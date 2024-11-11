Суслова: У спецзакладі на Львівщині дітям вводили препарати, які спричиняють втрату здатності рухатися

В омбудсмена розповіли про перевірку спецзакладу на Львівщині

Представники Уповноваженого Верховної Ради з прав людини оприлюднили результати моніторингової перевірки Великолюбінського багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру, що на Львівщині.

Раніше діти та випускники інтернату повідомили про те, що директор закладу вчиняв дії сексуального характеру щодо вихованок, публічно принижував, погрожував побиттям та відправленням до психіатричної лікарні за "погану поведінку" чи порушення розпорядку дня.

Як зазначила представниця Уповноваженого з прав дитини Ірина Суслова під час брифінгу 11 листопада, під час візиту до закладу моніторингова група виявила серйозні порушення умов утримання і захисту прав дітей.

За її словами, на момент перевірки у Великолюбінському багатопрофільному навчально-реабілітаційному центрі перебувало 57 дітей: троє сиріт, 12 дітей у складних життєвих обставинах, 25 дітей, позбавлених батьківського піклування, та 17 дітей без визначеного статусу.

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"Хоча це освітній заклад, підготовка дітей була слабкою. Для ефективного навчання дітей різних категорій потрібно розробити індивідуальні програми, які б відповідали їхнім потребам.

Натомість у цьому закладі були відсутні спеціальні програми. Недоліки у навчанні стали особливо очевидні, коли я особисто спостерігала за одним із уроків для дітей 6-8 класів," – підкреслила Суслова.

Після моніторингового візиту представники омбудсмена рекомендували створити групу для оцінки індивідуальних потреб кожної дитини. За словами Суслової, результати такої перевірки показали, що понад половина дітей не мають особливих освітніх потреб – це свідчить про штучне наповнення закладу.

"Це означає, що діти ризикують отримати атестат спеціальної школи, який може обмежити їхню можливість вибору професії в майбутньому", – зазначила вона.

Крім того, моніторинговий візит виявив факти фізичного та психологічного насильства у закладі.

"Один хлопчик, наприклад, розповів, що вважає покарання побиттям палицею нормальним, бо, на його думку, порушення правил виправдовує насильство з боку керівництва.

Це неприпустимо. Діти мають право на гідність та захист", – наголосила Суслова.

За її словами, у навчально-реабілітаційному закладі також виявили випадки залякування.

"Дітей лякають обласною психіатричною лікарнею: їм кажуть, що відвезуть на "вісьмірку" – так називають обласну психіатричну лікарню з дитячим відділенням", – розповіла вона.

Суслова додає, що моніторингова комісія отримала свідчення про те, що дітям вводили препарати, які спричиняють втрату здатності рухатися.

"Переглядаючи особові справи, ми помітили, що у цих дітей немає жодного діагнозу, який би вимагав госпіталізації до психіатричного закладу. Це викликає серйозні питання про обґрунтованість таких дій.

У наших рекомендаціях ми закликали Міністерство охорони здоров'я провести службове розслідування та вжити відповідних заходів", – зазначила вона.

За її словами, стан базових умов у закладі також викликає занепокоєння.

"Під час візиту виявилося, що дітям не надають зубних щіток, пасти та навіть туалетного паперу. Коли ми запитали, чому, адміністрація відповіла, що "діти його їдять", тому вони не бачать сенсу його надавати", – зазначила Суслова.

Як стверджує посадовиця, пропускний режим до навчально-реабілітаційного центру відсутній: ворота закладу завжди відкриті, будь-хто може зайти на територію.

Раніше ми розповідали, що у Великолюбінському навчально-реабілітаційному центрі, який втрапив у скандал через ймовірне насильство над дітьми, призначили нову тимчасову керівницю.