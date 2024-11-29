В Австралії заборонили соціальні мережі для дітей до 16 років

Діти не зможуть не зможуть увійти у свої облікові записи в Instagram, Facebook та TikTok

Уряд Австралії схвалив заборону соціальних медіа для дітей віком до 16 років.

Молодші користувачі не зможуть увійти у свої облікові записи в Instagram, Facebook та TikTok, пише Reuters.

За недотримання вимог технічним гігантам загрожує штраф у розмірі 32 мільйони доларів.

Випробування методів дотримання почнеться в січні, а заборона набуде чинності через рік.

У Франції та США для неповнолітніх діють обмеження у користуванні соцмережами без дозволу батьків, але в Австралії заборона є абсолютною.

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Представник Meta сказав, що власник Facebook поважає австралійське законодавство, але він занепокоєний такими поспішними змінами. Тепер соцмережі мають створити нові правила в усіх соціальних додатках, як-то Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat тощо.

Групи батьків наполягали на втручанні, посилаючись на заяву головного хірурга США у 2023 році Вівека Мерті. Він повідомив, що соціальні мережі погіршують кризу психічного здоров’я молоді, особливо – дівчат-підлітків.

Але заборона має й свої "підводні камені", вважають правозахисники. Наприклад, що вона може відключити найбільш уразливу молодь, зокрема ЛГБТКІ та підлітків-мігрантів, від мереж підтримки.

Австралійська комісія з прав людини заявила, що закон може порушувати права молодих людей та перешкоджати їхній можливості брати участь у житті суспільства.

А прихильники конфіденційності попередили, що закон може призвести до посиленого збору персональних даних.

Нагадаємо, нещодавно у компанії TikTok повідомили, що заблокують дітям доступ до "фільтрів краси", аби вберегти психічне здоров'я.