаційний центр на Львівщині опікується сиротами, дітьми з особливими освітніми потребами та неповнолітніми, позбавленими батьківського піклування.

За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, вихованці закладу недоїдають та потерпають від насильства, зокрема з боку директора центру.

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Після розголосу правоохоронці розпочали кримінальне провадження за підозрою у сексуальному насильстві – частина 3 статті 153 Кримінального кодексу України.

Очільник Державної служби у справах дітей висловив сподівання на чесне розслідування цього випадку.

"Моя принципова позиція – в закладах для дітей не може існувати будь-яке насилля. Це неприпустимо. Як відомо, зараз триває розслідування. Сподіваюся, на об’єктивні та справедливі результати.

Я та наша Служба прагнемо до системних змін – і бачимо майбутнє дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у сімейних формах виховання або наближених до них", – сказав голова служби Петро Добромільський.

Очільник Держслужби у справах дітей Петро Добромільський Голова Державної служби України у справах дітей/Facebook

Нагадаємо, про ймовірне насильство над дітьми у центрі вперше публічно повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець після моніторингового візиту 28 вересня.

Діти розповіли Лубінцю, що директор центру "вчиняв дії сексуального характеру" щодо дівчат, публічно принижував вихованців, погрожував побиттям та психіатричною лікарнею за "погану поведінку" чи порушення розпорядку дня.

У громадській організації "Українська мережа за права дитини" додали, що діти скаржилися на дружину директора, яка била їх залізним прутом.

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За словами омбудсмена, протягом останніх 6 місяців вихованці та інші люди зверталися по допомогу до поліції, але там не реагували на заяви.

Водночас правоохоронці Львівської області заявили, що у 2024 році не отримували звернень щодо ймовірного насилля над вихованцями центру.

Нині поліція відкрила кримінальне провадження проти керівника навчального-реабілітаційного центру, а керівник Львівської обласної військової адміністрації повідомив, що підозрюваного відсторонили від виконання обовʼязків.

Також після заяви омбудсмена про скандальний заклад міністерка соціальної політики Оксана Жолнович доручила Національній соціальній сервісній службі перевірити всі заклади, в яких цілодобово живуть діти.