"Панує напруга": яка ситуація зараз у скандальному спецзакладі для дітей на Львівщині

Влада рекомендувала перемістити всіх вихованців до інших закладів Львівщини

У Великолюбінському навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині, який втрапив у скандал через ймовірне насильство над дітьми, призначили нову тимчасову керівницю.

Також правоохоронці продовжують розслідування трьох кримінальних правопорушень, у межах яких трьох вихованців визнали постраждалими.

Про це під час брифінгу 12 жовтня повідомили заступник начальника Львівської ОВА Олександр Кулепін і заступник начальника слідчого управління ГУНП Львівщини Андрій Кумечко.

"У закладі вже працює нова виконуюча обов'язки директора навчально-реабілітаційного центру Ірина Лукачук, яка також є заступницею керівника іншого закладу в області – одного з найкращих закладів у цій сфері.

Тому ми очікуємо, що вона зараз стабілізує роботу в цьому закладі, адже до нього прикута дуже велика увага", – розповів Олександр Кулепін.

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За його словами, наразі серед персоналу та дітей центру панує "напруга" через проведення слідчих дій, засідання комісії та візитерів. Крім того, понад десять працівників написали заяви на звільнення.

Після перевірки інформації моніторингових звітів спільна комісія Львівської обласної ради та Львівської обласної державної адміністрації рекомендувала перемістити всіх вихованців центру в інші заклади на час проведення службового розслідування.

Однак змінити місце навчання дітей можуть лише з дозволу їхніх опікунів, тому наразі триває робота для того, аби отримати їхнє схвалення, каже Кулепін.

Також для рішення щодо переміщення брали до уваги думку та бажання самих вихованців. Як зауважує Кулепін, навіть діти, щодо яких могли вчиняти сексуальне насильство, відмовлялися переїздити, але зрештою покинули стіни центру.

"Уже сьогодні ми очікуємо переміщення перших дітей з цього закладу в інші НРЦ або спеціальні заклади освіти згідно із дозволом їхніх опікунів", – каже він.

Очікується, що половина вихованців закладу змінять місце виховання протягом найближчого тижня. Перші кілька дітей покинули заклад незадовго після початку кримінального провадження за рішенням слідчого управління поліції.

Також в області розпочали перевірку всіх 18 навчально-реабілітаційних закладів та спеціальних шкіл. Однак скарги на них не отримували.

Начальник слідчого управління ГУНП у Львівській області Андрій Кумечко розповів, що наразі поліція проводить розслідування за трьома статтями, зокрема сексуальне насилля, побої та мордування, а також незаконне поміщення в психіатричний заклад.

За результатами роботи правоохоронців, допитали 44 працівників та 24 дитини, з яких трьох визнано потерпілими. Також поліціянти спілкуються з випускниками закладу, оскільки події на відео, на якому видно насильство над дітьми, трапилися рік тому.

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"Вихователька, якій повідомлено про підозру, та вихователька, яку також бачили на відео, не заперечують, але мають свою версію того, що трапилося.

Однак жодні інші співробітники не підтверджують того, що директор домагався", – поділився результатами показань Андрій Кумечко.

Нагадаємо, наприкінці вересня 2024 року омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив про візит до одного з навчально-виховних центрів Львівщини, вихованці якого заявляли про насильство.

Після розголосу правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею 152 КК України – сексуальне насильство, яке, ймовірно, вчиняв директор центру.

На початку жовтня "Українська правда. Життя" отримала в розпорядження відео, на якому видно, як вихователька закладу б’є залізним прутом та вербально ображає дитину.

За цим фактом працівниці навчально-реабілітаційного центру повідомили про підозру в побоях та мордуванні.

Перевірка Державної служби у справах дітей виявила випадки психологічного тиску, насильства між вихованцями. Також діти скаржилися на харчування, а деякі мали "недоглянутий" вигляд.