"Це було диво": воєнний кореспондент, який постраждав через атаку росіян, заколядував у лікарні

Для оператора Reuters Івана Любиш-Кірдея, який був у комі через атаку росіян, влаштували вертеп у лікарні

Воєнний кореспондент та оператор агенції Reuters Іван Любиш-Кірдей, який постраждав внаслідок атаки по готелю у Краматорську, відновлюється і вже навіть заколядував на Святвечір.

У стінах лікарні друзі організували для нього вертеп. Відео дійства опублікувала дружина Івана Марія Семенченко.

24 серпня росіяни вдарили по готелю "Сапфір", внаслідок якого постраждали іноземні журналісти. Серед них – Іван Любиш-Кірдей, який отримав важке поранення, внаслідок якого впав у кому. Він перебував неподалік під епіцентру вибуху.

За місяць, 23 вересня, Іван вийшов з коми, а вже 3 жовтня – повернувся до свідомості та заговорив.

"Коли Іван лежав в комі, не схожий сам на себе через важкі поранення, я хотіла, щоб він просто вижив. Лікарі казали вірити в краще, але бути готовою і до найгіршого сценарію – занадто важкі травми, занадто багато всього для однієї людини. Це було дуже страшно, але я ні на мить не сумнівалася в ньому.

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Ніхто не знав, чи вийде Іван з коми і чи вийде він з коми Іваном. Було багато питань, відповіді на які не знав ніхто. Я пам’ятаю, як хтось з лікарів у Мечникова на моє питання, чи Іван мене чує, коротко відповів, що навряд, це кома другого ступеня, навряд. А за кілька хвилин одна з медсестер сказала: звісно, чує, говоріть з ним, хай він іде на ваш голос", – згадує Марія.

24 грудня, на Святвечір, друзі та колеги Івана влаштували для нього вертеп прямо у холі лікарні.

"За тиждень до цього Іван попросив принести йому баян і сказав, що він дуже хоче колядувати (хто знає Івана, знає і про його щорічну коляду з друзями). Дуже хвилювався, чи хтось прийде, чи зможе він однією рукою – лівою, добре грати на баяні, чи не забуде слова колядок", – розповіла жінка.

Попри всі тривоги, каже Марія, вертеп вдався.

"І що ж – це була найпрекрасніша коляда у світі. Знаєте, Іван повернувся. Це був саме той момент, про який я мріяла у ті страшні серпневі дні. Але в рази кращий. Це було диво", – наголосила вона.

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