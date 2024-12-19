Навчився стріляти з лука: історія захисника, який попри ампутацію руки й ноги захопився спортом

37-річний військовий Іван Роман втратив на фронті руку, ногу та частково зір. Між операціями він захопився стрільбою з лука і тепер мріє взяти участь у Паралімпійських іграх.

Історію захисника розповіли у реабілітаційному центрі UNBROKEN.

Іван родом з Миколаївщини. Він став на захист України ще у 2014 році. На момент початку повномасштабного вторгнення чоловік ніс службу на Луганщині. Він був водієм важкої техніки у складі 79-ї десантно-штурмової бригади.

У перший рік великої війни Іван зустрів своє кохання – Ларису. Через кілька місяців після знайомства пара одружилася.

Щоб бути ближче до коханого, Лариса теж вирішила долучитися до ЗСУ. Після проходження курсів для діловодів, парамедиків і снайперів вона пішла до ТЦК та почала оформлення. Тоді жінці надійшла звістка про поранення Івана.

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"Мій останній підрозділ – аеророзвідка. Я прослужив водієм у цій роті майже рік. На нас постійно "полювали", бо ми значно ускладнювали ворогу виконання завдань.

Під ранок 21 січня дрон-камікадзе влучив прямо в лобове скло моєї машини. Не збоку і не ззаду, а прямо в мене! Тому й поранення такі важкі. Майже втратив зір, не маю однієї руки та ноги", – розповів захисник.

Іван на змаганнях зі стрільби з луку UNBROKEN Ukraine/Facebook

Дізнавшись про це, Лариса зупинила своє оформлення і вирушила у шпиталь. Івана рятували в чотирьох містах: Дніпрі, Києві, Івано-Франківську та Львові.

До UNBROKEN він потрапив у важкому стані. Тут йому зробили реампутацію руки, видалили інфікований кульшовий суглоб і закрили грижу, яка утворилася на животі після поранення. Попереду на захисника ще може чекати операція для поліпшення зору.

У перервах між операціями Іван захопився стрільбою з лука. Оскільки в нього немає однієї руки, стріляти йому допомагала тренерка. Але згодом чоловік навчився натягувати тятиву зубами й тепер все робить самостійно.

Зараз Іван готується взяти участь у змаганнях зі стрільби з лука.

Попереду в нього протезування кінцівок і тривала реабілітація. Після відновлення захисник планує тренуватися ще наполегливіше та мріє взяти участь у наступних Паралімпійських іграх.

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