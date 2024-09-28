Ймовірне насилля над дітьми на Львівщині: поліція відкидає звинувачення в бездіяльності

Поліціянти стверджують, що останнє звернення щодо закладу отримували в 2023 році

Правоохоронці Львівської області заявили, що в 2024 році не отримували звернень щодо ймовірного насилля над вихованцями одного з навчально-реабілітаційних центрів.

Раніше омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що поліціянти нібито ігнорували заяви про порушення прав вихованців закладу протягом шести місяців.

"Інформація про відсутність реагування поліцією на заяви і повідомлення протягом пів року не відповідає дійсності – адже інших звернень про протиправні дії, вчинені щодо вихованців вказаного навчально-реабілітаційного центру, у 2024 році до поліції Львівщини не надходило", – повідомили у поліції Львівської області.

Там стверджують, що останнє звернення щодо закладу було в 2023 році. Тоді представник громадської організації скаржився на незаконні дії керівництва центру.

Правоохоронці спільно з департаментом освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації провели перевірку в навчально-реабілітаційному центрі. Однак їм не вдалося виявили факти порушення, які описували в заяві.

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Наразі розслідування щодо насильницькі дії щодо вихованців закладу на основі повідомлення омбудсмена тривають – воно "перебуватиме на контролі керівництва поліції Львівської області".

Нагадаємо, 28 вересня уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про результати моніторингового візиту до одного з навчально-реабілітаційних центрів на Львівщині.

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Діти, які перебувають у закладі, засвідчили, що регулярно потерпали від сексуального, фізичного та психологічного насилля.

Вихованці та випускники центру стверджували, що директор закладу вчиняв дії сексуального характеру щодо вихованок, публічно принижував, погрожував побиттям та поміщенням до психіатричної лікарні за "погану поведінку" чи порушення розпорядку дня.

"Якщо коротко підсумувати наші спостереження під час моніторингового візиту, то діти перебувають у стресовому стані, перелякані, на них чиниться постійний моральний тиск з боку дорослих.

Діти не мають прикладу здорового спілкування з ними з боку персоналу. У закладі інтереси та потреби дитини на останньому місці. Про базові потреби дітей не дбають абсолютно", – оцінила стан вихованців команда психологів, що працювала з ними.

За словами Дмитра Лубінця, останні шість місяців місяців діти та інші в їхніх інтересах зверталися за допомогою до Національної поліції, але правоохоронці не реагували на заяви.

Натомість директор закладу "хизувався безкарністю і потрібними зв’язками".

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за сексуальне насилля – частина 3 статті 153 Кримінального кодексу України.