"Одиниці, яких не видно на графіку": випускники сільських шкіл рідко отримують на НМТ найвищі бали

Випускники міських шкіл показали значно кращі результати на Національному мультипредметному тесті (НМТ), ніж діти з сіл та селищ.

Лише 9% випускників міських шкіл не змогли подолати поріг "склав/не склав" з математики. Водночас у сільських школах таких випускників 16%, а у селищних – 14%.

Про це повідомила радниця міністра освіти та науки України Іванна Коберник.

"Освітні розриви між випускниками міських і сільських шкіл зростають: якщо дитина навчається у селі чи селищі, статистично вона матиме нижчі результати, ніж дитина, що навчається в місті. Немає значення, в якій школі. Найменший цей розрив з історії, найбільший з математики – там прірва", – зазначила вона.

За її словами, майже 16% дітей з сіл і майже 14% дітей з селищ не подолали поріг "склав/не склав" з математики. У містах таких лише 9%.

Що ж до дітей, які набрали 100-120 балів (для цього необхідно було дати правильну відповідь на 5-7 питань із 30-ти), то таких результатів вдалося досягти 31% випускників сільських шкіл, 27% селищних шкіл та 22% міських шкіл.

"Результати нижче середнього (120-140) у всіх категорій майже однакові. А от середні бали (140-160) з великою перевагою показують міські діти: 32,5% – в містах, 26% – в селищах і 22% – в селах", – зазначила вона.

160-180 балів за НМТ набрали близько 2,8% випускників сільських шкіл, 4,2% – селищних і 6,5% – міських.

Найвищі бали (від 180) набрали 3,3% випускників міських шкіл.

"180+ в селах і селищах отримали одиниці, яких не видно на графіку", – зауважила Іванна Коберник.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у 2025 році найвищий середній бал (155,5) за результатами проходження Національного мультипредметного тесту (НМТ) отримали учасники, які складали іспит із німецької мови.

Найнижчі середні результати були з математики – 132,3 бала. Водночас із цієї дисципліни найчастіше отримували максимальний бал.