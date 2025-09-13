Найвищий середній бал – з німецької, найнижчий – з математики: які результати НМТ у 2025 році
У 2025 році найвищий середній бал (155,5) за результатами проходження Національного мультипредметного тесту (НМТ) отримали учасники, які складали іспит із німецької мови.
Найнижчі середні результати були з математики – 132,3 бала. Водночас із цієї дисципліни найчастіше отримували максимальний бал.
Про це свідчать підсумки цьогорічного НМТ, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО).
Учасники тестування отримали такі середні бали в розрізі інших предметів:
- іспанська мова – 151,2 бала
- французька мова – 148,6;
- біологія – 147,5;
- англійська мова – 147,1;
- українська мова – 146,3;
- географія – 142;
- історія України – 141,6;
- хімія – 138,7;
- українська література – 137,4;
- фізика – 134,3.
Очільниця УЦОЯО Тетяна Вакуленко зауважила, що середній бал розраховували за оцінками тих учасників, яким вдалося перейти поріг та скласти предмет.
За її словами, статистично цьогорічні результати були схожими на підсумки НМТ у 2024 році.
Поріг щонайменше з одного предмета не подолали 13,5% учасників НМТ, які пройшли тестування. Відтак понад 39 тисячі людей не змогли цьогоріч вступити до закладів вищої освіти, наголосила Тетяна Вакуленко.
Найскладніше набрати достатню кількість балів було з математики – поріг із цього предмета не набрали понад 34 тисячі майбутніх вступників (11,9% від загальної кількості учасників).
За словами Тетяни Вакуленко, ситуація, коли математика виявляється однією з найскладніших частин НМТ та ЗНО, трапляється "вже багато років".
Крім того, проблеми з вивченням цієї навчальної дисципліни підтвердило міжнародне дослідження PISA-2022 та 2018.
Максимальну кількість балів за щонайменше один предмет вдалося набрати 2459 учасникам.
Ще троє вступників отримали 200 балів за всі частини НМТ.
Найчастіше 200 балів учасники отримували за:
- математику – 1177 людей;
- англійську мову – 792;
- українську мову – 659.
Як проходило НМТ та скільки учасників складало тест?
Цьогоріч процедура НМТ була ідентичною до торішньої. Майбутні вступники мали скласти три обов’язкові предмети (українську мову, математику та історію України), а також ще одну дисципліну на вибір.
Учасники проходили тестування в один день – протягом чотирьох годин із 20-хвилинною перервою між двома двогодинними частинами.
Загалом у 2025 році на НМТ зареєструвалося понад 317 тисяч учасників. З них чверть (25,4%) складали випускники шкіл минулих років. Крім України, тестування провели ще в 33 країнах.
Для складання іспиту в територіальні центри тестування з’явилося понад 284 тисячі людей, що склало 91,45% від зареєстрованих. Якщо в Україні на НМТ прибули 91,86% учасників, то в за кордоном явка була дещо нижчою – майже 85%.
Які додаткові предмети найчастіше обирали на НМТ?
Цьогоріч понад третина (36,5%) учасників тестування як предмет на вибір складали англійську мову. Дещо рідше майбутні абітурієнти писали НМТ з географії (23,5% зареєстрованих учасників) та біології (20%).
Розподіл інших предметів на вибір виглядав так:
- українська література – 14,9% (понад 47 тисяч);
- фізика – 2,85% (більше ніж 9 тисяч);
- німецька мова – 1,15% (понад 3,6 тисячі);
- хімія – 0,92% (близько 2,9 тисячі);
- французька мова – 0,1% (323 учасники);
- іспанська мова – 0,06% (178 учасників).
Нагадаємо, наступного року в Україні можуть запровадити дводенний формат НМТ.