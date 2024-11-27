TikTok заблокує дітям доступ до "фільтрів краси" через загрозу психічному здоров’ю

Популярна платформа TikTok заблокує користувачам-підліткам доступ до використання "фільтрів краси". Також у компанії планують посилити контроль за обмеженням реєстрації для людей віком до 13 років.

Рішення ухвалили на тлі занепокоєння тим, що застосунок викликає зростання тривожності та зниження самооцінки у дітей.

Про це стало відомо під час форуму безпеки в європейській штаб-квартирі TikTok в Дубліні (Ірландія), повідомляє The Guardian.

Обмеження стосуватимуться фільтрів, які змінюють риси дітей так, як цього не змогла б зробити косметика. Йдеться, зокрема, про "Сміливий гламур" (Bold Glamour), за допомогою якого в застосунку можна не лише побачити себе з макіяжем, але й із частково зміненою формою обличчя, збільшеними губами та підтягнутими бровами.

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Раніше використання цих фільтрів підлітками викликало занепокоєння через те, що зміна зовнішності може змусити їх негативно ставитися до власної зовнішності.

Нова політика застосунку не вплине на можливість користуватися комічними фільтрами, за допомогою яких на обличчі можна побачити заячі вуха чи собачі носи.

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TikTok також оголосив, що посилює свої заходи для блокування доступу до платформи для користувачів віком до 13 років. Для цього в компанії планують до кінця 2024 року запустити випробування нових автоматизованих систем, які виявлятимуть порушення вікових обмежень.

У TikTok кажуть, що щоквартально видаляють 20 мільйонів облікових записів дітей з усього світу. Часом під блокування помилково підпадають дорослі користувачі – в компанії радять у такому випадку оскаржувати рішення і відновлювати доступ до акаунту.

За словами керівниці TikTok з питань безпеки дітей Хлої Сеттер, заходи можуть дратувати підлітків, але платформа ставить у пріоритет їхню безпеку.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року львівські медики прооперували 8-річного хлопчика, який після перегляду відео в TikTok засунув собі в кишку металевий дріт та елемент конструктора.