Кремінь: Закон про множинне громадянство передбачає обов’язкову здачу іспиту на знання мови

Тарас Кремінь прокоментував нещодавно ухвалений Закон про множинне громадянство

Закон про множинне громадянство, який у цілому ухвалила Верховна Рада, передбачає, що всі іноземці, які хочуть стати громадянами України, повинні скласти іспит на знання української мови.

Про це повідомив Уповноважений з питань захисту державної мови Тарас Кремінь.

"На етапі розгляду законопроєкту Тарас Кремінь надіслав до профільного комітету Верховної Ради розгорнуті зауваження. Вони стосувалися неприйнятності пропозицій надати іноземцям громадянство України у спрощеному порядку – без попереднього складання іспитів на знання державної мови, Конституції та історії України", – повідомляє пресслужба уповноваженого.

У фінальній редакції документа вдалося зберегти принцип обов’язкового знання державної мови на рівні не нижче В1 для всіх охочих стати громадянами України.

Цей рівень дає змогу людині повноцінно спілкуватися, отримувати послуги, брати участь у публічному житті та реалізовувати виборчі права, зауважив омбудсмен.

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Крім того, зберегли чинну вимогу: іноземці, які мають визначні заслуги перед Україною (зокрема військовослужбовці-контрактники), можуть отримати громадянство без складання мовного іспиту, однак зобов’язані скласти його протягом встановленого терміну.

"Українська мова – це основа громадянської ідентичності. Закон у новій редакції дозволяє зберегти єдність, уникнути дискримінаційних норм і запобігти мовній дезінтеграції, яка могла б виникнути внаслідок необґрунтованих винятків для окремих категорій іноземців", – зауважив Тарас Кремінь.

Нагадаємо, за прийняття Закону 18 червня проголосували 243 народних обранців.

У пояснювальній записці вказано, що ухвалення цього закону допоможе забезпечити умови для повернення громадян, які вимушено покинули Україну через війну, а також збереження ними громадянства України.

Окрім того, це розширить можливості для набуття українського громадянства деякими категоріями іноземців та людей без громадянства.