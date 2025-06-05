Куди відправити дитину на відпочинок? Добірка таборів з патріотичним вихованням

В Україні набирають популярності дитячі літні табори з акцентом на патріотичному вихованні. Це не лише прогулянки лісом і ранкова зарядка – це цілеспрямована робота з формування у дітей поваги до історії, культури та традицій України.

У таких таборах школярі вивчають основи самооборони, беруть участь у тематичних іграх, вчаться надавати першу медичну допомогу під керівництвом досвідчених інструкторів та слухають лекції на історичну та культурну тематики.

"УП.Життя" підготувала добірку таборів, які пропонують подібні програми.

Зауважимо, що у список не ввійшли літні табори Пласту, оскільки їх організовують безпосередньо для пластунів.

Також рекомендуємо ознайомитись із матеріалом про цьогорічні безкоштовні табори для дітей пільгових категорій.

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"Строкаті єноти"

Цьогоріч "Строкаті єноти" запланували провести 12 таборів з різними програмами. На частину з них ще відкрита реєстрація. Якщо говорити саме про патріотичне виховання, варто звернути увагу на табір "Строкате серце".

У програмі є основи тактичної підготовки, надання медичної допомоги, страйкбол. Крім цього – екскурсії та багато спортивних ігор. До участі запрошують дітей від 12 до 18 років.

Коли: з 12 по 28 серпня

Локація – база "Збійник" на Львівщині.

Ціна: 18 000 грн. Для дітей учасників бойових дій – мінус 15% знижки.

Зареєструватись можна за посиланням.

Крім цього, запланована ще одна програма з акцентом на українську культуру – табір "Інакші".

"Ми розвінчуватимемо стереотипи стосовно української культури та її місця у світі.

Програма табору буде наповнена тематичними майстерками, вечорницями, екскурсіями визначними місцями, зустрічами з людьми, які творять зміни, рефлексіями біля ватри, командними випробуваннями", – йдеться в описі програми.

Коли: з 5 по 14 серпня

Локація – база "Збійник" на Львівщині.

Ціна: 20 000 грн. Реєстрація тут.

Всеукраїнський табір "Століття"

До сторіччя діяльності Спілка української молоді запланувала провести табір для 150 дітей.

Він розрахований на широкий віковий діапазон. Вранці молодша група (до 13 років) вивчатиме історію України та історію діяльності організації. Після обіду – спорт, купання, відпочинок. Запланована одна ночівля у наметах на території табору.

Діти старше 13 років вивчатимуть історію козацтва, Української повстанської армії, ЗСУ. Заплановані сплави по Дністру, ночівля у наметах на природі, спортивні активності.

Вік: від 3 до 6 років (можна з батьками), самостійно – від 6 до 17 років.

Коли: з 23 липня по 5 серпня

Локація – Тернопільщина

Реєстрацію відкриють орієнтовно за 2 тижні (про це сповістять на сторінці організації у Facebook).

Табір "Спадок Армінія" від Geek World Camps

Програма розрахована на дітей віком від 12 до 17 років. Активності проводять у межах античного сеттингу (період розпаду Античної імперії). У останні три дні відбувається велика рольова гра, де кожна дитина відігрує персонажа, якого "створювала" впродовж перебування у таборі.

"Ми ретельно підходимо до розробки рольової гри, щоб поєднати розвагу та навчання у такий спосіб, аби учасники не просто відбули десять днів табору, а повноцінно поринули у нову пригоду й винесли щось нове", – зазначають організатори.

У програмі – майстеркласи, настільні ігри, стрільба з лука, бої легіонів, фаєр-шоу та багато іншого.

Коли: з 1 по 11 липня

Локація – відпочинково-оздоровчий комплекс у національному природному парку "Кременецькі гори" (Тернопільщина).

Ціна: 18 тисяч гривень

Зареєструватись можна з 2 до 24 червня. Однак організатори зауважують, що залишилось мало вільних місць.

"Трахтемирівська Січ"

Це табір на тематику козаччини, який проводить Українське дитячо-юнацьке товариство "Січ". У програмі – стрільба з лука, сплави, історичні гутірки, культурні вечори.

"Наш табір "Трахтемирівська січ" розбитий на Трахтемирівському півострові, ідеальному природно-історичному середовищі для проведення лицарських виховних програм.

На дітей чекає 10 днів незабутньої пригоди, наповненої активностями. Квести, стріляння з лука, сплави на байдарках, екскурсії, співи біля ватри і не тільки", – пишуть організатори.

Коли: з 30 липня по 8 серпня або з 10 по 19 серпня

Локація – Трахтемирів (Черкащина)

Ціна: 13 700 грн. Для дітей учасників бойових дій ціна становить 11 500 грн.

Зареєструватись можна за посиланням.

"Ростра"

Туроператор "Ростра" організовує два військово-спортивні табори для підлітків від 15 років.

"Спираючись на досвід проведення таких вишколів на Київщині, ми підготували програму, в якій охопили головні аспекти тактичної підготовки молодого бійця.

Усе таборування максимально наближене до реальних польових умов: дисципліна, фізична та технічна підготовки, маршові рейди з виконанням певних військових завдань. Крім того, молодь випробовує себе в спортивному поході та різних спортивних іграх/ змаганнях", – йдеться на сайті.

Коли: 31 липня – 10 серпня або 20-30 серпня.

Локація – турбаза "Срібна косиця" (Івано-Франківщина).

Ціна: 9800 грн

Зареєструватись або отримати консультацію можна за номерами (067) 783-73-58, (050) 357-88-72.

Табори-вишколи від "Гайдамацької січі"

Навчально-виховний центр "Гайдамацька січ" організовує літні табори-вишколи у Карпатах для дітей віком 10-16 років.

У програмі – освоєння азів першої медичної допомоги, курс патріотичної пісні, основи самозахисту, мандрівки карпатськими лісами та лекції на культурну та історичну тематики.

"Програма наших таборів залишається незмінною – вмотивовувати молодь ставати кращими та бути адаптованими до дорослого життя", – пишуть організатори.

Коли: з 9 по 19 серпня.

Локація – село Орявчик Стрийського району.

Ціна: 10 000 грн. Для дітей учасників бойових дій – 8 000 грн.

Записатись та уточнити деталі можна за номером +38 (067) 965 2214.

"Експедиція"

Це літній табір для підлітків 9–16 років, який поєднує пригоди та патріотичне виховання. У програмі сплави на рафтах, каяках і SUP-дошках, страйкбол і арчертаг, тактичні ігри, стрільба з луків та пневматики, а також основи надання першої медичної допомоги.

"Тут діти не просто відпочивають, а вчаться бути відповідальними, витривалими та готовими діяти — для себе, команди і своєї країни", — зазначають організатори.

Коли: з 24 червня по 5 липня; з 7 по 18 липня; з 20 по 31 липня.

Локація: Дністровський каньйон (Івано-Франківська область).

Ціна: 26 000 грн. До 15 червня діє акція раннього бронювання — 20 590 грн. Дітям військових роблять знижку на 3000 грн, дітям переселенців — 2000 грн.

Деталі та реєстрація: expedicia.com.ua, а також отримати консультацію можна за номером +38(067) 487 34 65.