"Неймовірна історія кохання": у Києві одружилася пара ветеранів, яка познайомилася на реабілітації

У Києві одружилися ветерани Анастасія та Олексій – пара познайомилася під час реабілітації.

На війні колишні військові отримали важкі поранення, які призвели до ампутацій кінцівок.

Кадрами з "першого супервесілля" поділилися в спеціалізованій клініці з протезування та реконструкції Superhumans.

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"Це неймовірна історія кохання, яка трапилася на наших очах. Ветерани Олексій та Анастасія познайомилися під час реабілітації у Superhumans менше року тому. Льоша опановував протез стегна, Настя вчилася заново ходити після втрати гомілки.

Ми неймовірно зворушені, що Superhumans не лише повертає втрачені можливості, а й створює нові сімʼї", – написали у медцентрі.

А керівниця медзакладу Ольга Руднєва на своїй сторінці жінка опублікувала ролик із танцями подружжя.

"Мотиваційне відео від Насті та Олексія: хто гарно проходить реабілітацію в Superhumans, той гарно танцює на власному весіллі", – додала Ольга Руднєва.

Нагадаємо, снайперка Анастасія раніше ввійшла до списку проєкту "УП 100. Сила жінок". Дівчина розповідала, що за кілька місяців до свого 24-річчя доєдналася до війська без жодних сумнівів.

Дівчина має 6-річного сина Ярему, який на час служби був з її батьками.

Під час виконання завдання жінка отримала поранення, що призвело до втрати гомілки. Снайперка зізнавалася, що під час того бою була готова загинути, бо здавалося, що шансів залишитися в живих немає.

Однак під час реабілітації в центрі Superhumans Анастасія познайомилася з Олексієм – військовослужбовцем, якому після травмування також довелося ампутувати ногу.

"Ми познайомилися тут, із цього і почалася наша історія", – розповідав чоловік.

У травні 2024 року пара заручилася.