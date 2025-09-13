Найвищий середній бал – з німецької, найнижчий – з математики: які результати НМТ у 2025 році

У 2025 році найвищий середній бал (155,5) за результатами проходження Національного мультипредметного тесту (НМТ) отримали учасники, які складали іспит із німецької мови.

Найнижчі середні результати були з математики – 132,3 бала. Водночас із цієї дисципліни найчастіше отримували максимальний бал.

Про це свідчать підсумки цьогорічного НМТ, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Учасники тестування отримали такі середні бали в розрізі інших предметів:

іспанська мова – 151,2 бала

французька мова – 148,6;

біологія – 147,5;

англійська мова – 147,1;

українська мова – 146,3;

географія – 142;

історія України – 141,6;

хімія – 138,7;

українська література – 137,4;

фізика – 134,3.

Очільниця УЦОЯО Тетяна Вакуленко зауважила, що середній бал розраховували за оцінками тих учасників, яким вдалося перейти поріг та скласти предмет.

Фото: Скриншот/УЦОЯО

За її словами, статистично цьогорічні результати були схожими на підсумки НМТ у 2024 році.

Поріг щонайменше з одного предмета не подолали 13,5% учасників НМТ, які пройшли тестування. Відтак понад 39 тисячі людей не змогли цьогоріч вступити до закладів вищої освіти, наголосила Тетяна Вакуленко.

Найскладніше набрати достатню кількість балів було з математики – поріг із цього предмета не набрали понад 34 тисячі майбутніх вступників (11,9% від загальної кількості учасників).

За словами Тетяни Вакуленко, ситуація, коли математика виявляється однією з найскладніших частин НМТ та ЗНО, трапляється "вже багато років".

Крім того, проблеми з вивченням цієї навчальної дисципліни підтвердило міжнародне дослідження PISA-2022 та 2018.

Максимальну кількість балів за щонайменше один предмет вдалося набрати 2459 учасникам.

Фото: Скриншот/УЦОЯО

Ще троє вступників отримали 200 балів за всі частини НМТ.

Найчастіше 200 балів учасники отримували за:

математику – 1177 людей;

англійську мову – 792;

українську мову – 659.

Як проходило НМТ та скільки учасників складало тест?

Цьогоріч процедура НМТ була ідентичною до торішньої. Майбутні вступники мали скласти три обов’язкові предмети (українську мову, математику та історію України), а також ще одну дисципліну на вибір.

Учасники проходили тестування в один день – протягом чотирьох годин із 20-хвилинною перервою між двома двогодинними частинами.

Фото: Скриншот/УЦОЯО Фото: Скриншот/УЦОЯО

Загалом у 2025 році на НМТ зареєструвалося понад 317 тисяч учасників. З них чверть (25,4%) складали випускники шкіл минулих років. Крім України, тестування провели ще в 33 країнах.

Для складання іспиту в територіальні центри тестування з’явилося понад 284 тисячі людей, що склало 91,45% від зареєстрованих. Якщо в Україні на НМТ прибули 91,86% учасників, то в за кордоном явка була дещо нижчою – майже 85%.

Які додаткові предмети найчастіше обирали на НМТ?

Цьогоріч понад третина (36,5%) учасників тестування як предмет на вибір складали англійську мову. Дещо рідше майбутні абітурієнти писали НМТ з географії (23,5% зареєстрованих учасників) та біології (20%).

Фото: Скриншот/УЦОЯО

Розподіл інших предметів на вибір виглядав так:

українська література – 14,9% (понад 47 тисяч);

фізика – 2,85% (більше ніж 9 тисяч);

німецька мова – 1,15% (понад 3,6 тисячі);

хімія – 0,92% (близько 2,9 тисячі);

французька мова – 0,1% (323 учасники);

іспанська мова – 0,06% (178 учасників).

Нагадаємо, наступного року в Україні можуть запровадити дводенний формат НМТ.