"Неймовірна історія кохання": у Києві одружилася пара ветеранів, яка познайомилася на реабілітації
У Києві одружилися ветерани Анастасія та Олексій – пара познайомилася під час реабілітації.
На війні колишні військові отримали важкі поранення, які призвели до ампутацій кінцівок.
Кадрами з "першого супервесілля" поділилися в спеціалізованій клініці з протезування та реконструкції Superhumans.
"Це неймовірна історія кохання, яка трапилася на наших очах. Ветерани Олексій та Анастасія познайомилися під час реабілітації у Superhumans менше року тому. Льоша опановував протез стегна, Настя вчилася заново ходити після втрати гомілки.
Ми неймовірно зворушені, що Superhumans не лише повертає втрачені можливості, а й створює нові сімʼї", – написали у медцентрі.
А керівниця медзакладу Ольга Руднєва на своїй сторінці жінка опублікувала ролик із танцями подружжя.
"Мотиваційне відео від Насті та Олексія: хто гарно проходить реабілітацію в Superhumans, той гарно танцює на власному весіллі", – додала Ольга Руднєва.
Нагадаємо, снайперка Анастасія раніше ввійшла до списку проєкту "УП 100. Сила жінок". Дівчина розповідала, що за кілька місяців до свого 24-річчя доєдналася до війська без жодних сумнівів.
Дівчина має 6-річного сина Ярему, який на час служби був з її батьками.
Під час виконання завдання жінка отримала поранення, що призвело до втрати гомілки. Снайперка зізнавалася, що під час того бою була готова загинути, бо здавалося, що шансів залишитися в живих немає.
Однак під час реабілітації в центрі Superhumans Анастасія познайомилася з Олексієм – військовослужбовцем, якому після травмування також довелося ампутувати ногу.
"Ми познайомилися тут, із цього і почалася наша історія", – розповідав чоловік.
У травні 2024 року пара заручилася.